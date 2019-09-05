Свидетель по МН17 включен в обменный список Киева

«Экс-командира ПВО ДНР» Владимира Цемаха, который является свидетелем по делу о крушении малазийского Boeing в 2014 году в Донбассе, включили в украинский список для обмена с Россией, сообщил информированный источник.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд отменил арест похищенного Цемаха, его освободили в зале суда.

Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова говорила, что включила его в обменный список.

Цемаха похитили в конце июня. Утверждается, что он якобы является важным свидетелем по делу МН17. Сам Цемах заявляет, что не знает, что ему инкриминируют.

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