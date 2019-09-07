Что даст России и Украине взаимный обмен заключенными

В субботу в новейшей истории России и Украины произошло долгожданное событие. После многомесячных усилий и взаимных уступок Москве и Киеву удалось произвести обмен заключенными в формате «35 на 35». Информация том, кто окажется в заветном списке, менялась буквально до взлета самолетов. Кто попал в эти списки и что означает это событие для обеих стран?

В субботу Россия и Украина совершили исторический обмен заключенными в формате «35 на 35». Первой официально об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Сегодня наступил, наконец, тот волнительный день, когда мы уже с уверенностью можем сказать, что взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось», – сообщила Москалькова, уточнив, что обмен прошел в формате «35 человек с одной стороны и 35 человек – с другой», – заявила Москалькова. Ранее многочисленные попытки осуществить подобный обмен многократно срывались по вине украинской стороны.

По словам Москальковой, технические вопросы обмена решались «достаточно непросто», так как более чем у половины граждан не было документов, удостоверяющих личность. «Те граждане, которые прилетают в Москву, имеют статус личного обязательства граждан, которые дали обязательства являться к следователю или в суд в соответствующем государстве. Такой же статус есть и у граждан Украины, которые сегодня приземлятся в Киеве», – пояснила она.

В Кремле также приветствовали обмен. «Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он особо отметил, что в Россию вернулся главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский.

Одной из первых полный список выданных России человек опубликовала «Украинская правда». Это Владимир Цемах, Кирилл Вышинский, Виктор Агеев, Александр Баранов, Аслан Басханов, Елена Бобовая, Андрей Васьковский, Руслан Гаджиев, Владимир Галич, Сергей Гнатьев, Анна Дубенко, Станислав Ежов, Аркадий Жидких, Игорь Кимаковский, Ольга Ковалис, Сергей Коверник, Дмитрий Кореновский, Андрей Костенко, Алексей Лазаренко, Сергей Лазарев, Юрий Ломако, Петр Мельничук, Евгений Мефедов, Максим Одинцов, Юлия Просолова, Александр Ракущин, Антонина Родионова, Александр Саттаров, Алексей Седиков, Тарас Синичак, Александр Тарасенко, Андрей Третьяков, Виктор Федоров, Денис Хитров, Павел Черных.

На сайте Владимира Зеленского опубликован список из 35 заключенных, которых российская сторона передала Киеву. Среди них Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Евгений Панов, Артур Панов, Роман Мокряк, Юрий Безъязычный, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василий Сорока, Богдан Небылица, Вячеслав Зинченко, Сергей Цибизов, Сергей Попов, Владислав Костишин, Андрей Опрыско, Андрей Драч, Олег Мельничук, Михаил Власюк, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Владимир Лисовой, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Сергей Чулиба, Юрий Будзило.

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То, что обмен состоится именно 7 сентября, стало ясно еще с утра, когда около 9:00 часов из СИЗО «Лефортово» выехали два пассажирских автобуса с тонированными стеклами в сопровождении многочисленных автомобилей ФСБ и ДПС. Автобусы отправились в аэропорт Внуково, откуда в 9:20, по данным портала Flightradar, вылетел российский самолет Ту-204-300 в киевский аэропорт «Борисполь». Борт прибыл туда забрать россиян в Москву.

События на Украине развивались по похожему сценарию. Рано утром из санатория под Киевом вывезли несколько россиян. Позже в московском аэропорту «Внуково-2» приземлился украинский самолет Ан-148, который, забрав освобожденных украинцев, вылетел в Киев. Встречать сограждан в «Борисполе» прибыла внушительная группа руководителей страны во главе с президентом Зеленским, который уже не исключает второго этапа обмена. Ранее туда же приехали главы СБУ и МВД Иваном Баканов и Арсен Аваков.

Член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев отмечает, что в списке выданных России лиц присутствуют также украинские граждане. То есть происходит обмен в том числе украинцев на украинцев, что в очередной раз подтверждает тезис о том, что это не война Украины с Россией, а гражданская война внутри самой Украины. «Это именно гражданская война. Она была спровоцирована незаконным переворотом. И как обычно бывает в гражданских войнах, когда нет общественного консенсуса внутри страны, когда кто-то насильно захватывает власть, отсюда возникают возможные сецессии типа Крыма и вооруженного сопротивления Донбасса», – сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отмечает, что состоявшейся обмен может послужить «очень осторожной, очень хлипкой» основной для нормализации и потеплению отношений между двумя странами.

«Но пока это первый шаг, который оставляет большое количество вопросов», – сказал Безпалько газете ВЗГЛЯД.

