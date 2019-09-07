Зеленский заявил о возможности второго этапа освобождения украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возвращение украинцев из России и заявил о возможности второго этапа освобождения, в том числе и тех, кто находится в тюрьмах в Крыму.

«Я думаю, что возвращение наших ребят – это очень радостное событие... Мы все сделали первый шаг, он был очень сложный, мне кажется. И я уверен, что мы знаем, что дальше делать. Дальше мы будем приближаться к возвращению всех наших пленных», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

Он также рассказал о планах провести второй этап освобождения граждан: «Я думаю, что во втором этапе мы будем серьезно работать, и мы освободим всех наших людей, потому что много наших людей в Крыму.... Речь не про год, не про год. Мы хотим это делать очень быстро... в ближайшее время. Мы мечтаем и работаем».

Кроме того, Зеленский заявил, что дальше будут продожены переговоры в минском формате по разведению сил и средств в Донбассе в два этапа – в Золотом и Петровском, а потом на всей территории региона.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось в формате 35 на 35 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот обмен очень важным шагом. Также возвращение россиян прокомментировали в Кремле.

Напомним, в конце лета Москва и Киев начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Тогда Владимир Путин заявлял, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.

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