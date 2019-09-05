Суд в Киеве отменил арест «экс-командира ПВО» ДНР

Киевский апелляционный суд отменил арест похищенного «экс-командира ПВО ДНР» Владимира Цемаха и постановил освободить его в зале суда.

«Применить к Владимиру Цемаху меру пресечения в виде личного обязательства. Освободить Владимира Цемаха из-под стражи в заде суда немедленно», – приводит РИА «Новости» решение судьи.

Кроме того, суд обязал Цемаха приходить к следователю по первому требованию для проведения следственных действий.

Ранее уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова сообщила, что включила в список на обмен пленными с Украиной Цемаха.

Напомним, Цемах, по данным западных СМИ, был похищен в конце июня. Утверждалось, что он является важным свидетелем по делу о сбитом 17 июля 2014 года малайзийском Boeing. 30 июля Апелляционный суд в Киеве оставил его под арестом. Сам Цемах заявляет, что «вообще без понятия», что ему инкриминируют.

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