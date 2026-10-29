  • Новость часа«Студенческий список» потребовал отставки глав спецслужб и полиции Сербии
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    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    29 октября 2026, 16:51 • Новости дня

    «Студенческий список» потребовал отставки глав спецслужб и полиции Сербии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители победившего на выборах в Сербии оппозиционного движения «Студенческий список» потребовали отставки руководителей полиции и спецслужб республики.

    Победивший на выборах в Сербии оппозиционный «Студенческий список» требует, чтобы директор Агентства безопасности и информации Владимир Орлич немедленно ушел в отставку, пишет ТАСС.

    «Учитывая, что Агентство безопасности и информации до сих пор действовало скорее как инструмент обеспечения безопасности конкретной партии, а не государства, «Студенческий список» требует, чтобы директор спецслужбы Владимир Орлич немедленно ушел в отставку», – заявила представитель движения Светлана Станаревич.

    Она отметила, что сотрудники агентства должны прекратить деятельность по дискредитации оппонентов и вернуться к законным полномочиям. Также объединение настаивает на отставке руководителей Военно-разведывательного агентства и полиции Сербии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии, обойдя коалицию бывшего президента страны Александра Вучича.

    В среду один из основателей «Студенческого списка» Радомир Саичич заявил об отказе движения вводить санкции против России.

    В четверг генеральный директор Радио и телевидения Сербии Маня Грчич объявила об уходе с должности после требований «Студенческого списка».

    28 октября 2026, 11:13 • Новости дня
    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС

    Politico: Победившая на выборах сербская оппозиция пересмотрит отношения с ЕС

    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС
    @ Petr David Josek/AP/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» намерено пересмотреть отношения с Евросоюзом и сделать приоритетом национальные интересы.

    Одержавшее победу на выборах оппозиционное движение «Студенческий список» планирует отменить многие решения бывшего президента Сербии Александра Вучича и перезагрузить отношения с Брюсселем, пишет Politico.

    «Александр Вучич выступал в качестве контактного лица по всем вопросам, игнорируя при этом все законы страны, включая конституцию», – заявил будущий депутат от победившего движения Югослав Гашич.

    По его словам, новая власть не хочет изоляции от Европы, но считает необходимым сместить приоритеты в диалоге с Евросоюзом и ставить на первое место интересы Сербии. Представитель аналитического центра «Центр европейской политики» Срджан Майсторович добавил, что Евросоюз может легко потерять авторитет, если продолжит игнорировать проблемы с демократией в Сербии ради сотрудничества с одним политиком.

    Движение «Студенческий список» выросло из массовых протестов, начавшихся после обрушения крыши железнодорожного вокзала в 2024 году, жертвами которого стали 16 человек. Тогда студенты обвинили в трагедии коррупцию при заключении государственных строительных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии. Политолог Николай Межевич предупредил о риске скатывания «Студенческого списка» в антироссийский курс. В прошлом месяце Александр Вучич ушел с поста президента страны.

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    27 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британское информационное агентство Reuters внесло изменения в ранее опубликованный материал о планах победившего на парламентских выборах в Сербии оппозиционного движения «Студенческий список» отказаться от экспорта вооружений.

    В первоначальной версии публикации содержались слова кандидатов от партии о прекращении поставок боеприпасов в зоны боевых действий, включая продажу западным посредникам, передающим вооружения на Украину, пишет РБК.

    Позднее издание отредактировало текст заметки и добавило примечание о внесенных в публикацию изменениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Reuters сообщило, что победившее на выборах движение «Студенческий список» заявило о прекращении экспорта вооружений из страны в зоны военных конфликтов.

    В обновленной версии говорится, что лидеры «Студенческого списка» пока не обозначили, намерено ли будущее правительство запрещать такой экспорт. В конце публикации Reuters отдельно указало на исправление информации о позиции будущего кабинета по поставкам оружия.

    При этом в материале сохранилась информация о том, что «Студенческий список» не собирается присоединяться к санкциям Евросоюза против России. Представители движения объясняют связи с Москвой экономической необходимостью, а не политическим союзом. Сербия зависит от российских энергоресурсов, а крупнейшим поставщиком газа в страну остается «Газпром».

