Осужденные на Украине россияне вылетают из Киева

Вошедшие в списки одновременного освобождения осужденных и заключенных между Россией и Украиной вылетают самолетом из Киева в Москву.

«Улетают», – написал Рыбин в Facebook и опубликовал фото самолета специального летного отряда «Россия» Ту-204.

«Гаджиева так не и доставили в пункт сбора», – сказал он ТАСС. Ранее Рыбин отмечал, что такая ситуация с Гаджиевым сложилась, так как Владимиру Зеленскому «не подали этого человека на помилование». Адвокат выразил мнение, что это является попыткой дискредитировать главу государства.

Руслан Гаджиев, по словам Рыбина, был осужден украинским судом на 15 лет из-за его якобы «участия в определенных вооруженных силах провозглашенных республик».

Ранее сообщалось, что в Россию из Украины в рамках договоренностей вылетят 33 человека.

«Всего 33 человека, с ними на борту Кирилл Вышинский», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Также агентство со ссылкой на украинский телеканал «Наш» отмечало, что на военный аэродром аэропорта «Борисполь» прибыли автомобили скорой помощи. Кроме того, родные и близкие участвующих в одновременном освобождении украинцев собрались у офиса украинского омбудсмена, чтобы отправиться встречать украинцев в аэропорту.

Ранее сообщалось, что автобусы с украинскими моряками выехали из СИЗО «Лефортово».

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