Стало известно об отказе Цемаха от сделки со следствием

Экс-командир «ПВО ДНР» Владимир Цемах, который был включен в обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, отказался от сделки со следствием по крушению Boeing в Донбассе, сообщил украинский экс-генпрокурор Юрий Луценко.

«Украинская сторона отложила обмен и сделала (уже после моей отставки) все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения конституции. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020-го будут судить первых четверых подозреваемых – заочно», – написал Луценко в своем Facebook.

Напомним, Цемаха этим летом похитили украинские силовики. Его называют «важным свидетелем» по делу МН17, сам он это отрицает.

В начале сентября его включили в обмен между Россией и Украиной. Он прилетел в Москву в конце этой недели вместе с остальными удерживаемыми россиянами.

Нидерланды выступали против его обмена.