    Весной стало известно, что предприятия военно-промышленного комплекса балканских государств находят способы обходить официальные запреты на экспорт боеприпасов украинской армии.

    В марте министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приверженности Москвы соглашениям с Белградом о недопущении поставок сербского вооружения на Украину.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    26 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

    Reuters: Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов
    @ REUTERS/Tomas Bravo

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» заявило о прекращении экспорта вооружений из страны в зоны военных конфликтов, пишут СМИ.

    Движение собирается аннулировать весь экспорт оружия из Сербии в зоны военных конфликтов, пишет Reuters. При этом речь в том числе о продаже западным посредникам, которые передают оружие Украине.

    В материале также отмечается, что движение «Студенческий список» считает Косово неотъемлемой частью Сербии и стремится предотвратить отток сербского населения из северной части региона. При этом позиция по Косово противоречит требованиям ЕС, который настаивает на нормализации отношений с Приштиной для вступления в союз.

    В отношениях с Россией новым властям придется балансировать между энергетической зависимостью и внешнеполитическими связями. При этом «Студенческий список» заявлял, что не планирует вводить санкции против Москвы.

    Ранее лидер радикальной оппозиции Грузии Саломе Самадашвили назвала поражение Александра Вучича очень хорошим рассветом.

    В воскресенье протестующие напали на мать бывшего президента Сербии Ангелину Вучич.

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    27 октября 2026, 05:39 • Новости дня
    Победившая на выборах в Сербии партия отказалась вводить санкции против России

    RT: Партия «Студенческий список» в Сербии не поддержала санкции против России

    Победившая на выборах в Сербии партия отказалась вводить санкции против России
    @ Maxim Konankov/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель победившей на выборах в Сербии партии «Студенческий список» Йово Бакич заявил об отказе этого движения поддерживать санкции против России.

    Сербская партия «Студенческий список» не поддержит антироссийские санкции, передает RT.

    «Для самой России это ничего не значит, но для нас это имело бы значение. Даже символически это было бы плохо. Поэтому никаких изменений не будет», – заявил Бакич.

    По его словам, ни Белград, ни Евросоюз не могут нанести России экономического ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший президент страны Александр Вучич заявил о намерении победившего на выборах в Сербии союза «Студенческий список» ввести санкции против России к весне.

    В тот же день оппозиционное движение сообщило о прекращении экспорта вооружений из страны в зоны военных конфликтов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение новым руководством Сербии курса на развитие конструктивных отношений с Россией.

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    28 октября 2026, 09:56 • Новости дня
    Победивший в Сербии «Студенческий список» отказался от антироссийских санкций

    Победивший в Сербии «Студенческий список» отверг введение санкций против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение «Студенческий список», победившее на парламентских выборах в Сербии, не будет вводить санкции против России, заявил один из его основателей Радомир Саичич.

    «Как мы и указали в своей программе, «Студенческий список» не выступает за введение санкций против России», – заявил академик Сербской академии наук и искусств, доктор Радомир Саичич РИА «Новости».

    Саичич отметил, что Сербия сама испытала на себе последствия санкций и понимает их неэффективность в решении проблем. Проблемы нужно решать путем диалога и переговоров, а не ограничительными мерами, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил о сохранении поставок российского газа после прошедших парламентских выборов.

    Во вторник представитель партии «Студенческий список» Йово Бакич сообщил об отказе движения поддерживать санкции против России.

    В понедельник бывший президент страны Александр Вучич предупредил о введении новыми властями Сербии санкций против Москвы к весне.

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    27 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Мигрант в Чувашии переоделся в сотрудника ФСИН и продал чужой «КамАЗ»

    В Чувашии мигрант в форме ФСИН продал чужой «КамАЗ» за 1,9 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство внутренних дел по Чувашии сообщило о задержании иностранца, который под видом сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний похитил и перепродал грузовик.

    В Чувашии задержали 25-летнего иностранца, который под видом сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний похитил и перепродал грузовик. Владелец автомобиля обратился в полицию Новочебоксарска с заявлением о мошенничестве, сообщает МВД Чувашии в Max.

    «По словам потерпевшего, по объявлению о сдаче грузовика в аренду к нему обратился молодой человек, представившийся сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний», – рассказали в ведомстве.

    Иностранец пришел на встречу в форме ФСИН, купленной на маркетплейсе, и заявил, что машина нужна для работ на территории исправительной колонии. Получив ключи, злоумышленник продал «КамАЗ» жителю Пермского края за 1,9 млн рублей. Настоящий владелец отследил машину по приложению и нагнал ее на автозаправке в Марий Эл, где и выяснилось, что грузовик перепродан.

    Задержанный мигрант признал вину, пояснив, что действовал по указанию куратора в мессенджере, которому передал вырученные деньги через курьера. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, также собран материал за нарушение миграционного законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о направлении в суд более 2,4 тыс. уголовных дел о преступлениях мигрантов в 2025 году и сообщил об увеличении числа преступлений террористической направленности с участием мигрантов в 2,7 раза.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал начало действия законов об ужесточении ответственности за мошенничество.

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    26 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    У бывшего замглавы МВД Ставрополья потребовали изъять активы на 1,2 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Промышленный районный суд Ставрополя принял к рассмотрению иск об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя начальника главного управления МВД по региону Виталия Ченцова на сумму более 1,2 млрд рублей.

    Иск был подан исполняющим обязанности прокурора Ставропольского края. Помимо Ченцова, ответчиками выступают еще четыре человека, следует из данных судебной картотеки, которые приводит ТАСС.

    Предварительное судебное заседание назначено на 2 ноября.

    Как сообщили в оперативных службах региона, речь идет о взыскании имущества общей стоимостью свыше 1,2 млрд рублей. «Речь идет о взыскании имущества в доход государства общей стоимостью совокупно свыше 1,2 млрд рублей», – рассказал источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Петроградский суд Петербурга обратил в доход государства более 170 млн рублей, недвижимость и автомобили разыскиваемого бывшего главы управления собственной безопасности регионального главка МВД Алексея Васильева.

    В начале месяца Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства активов бывшего судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края Евгения Метелкина.

    В прошлом месяце прокуратура потребовала взыскать незаконно полученные активы на сумму более 1,4 млрд рублей с бывшего мэра Ессентуков Константина Скоморохина.

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    26 октября 2026, 18:50 • Новости дня
    МВД предупредило о вербовке детей мошенниками через мобильные игры

    МВД: Мошенники и вербовщики ищут жертв среди детей через мобильные игры

    Tекст: Денис Тельманов

    Телефонные мошенники и вербовщики активно используют социальные сети и мобильные игры для поиска жертв среди детей и подростков, сообщили в МВД.

    «Телефонные аферисты и вербовщики часто используют мобильные игры и соцсети для поиска жертв среди детей и подростков. Они играют на доверчивости и неумении ребенка критически мыслить в стрессовой ситуации», – говорится в сообщении пресс-службы министерства в Max.

    Злоумышленники путем манипуляций склоняют детей к совершению преступлений. При этом они убеждают жертву в том, что ребенок якобы оказывает помощь государственным органам в поимке преступника.

    В ведомстве подчеркнули, что настоящие представители государственных органов никогда не просят граждан участвовать в операциях и тем более нарушать закон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД заявило о применении мошенниками многоступенчатых схем обмана детей.

    На прошлой неделе управление призвало родителей выстраивать доверительные отношения с детьми для их защиты от аферистов.

    В начале месяца ведомство предупредило о частом использовании угроз злоумышленниками при обмане несовершеннолетних.

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    26 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Словения пригрозила заблокировать евроинтеграцию Сербии из-за секретных архивов

    Премьер Словении Янша пообещал заблокировать вступление Сербии в ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Любляна будет препятствовать вступлению Сербии в Евросоюз, пока Белград не передаст ей документы югославских спецслужб, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.

    «Мы приветствуем любое возможное решение новых властей Сербии ускорить переговоры о вступлении в ЕС. Однако мы не дадим согласия на какой-либо прогресс, пока Сербия не передаст Словении все архивы Управления государственной безопасности и других спецслужб бывшей Югославии, относящиеся к Словении», – цитирует сообщение словенского премьера в соцсетях ТАСС.

