ДНР включила в список обмена с Киевом «экс-командира ПВО» республики

Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова сообщила, что включила в список на обмен пленными с Украиной похищенного «экс-главу ПВО» республики Владимира Цемаха.

«Господину Цемаху был продлен срок содержания под стражей, и он был включен в списки на обмен, поэтому я надеюсь, что мы его скоро увидим», – пояснила Морозова, передает РИА «Новости».

Напомним, Цемах, по данным западных СМИ, был похищен в конце июня. Утверждалось, что он является важным свидетелем по делу о сбитом 17 июля 2014 года малайзийском Boeing. 30 июля Апелляционный суд в Киеве оставил его под арестом.