Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось.

«Сегодня наступил, наконец, тот волнительный день, когда мы уже с уверенностью можем сказать, что взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось», – сообщила Москалькова, уточнив, что обмен прошел в формате «35 человек с одной стороны и 35 человек – с другой», передает ТАСС.

Она отметила, что технические вопросы обмена решались «достаточно непросто», так как более чем у половины граждан не было документов, удостоверяющих личность.

«Те граждане, которые прилетают в Москву, имеют статус личного обязательства граждан, которые дали обязательства являться к следователю или в суд в соответствующем государстве. Такой же статус есть и у граждан Украины, которые сегодня приземлятся в Киеве», – пояснила она.

Ранее сообщалось, что украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово» и отправились в аэропорт. После этого вошедшие в списки одновременного освобождения осужденных и заключенных между Россией и Украиной вылетели на родину.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД