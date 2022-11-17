|
|
Суд в Гааге признал, что малайзийский Boeing был сбит по ошибке
Голландский суд счел, что «Бук» сбил пассажирский малайзийский лайнер по ошибке
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Окружной суд в Гааге решил, что целью запуска ракеты комплекса «Бук», сбившей малайзийский лайнер рейса MH17 на Украине, был военный самолет, заявил на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.
Оглашая приговор по уголовному делу о крушении малайзийского пассажирского самолета, летевшего рейсом MH17, Стейнхейс заявил, что ракета «Бук» была выпущена с умыслом сбить военный самолет. Он также отметил, что такая ошибка не умаляет наличие умысла и преднамеренности, передает ТАСС.
Также в решении суда подчеркнуто, что обвиняемые не имели иммунитет комбатантов, а значит, не имели права осуществлять запуск ракеты по любому самолету.
Ранее окружной суд в Гааге признал российских граждан Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 в 2014 году и гибели 298 пассажиров этого самолета.
Также окружной суд Гааги постановил, что малайзийский лайнер рейса MH17 сбил ЗРК «Бук», снаряд якобы запустили со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ДНР.
Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска
Председатель КНШ ВС США Милли не поверил в способность ВСУ «выбить» российские войска в ближайшие недели
|
|
Вооруженным силам Украины вряд ли удастся «выбить» российские войска в ближайшие недели, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли подчеркнул, что «физически выбить с Украины» войска России будет очень трудно. Он выразил уверенность, что такого развития событий не стоит ожидать в ближайшие недели, если российская сторона «не потерпит полного краха», а подобный сценарий, как заявил Милли, маловероятен, передает РИА «Новости».
Как заявил Милли, «вероятность военной победы Украины» и получение Киевом контроля над Крымом в «какое-то ближайшее» время «невысока», но он не исключает «политического решения». Однако, подчеркнул Милли, «надо вести переговоры тогда, когда вы сильны, а ваш оппонент ослаблен», передает ТАСС.
Напомним, Милли считает, что боевые действия на Украине в зимний период, вероятно, станут менее интенсивными. В связи с этим, как заявил председатель комитета начальников штабов, появится возможность для начала переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев де-факто и де-юре неспособен и не желает вести переговоры, поэтому специальная военная операция будет продолжаться.
Зеленский захотел «публичных» переговоров с Россией
Зеленский выступил за «публичную форму» проведения переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена предложить публичные переговоры с Россией.
Как заявил Зеленский, он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не может и не хочет проводить переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Эксперт указал на сложности уничтожения HIMARS
Военный аналитик Леонков: Для уничтожения HIMARS России необходимо развивать системы разведки
|
|
Проблема в борьбе с американскими РСЗО HIMARS заключается не в том, что нашей артиллерии не хватает дальнобойности, а в скорости обнаружения и поражения этих комплексов. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел военный аналитик Алексей Леонков, комментируя развернувшуюся в Сети дискуссию о так называемой проблеме «30+», связанной с якобы ограничением дальнобойности российских артиллерийских систем.
«У нас есть системы, которые способны поражать цели за 30 километров. Например, САУ 2С7 «Малка», которая способна отправлять снаряды на расстояние до 47 километров. Если мы говорим про активно-реактивные снаряды, то здесь мы располагаем высокоточными боеприпасами «Краснополь» и более дальнобойными «Краснополь-Д», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
«Поэтому в данный момент HIMARS имеет преимущество в большей степени в информационном пространстве. У нас есть схожие системы, например – «Торнадо-С», с дальностью ведения огня до 120 километров. Единственная проблема была в том, что они несерийные. Перед СВО их закупили в количестве 20 образцов, однако положение постепенно выправляется – все больше и больше таких РСЗО поставляют в зону ведения боевых действий», – акцентирует собеседник.
«Вместе с тем в данной ситуации другая важная проблема – разведка. Своевременное обнаружение HIMARS и других подобных пусковых установок – это залог их успешного уничтожения», – указывает эксперт.
«В принципе, по первым двум партиями HIMARS мы работаем – стараемся уничтожать. Противник использует тактику «выстрелил – поменял позицию», и в этом заключается главная сложность борьбы с подобными системами», – сообщает Леонков.
«У нас, например, имеется беспилотник или самолет-разведчик, который засекает цель и передает ее координаты средствам поражения. HIMARS работают по другой логике. У них целеуказание выполняет космическая разведка. Поэтому они нацеливаются преимущественно на стационарные цели», – акцентирует эксперт.
«Были прецеденты, когда они били по динамическим целям. Например, по парому на переправе в районе Антоновского моста. Однако там был артиллерийский наводчик. Он и подтверждал координаты парома, по которому били. Если бы наводчика не было, то попасть в паром было бы невозможно», – подчеркивает он.
