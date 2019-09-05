Малайзийский премьер раскритиковал расследование катастрофы MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции пострадавших.

«Во-первых, нельзя считать, что это по-настоящему международное расследование и по-настоящему международный форум. Оно во многом основано на позиции людей, которые пострадали от катастрофы. Поэтому их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными», – передает РИА «Новости» слова Мохамада.

Ранее Мохамад заявил, что США, Нидерланды и Австралию не интересует установление истинных причин крушения Boeing рейса МН17.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему в деле крушения «Боинга» Малайзия встала на сторону России.