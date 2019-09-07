Захарова отреагировала на взаимное возвращение граждан Украины и России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен граждан России и Украины.

«Несмотря на то, что были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды», – написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что «привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом».

«Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. Конкретные шаги – лучший алгоритм действий», – заключила она.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось в формате 35 на 35 человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД