В Кремле приветствовали взаимный обмен граждан Украины и России

В Кремле приветствовали обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, в Россию вернулся главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский. Имена других участников обмена он не назвал.

«Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая», – заявил Песков.

Между тем Вышинский вместе с освобожденными в рамках договоренностей России и Украины прибыли в Москву. Редактор РИА «Новости Украина», выйдя из самолета, заявил, что чувствует себя хорошо, передает РИА «Новости».

«О здоровье я подумаю завтра, пока я наполнен адреналином. Я наполнен адреналином, все бурлит», – сказал Вышинский.

Ранее сообщалось, что украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово» и отправились в аэропорт. После этого вошедшие в списки одновременного освобождения осужденных и заключенных между Россией и Украиной вылетели на родину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обмен граждан России и Украины очень важным шагом.