«Что касается нашей борьбы по РСЗО HIMARS, то она происходит при взаимодействии систем разведки и систем контрбатарейной борьбы. Обнаружение HIMARS на первоначальном этапе стало сложной задачей для ВС РФ. Эта система была сделана таким образом, что сверху для средств электронной разведки она похожа на обычный грузовик», – говорит Леонков.
«С таким типом РСЗО мы ранее не сталкивались, поэтому нашей разведке первоначально было трудно их идентифицировать. Однако за время ведения боевых действий данных по этим системам мы набрали достаточно. Теперь можем определять их месторасположение», – рассуждает эксперт.
«Для эффективной борьбы с ними в воздухе должна находиться дежурная пара истребителей с ракетами класса «воздух – земля». Вообще, разворачивание и сворачивание позиций у HIMARS находится в диапазоне 10 минут. В это время ПВО пытаются сбить ракеты, выпущенные системой, поэтому параллельная задача найти HIMARS иногда не решается», – считает Леонков.
«Стоит отметить и еще один скрывающий фактор – «зеленка». Летом HIMARS, обладая соответствующей окраской, мог маскироваться под цвет листвы. В зимний период времени замаскироваться будет сложнее», – указывает эксперт.
«Одновременно с этой зимой станет проще определить расположение РСЗО при помощи тепловизоров. Если раньше подстилающая поверхность давала положительную температуру и установка сливалась с окружающей средой, но в условиях поверхности с отрицательной температурой будет создаваться контраст. Кстати, стоит отметить, что в зимних условиях американцы HIMARS еще ни разу не эксплуатировали», – подчеркивает собеседник.
«Что касается «проблемы 30+», действительно, есть 30-километровая зона, в которой происходит «боевое соприкосновение». В ней находятся танки, артиллерия, пехота. Здесь находятся все основные силы, участвующие в контактном бою», – отмечает Леонков.
«Задача в зоне 30 километров – максимально кучно засеять поле снарядами. Боеприпасы проектируются таким образом, чтобы осколки поражали большую площадь. Внутри этой зоны все работает достаточно эффективно», – рассуждает эксперт.
«Наша 30-километровая зона является, по сути, зоной обороны дивизии. Все, что находится дальше, подчинено системам залпового огня. Это уже прерогатива армии и армейских корпусов. Эта логика работает как у нас, так и за рубежом», – считает Леонков.
«Очевидно, что зона обороны дивизии будет иметь тенденцию к расширению и тогда придется более активно работать над дальностью стрельбы. Однако если посмотреть зарубежные аналоги дальнобойных орудий, то там дальность достигается за счет длины стволов и специальных снарядов», – акцентирует собеседник.
«Проблема стрельбы на дальние дистанции в целом у нас решена. Однако вопрос заключается в том, сколько комплексов у нас стреляют на подобную дальность и сколько этих комплексов сосредоточено в районах боевого соприкосновения», – подчеркивает он.
Леонков также считает ошибкой недооценку роли артиллерии в современных конфликтах. «Между тем артиллерия до сих занимает ведущие позиции на поле боя. Тенденции ее развития смещаются в сторону высокоточного боеприпаса. Появляются программируемые снаряды, которые способны подрываться на заданной точке над или под землей. Постепенно увеличиваются дальность полета снарядов, снижается процент погрешности попадания, увеличивается живучесть стволов», – утверждает он.
«Те же американские гаубицы М-777 имеют очень ограниченный ресурс, потому что изначально они предназначались для интенсивности стрельбы два-три выстрела в минуту. Насколько я помню, у них живучесть ствола до тысячи выстрелов. У нас показатель в разы лучше – до пяти-семи тысяч», – акцентирует эксперт.
«При этом РСЗО HIMARS создавалась как средство контрбатарейной борьбы, однако на Украине цели значительно сменились. Идет борьба технологий. Мы впервые столкнулись со многими видами вооружения, в том числе с HIMARS, и параллельно осваиваем технологии противодействия», – резюмирует собеседник.
Напомним, ранее в Сети развернулась дискуссия о так называемой проблеме «30+», связанной с тем, что большинство российских артиллерийских систем имеют дальность стрельбы до 30 километров, в то время как ВСУ располагают натовскими системами (Excalibur и HIMARS), способными поражать цели на расстоянии до 45 и 80 километров соответственно.
Благодаря этим системам, как считается, ВС Украины наносили чувствительные и во многом безнаказанные удары по российской логистике, особенно в районах правобережья Херсонской области. В такой ситуации, по мнению аналитиков, главная задача России – решить проблему «30+» таким образом, чтобы артиллерия ВС РФ могла действовать на глубину до 100 километров от линии боевого соприкосновения.
