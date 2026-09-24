Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.2 комментария
У экс-мэра Ессентуков потребовали изъять активы на 1,4 млрд рублей
У экс-мэра Ессентуков Скоморохина потребовали изъять активы на 1,4 млрд рублей
С бывшего мэра Ессентуков Константина Скоморохина, его родственников и деловых партнеров прокуратура требует взыскать незаконно полученные активы на сумму более 1,4 млрд рублей.
Прокуратура Ставропольского края направила иск в суд о взыскании в доход государства незаконно нажитого имущества Скоморохина, его семьи и аффилированных лиц на сумму свыше 1,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
«Прокуратура Ставропольского края выявила факты незаконного вывода из муниципальной собственности земельных участков. Установлено, что бывший глава города Ессентуки Константин Скоморохин предоставил своей супруге земельный участок площадью более 8,7 тыс. кв. м в водоохранной зоне реки Капельная. На данном участке был возведен жилой дом, в котором проживала семья чиновника», – говорится в заявлении.
Кроме того, бывший мэр незаконно приватизировал в пользу жены свыше 50 га земель краевого совхоза. Также вскрыты нарушения антикоррупционного законодательства: на доверенных лиц и подконтрольные фирмы были оформлены более 100 автомобилей и свыше 120 объектов недвижимости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд взыскал имущество бывшего главы Предгорного района Ставрополья на сумму 2,9 млрд рублей.
Ранее в Карачаево-Черкесии инстанция постановила вернуть государству незаконно проданные земли Архыза. А в Ивановской области суд уже обратил в доход государства участки экс-главы Плеса Алексея Шевцова.