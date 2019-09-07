Вышинский заявил о готовности вернуться в Киев на суд

Главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил, что готов вернуться в Киев для участия в судебном заседании.

«Я должен уточнить у адвоката, поскольку это было ранее назначенное заседание, на 16 сентября [было] назначено два месяца назад. Адвокат уточнит, потому что там возможны изменения, потому что там идет отпускная пора. Он у секретариата уточнит, и тогда я приму решение, когда возвращаться», – сказал журналист в эфире телеканала «Россия-24».

Вышинский вместе с освобожденными в рамках договоренностей России и Украины прибыл в Москву. По его словам, он очень нервничал в последние дни, передает ТАСС.

«Я за последнее время никогда так не нервничал. Звонят мне разные люди, поздравляют, сплошные эмоции. Я знаю, как вы за меня переживали», – сказал Вышинский.

Он также напомнил, что провел под стражей год и три месяца. По его мнению, журналист «не должен сидеть в тюрьме».

«И при этом неважно, какая фамилия [у] журналиста, важно, что корпорация вне зависимости от того, какая фамилия журналиста, она на это реагирует остро. Поэтому всем спасибо», – сказал Вышинский.

Ранее, выйдя из самолета, главный редактор РИА «Новости Украина» заявил, что чувствует себя хорошо. По его словам, сейчас он переполнен адреналином, а «о здоровье подумает завтра».

В субботу украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово» и отправились в аэропорт. После этого вошедшие в списки одновременного освобождения осужденных и заключенных между Россией и Украиной вылетели на родину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обмен граждан России и Украины очень важным шагом. В Кремле также приветствовали обмен гражданами.