    Ранее еврокомиссар по расширению Марта Кос сообщила, что дверь в ЕС для Сербии открыта. Янша неоднократно заявлял, что Кос сотрудничала с югославскими спецслужбами, а подтверждающие это документы хранятся в архивах в Белграде, в связи с чем политик призывал к отставке еврокомиссара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший президент Сербии Александр Вучич выразил мнение об отдаленной перспективе принятия Сербии в Евросоюз из-за отказа вводить антироссийские санкции.

    На прошлой неделе председатель оппозиционной Новой демократической партии Сербии Милош Йованович назвал абсолютно недопустимым присоединение Белграда к Евросоюзу.

    В начале месяца Александр Вучич сообщил о требовании Брюсселя к Сербии ввести рестрикции против России на этапе переговоров о членстве.

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    26 октября 2026, 19:50 • Новости дня
    МИД выразил надежду на продолжение сотрудничества с Сербией после выборов

    МИД: Россия надеется на сохранение Сербией курса на сотрудничество с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что после парламентских выборов руководство Сербии продолжит курс на развитие взаимовыгодного сотрудничества с Москвой.

    Москва рассчитывает на продолжение линии Белграда на развитие двустороннего взаимодействия после формирования новых органов власти, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    «Мы неоднократно подчеркивали, что Сербия – это близкая нам, традиционно дружественная страна, с которой поддерживаются разветвленные политические, экономические, культурно-исторические и гуманитарные связи», – заявила дипломат.

    Она добавила, что сохранение накопленного позитивного ресурса в полной мере отвечает коренным национальным интересам обоих государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье экс-президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией после парламентских выборов.

    В середине месяца вице-премьер Сербии Ивица Дачич заявил о сохранении Белградом курса на взаимодействие с Москвой.

    В начале месяца министр информации Сербии Борис Братина пообещал развивать двусторонние связи вопреки давлению европейских государств.

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    27 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Улица в Белграде получила имя российского публициста Ивана Аксакова

    Новой улице в Белграде присвоили имя российского публициста Ивана Аксакова

    Tекст: Денис Тельманов

    В сербской столице одной из новых улиц официально присвоили имя выдающегося русского поэта и общественного деятеля Ивана Аксакова.

    «Одной из новых улиц в белградском микрорайоне Сунчани-Брег присвоено имя выдающегося русского публициста, поэта, общественного деятеля, славянофила Ивана Сергеевича Аксакова», – сообщило посольство России в Сербии в Telegram-канале.

    Название уже внесено в государственный реестр. Ожидается, что после завершения благоустройства улицы на ней появится памятная доска, посвященная Аксакову.

    Иван Аксаков возглавлял Славянское благотворительное общество. Он призывал власти и общественность Российской империи оказать всестороннюю поддержку начавшимся в 1875 году антитурецким восстаниям на Балканах, а также организовывал сбор средств для восставших и координировал отправку добровольцев в Сербию.

    Ранее улицу в сербской Ягодине назвали в честь русского генерала Михаила Черняева.

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    27 октября 2026, 05:31 • Новости дня
    Протестующие в Сербии ворвались в офис телеканала

    Протестующие в Сербии ворвались в офис телеканала TV Informer

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Около 20 участников протестов в Сербии проникли в студию телеканала TV Informer и вступили в конфликт с его владельцем Драганом Вучичевичем.

    Участники протестов в Сербии ворвались в помещения телеканала TV Informer, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал N1.

    Отмечается, что около 20 человек из толпы пробрались в студию. Они вступили в словесную перепалку с владельцем медиа Драганом Вучичевичем и сотрудниками редакции.

    Вскоре после начала конфликта на место прибыла полиция, которая вывела демонстрантов из здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александром Вучичем проиграла парламентские выборы в стране. В воскресенье группа протестующих в Белграде напала на мать бывшего сербского лидера Ангелину Вучич. На прошлой неделе правоохранительные органы задержали подозреваемых в подготовке беспорядков в день голосования.