В частности, Безпалько оказался неприятно удивлен, узнав, что в списках оказалися Станислав Клых, который получил срок по обвинению в участии в 1990-х годах в военных действиях в Чечне и убийстве российских солдат во время двух чеченских войн. Попадание этого человека в список прокомментировал 5 сентября Владимир Путин. На встрече во Владивостоке с украинским политиком Виктором Медведчуком Путин пояснил, что по выдаче Клыха у Москвы «особая позиция».

Безпалько не исключил, что теперь начнут прилагаться усилия для улучшения экономического сотрудничества, урегулирования ситуации в Донбассе. «Возможно, будет взята большая пауза», – сказал эксперт.

С тем, что будет взята пауза, согласен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Сам факт обмена он назвал политической победой Зеленского над экс-президентом Украины Петром Порошенко. Эксперт прогнозирует, что в будущем последуют следующие шаги в решении других насущных вопросов. «Зеленский красиво исправляет ошибки Порошенко. Теперь есть надежда, что удастся договорится о прекращении стрельбы в Донбассе. То есть действительно произойдет стабилизация ситуации, станет возможным разведение сторон», – отметил эксперт.

В свою очередь замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин убежден, что на фоне всей проблемы Донбасса состоявшийся обмен «очень небольшой шаг». Однако он подчеркнул, что для самих участников обмена это событие имеет огромное значение. «Хотелось бы, чтобы это был действительно первый шаг, а не изолированные действия, которыми все и закончится. Так было после обмена Надежды Савченко на двух человек. Отношения после этого не улучшались, а ухудшались», – сказал Жарихин газете ВЗГЛЯД.

По его словам, у окружения Зеленского сейчас «очень большое искушение устроить всенародный барабанный бой по поводу освобождения моряков, Сенцова». «Это создает дозу оптимизма, но не очень большую», – считает эксперт.

Собеседник напомнил, что для достижения мира в Донбассе нужно решить принципиальные проблемы, которые никуда не делись. Более того, надежды на их решение нет, пока Зеленский отказывается выполнять фундаментальные пункты Минских соглашений.

Первая договоренность об обмене, как сообщали СМИ, появилась после телефонного разговора Путина и Зеленского 11 июля. Однако о конкретике стороны заговорили во второй половине августа, когда газета «Коммерсант» рассказала о формуле «33 на 33» – 33 россиян на 33 украинцев, в том числе всех 24 моряков, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива за нарушение российской границы.

Если сначала утверждалось, что обмен не коснется режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет по обвинению в терроризме, то в конце августа его этапировали из колонии Ямало-Ненецкого автономного округа в Москву. России срочно пришлось решать проблемы с помилованием Сенцова, осужденного за терроризм Александра Кольченко и получившего срок за диверсии Евгения Панова. Обычно в помилованиях таким заключенным отказывают.

На Украине не менее усердно готовились к обмену. В субботу стало известно, что Зеленский помиловал 16 россиян, три из которых – женщины, о чем сообщила бывший украинский омбудсмен Нина Карпачева.

Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения руководителю РИА «Новости-Украина» Кириллу Вышинскому, обвиняемому в госизмене, и отпустили из СИЗО под личное обязательство. Если на словах режиссер всячески отвергал свое участие в обмене и обещал отстаивать свое честное имя в суде, то пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на некоторое время обнародовала в своем «Фейсбуке» (впоследствии пост был удален) фотокопию заявления Вышинского на согласие участвовать во «взаимном освобождении лиц».

На этой неделе суд в Киеве освободил из-под ареста Владимира Цемаха, который командовал ПВО города Снежное в тот момент, когда рядом с этим городом 17 июля 2014 года был сбит малазийский «Боинг». Цемах до последнего момента оставался одним из ключевых свидетелей по этому делу. Если 3 сентября суд продлил арест Цемаха, то 5 сентября внезапно освободил из-под стражи. По одной из версий, Киев до последнего противился включению Цемаха в список, что способствовало отсрочке. Даже в субботу о Цемахе поступала противоречивая информация, которая то подтверждала, то отрицала его попадание в список.

Более того, как отмечает «Страна.ua», с обеих сторон оказались люди с разным юридическим статусом – как уже осужденные, так и те, кому только предъявлены обвинения. Произвести взаимное освобождение в точном соответствии с законодательством двух стран оказалось невозможно, поэтому моряков освободили под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Как рассказал ТАСС адвокат одного из моряков Николай Полозов, Денисова «поручилась в том, что в дальнейшем моряки будут участвовать в следственных действиях российских следственных органов». «Как именно будут эти действия происходить, я пока сказать не могу», – сказал Полозов.