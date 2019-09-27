Дипломат обвинил следствие по МН17 в наличии заранее заготовленного решения

Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию авиакатастрофы самолета Boeing на Украине в 2014 году подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ, заявил высокопоставленный российский дипломатический источник в Нью-Йорке.

«К призыву короля (Нидерландов с трибуны Генассамблеи ООН) сотрудничать со следствием должны прислушаться прежде всего те страны, которые сразу после крушения заявили об имеющихся доказательствах причастности России к трагедии. Но до сих пор их так и не предъявили», – передает ТАСС слова источника.

Он добавил, что Нидерланды обвинили Россию в гибели самолета, когда следствие еще не завершилось.

«Сами же не прилагали должных усилий по сбору останков погибших и обломков самолета на месте крушения. За них эту работу проделали ополченцы, которых Гаага осудила за «мародерство», – обратил внимание дипломат.

Он напомнил, что в ходе технического расследования предложения России о совместных следственных экспериментах были оставлены без ответа, а во время уголовного расследования не были учтены переданные российской стороной первичные данные радиолокационного наблюдения.

«Как и сведения о принадлежности ЗРК «Бук», с помощью которого был уничтожен самолет, украинской стороне. Украину, на данные которой опирается едва ли не все следствие, вообще освободили от ответственности за незакрытое небо над зоной военных действий. Простили Киеву и отказ от передачи первичных данных РЛС», – сказал источник.

По его словам, Малайзию, которая является одной из пострадавших сторон, вообще не допустили к расследованию на первом этапе, а теперь обвиняют в «пособничестве Кремлю».

«Даже обломки самолета не забрали – они до сих пор хранятся у местных жителей», – добавил он.

Источник отметил, что все это показывает на то, что не Россия якобы «отказывается работать со следствием», а именно следственная группа подгоняет задачу под «заранее заготовленный ответ».

«(ССГ) признает только такое «сотрудничество», которое подтверждает возложенную на нас вину. А любые сомнения – с чьей бы стороны они ни прозвучали – с ходу отметает. Россия неоднократно подтверждала не словами, а делами готовность к совместной работе в полном соответствии с требованиями резолюции 2166 СБ ООН», – заявил дипломат.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года. Погибли 298 человек. Следствие считает, что к гибели самолета причастна Россия. В июне были названы четыре подозреваемых – среди них трое россиян и один украинец.

Москва заявила, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в частности украинскую принадлежность ракеты, которой сбили самолет. При этом Киев является полноправным членом ССГ, имея возможность подделывать доказательства.