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    28 октября 2026, 09:06 • Новости дня
    Глава «Сербиягаза» предсказал будущее поставок топлива из России после выборов

    Глава «Сербиягаза» Баятович: Сербия не останется без газа из России после выборов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сербия не останется без поставок российского газа после прошедших парламентских выборов, заявил директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович.

    «Я полностью уверен, что Россия не оставит Сербию без газа. Вопрос точно не будет стоять об объемах. Возможно, появится вопрос цены, если изменится отношение Сербии к России», – заявил Баятович агентству РИА «Новости».

    Он добавил, что по нынешнему договору Газпром до конца года поставит Сербии до 2,6 млрд кубометров газа, что составляет 90% потребностей страны. Нынешняя цена является дружеской и привилегированной, отметил Баятович.

    Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре обсудил поставки газа из РФ в Сербию. Он отметил, что рассчитывает на сохранение цены по 318 евро за 1000 кубических метров вместо рыночных 868 евро за тысячу кубов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил о продлении договора на поставки российского природного газа еще на три месяца на прежних благоприятных условиях.

    Также глава наблюдательного совета компании «Сербиягаз» Александр Вулин заявил об огромной разнице в стоимости энергоносителей из России и западных стран.

    Баятович объявил о продлении текущего контракта на поставку российского газа на три месяца.

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    28 октября 2026, 10:33 • Новости дня
    У израильского посольства в Сербии произошел теракт

    У посольства Израиля в Сербии произошел теракт

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Сербии вооруженный ножами мужчина напал на охранника у посольства Израиля, инцидент квалифицирован как теракт.

    Мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на охранника у посольства Израиля в Сербии, сообщает Israel National News.

    Инцидент расценивается как террористическая атака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Сербию в сопровождении усиленной охраны из-за опасений за свою безопасность. В апреле президент Сербии Александр Вучич рассказал об обнаружении взрывчатки рядом с магистральным газопроводом у границы с Венгрией. В том же месяце директор Военного агентства безопасности Сербии Джуро Йованич сообщил о наличии военной подготовки у подозреваемого в попытке этой диверсии мигранта.

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    28 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    Сербия показала в действии тяжелый самоходный миномет M-25

    The War Zone: Сербия впервые испытала 203-мм миномет на базе грузовика

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Сербии опубликовало первые кадры применения нового тяжелого самоходного миномета TSMB M-25 калибра 203 миллиметра.

    Миномет TSMB M-25 представляет собой крупнокалиберный 203-миллиметровый миномет, установленный на относительно легкое трехосное колесное шасси грузовика FAP 2026, пишет The War Zone.

    Система разработана государственным Военно-техническим институтом Сербии и оснащена автоматизированным механизмом заряжания, который обеспечивает скорострельность до трех выстрелов в минуту. Орудие способно поражать цели на расстоянии до 12 км стандартными снарядами весом около 100 кг.

    Использование грузового шасси вместо традиционного гусеничного позволило снизить массу комплекса до 19 т. Ожидается, что высокая мобильность установки позволит сербским военным эффективно применять тактику «выстрелил и скрылся», оперативно меняя позицию после атаки укреплений противника.

    В понедельник новые сербские власти заявили о прекращении поставок оружия в зоны военных конфликтов.

    В начале месяца руководство Республики Сербской выразило намерение добиваться возвращения собственной армии.

    В марте министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приверженности Москвы соглашениям с Белградом о недопущении поставок сербского вооружения на Украину.

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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета

    Африка все активнее заявляет о себе как о самостоятельном центре мировой политики, и Россия намерена укреплять связи с континентом – расширять торговлю, сотрудничать в сфере энергетики и образования. Участие делегаций 48 государств в третьем саммите «Россия – Африка» показало масштаб интереса континента к диалогу. Как Россия помогает странам Африки укреплять их экономический суверенитет и какие возможности это открывает для самой Москвы? Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Китай наказал мировую звезду за неуважение

    Звезда мирового спорта Киллиан Мбаппе и весь высший дивизион испанского футбола извинились перед китайским народом после образцово-показательной порки со стороны Пекина. Достигнув экономического могущества, КНР хочет кое-что объяснить западному миру. И кое за что отомстить. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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