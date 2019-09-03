Нидерланды испугались обмена в Россию подозреваемого по делу МН17

Глава Международной следственной группы (JIT, ССГ), главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке призвал Украину не допустить передачи России в рамках обмена ополченца ДНР Владимира Цемаха, которого подозревают по делу об уничтожении Boeing рейса MH17 в Донбассе.

Глава следственной группы направил письмо в генпрокуратуру Украины в прошлую пятницу. В письме говорится, что «на основании недавно появившейся информации» голландская прокуратура считает Цемаха «подозреваемым», однако пока не может поделиться информацией, лежащей в основе этого статуса, с украинскими коллегами, передает «Интерфакс-Украина».

Вестербеке подчеркивает «первостепенное значение» доступности Цемаха для дальнейшего допроса, пока он находится под арестом на Украине.

В статье также говорится, что некоторые СМИ сообщали, что именно Цемах якобы стал препятствием для совершения взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

В начале августа уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова сообщила, что включила в список на обмен пленными с Украиной похищенного «экс-главу ПВО» республики Владимира Цемаха.

Цемах, по данным западных СМИ, был похищен в конце июня. Утверждается, что он является важным свидетелем по делу о сбитом 17 июля 2014 года малайзийском Boeing.

В пятницу в СБУ сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной сорван. Источники в Киеве говорили, что задержка происходит по вине украинской стороны. Переговоры на этот счет продолжаются.