Ранее газета ВЗГЛЯД допускала, что украинские военные могут попытаться обстреливать Крым из HIMARS в Херсонской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США назвали Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать третью мировую войну»
Ведущая Fox Оуэнс: Зеленский – грязный актер, попытавшийся развязать третью мировую войну
|
|
Владимир Зеленский – «грязный актер, попытавшийся развязать третью мировую войну», — так на своей странице в Twitter после выпадов Зеленского в адрес России в связи с ракетным инцидентом в Польше его описала журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс.
По ее словам, Зеленский попытался развязать третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение, передает РИА «Новости».
«Он (Зеленский) – грязный актер, которого западные пропагандистсткие сети ложно провозглашают героем», – написала журналистка.
От последствий лжи Зеленского страдают украинцы, россияне и американцы, резюмировала Оуэнс.
Во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.
Зеленский поставил условие для транзита российского аммиака через Украину
Зеленский: Транзит российского аммиака через Украину возможен только после обмена всех пленных
Транзит аммиака через украинскую территорию произойдет только после обмена пленными «всех на всех», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Соглашение о транзите аммиака. Мы можем на это пойти, только если будет решен гуманитарный аспект обмена всех на всех. Мое предложение было таким», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Ранее постпредство России в ООН сообщало, что поставки аммиака из России транзитом через украинскую территорию обсуждаются в рамках продления зерновой сделки.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что Россия, Турция и Украина согласились продлить зерновую инициативу. После этого Зеленский сообщал, что сделка продлена на 120 дней.
ВСУ в Херсоне не смогли разминировать и взорвали здание управления полиции
Глава Нацполиции Украины Клименко сообщил о решении ВСУ взорвать здание полицейского управления в Херсонской области
«Сообразительные» украинские взрывотехники не смогли разминировать здание главного управления полиции Херсонской области, поэтому взорвали его, сообщил глава национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Клименко заявил в Facebook*, что следует «быть очень осторожными и не спешить возвращаться» в населенные пункты, которые Киев недавно захватил. Он заявил, что одно из зданий главного управления полиции Херсонской области «стало грудой камней».
По версии Клименко, российские войска «замаскировали взрывчатку в помещении» и «избежать подрыва было невозможно».
Напомним, на прошлой неделе командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин предложил занять оборону по левому берегу Днепра, так как Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Глава Минобороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский признал высокие потери ВСУ под Херсоном. Суровикин заявил, что за октябрь на Херсонском направлении ВСУ потеряли свыше 12 тыс. военнослужащих.
Киев пожаловался на неспособность отремонтировать энергетическую инфраструктуру
Politico: Украина сообщила США и Европе о неспособности отремонтировать энергетическую инфраструктуру
|
|
Киев сообщил США и Европе, что у Украины нет необходимого количества оборудования для восстановления отопления и электроснабжения в случае продолжения российских ударов по инфраструктуре, сообщают источники.
Украинские власти просят США и страны Европы помочь подготовиться к долгому периоду ограничения электро- и газоснабжения. По мнению Киева, это затруднит для украинских войск боевые действия, а также вызовет увеличение числа перемещенных лиц, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Издание приводит заявление советника правительства Украины (имя не указывается), который считает, что «это один из наиболее важных вопросов» в ходе переговоров с США и Европой. По его словам, зима окажется «действительно трудной». Politico пишет, что Украине нужны генераторы и трубы.
Напомним, в ООН заявили, что на Украине повреждения получили 40% энергогенерирующих мощностей, а большая часть Киева остается без света по 12 часов в день. При этом президент страны Владимир Зеленский заверил, что на Украине разработана «интересная» параллельная система электроснабжения, которую хотят запустить после окончания боевых действий.
Песков назвал первопричину инцидента с украинскими ракетами в Польше
Песков счел первопричиной инцидента с падением украинских ракет в Польше деятельность США и НАТО
|
|
Если «отматывать назад», то первопричиной ситуации вокруг Украины, а следовательно, и инцидента с украинскими ракетами в Польше – действия США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал утверждения Вашингтона о том, что Москва якобы несет ответственность за инцидент с украинскими ракетами. Он отметил, что США рассуждают «в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России предложил в таком случае «отмотать назад». По его словам, если продолжить рассуждения, то «первопричиной» всей ситуации окажутся «НАТО и США во главе».
Напомним, после того, как на польскую деревню упали две украинские ракеты, на Западе принялись заявлять, что ракеты российские. Однако позднее западным странам пришлось признать, что ракеты запустили украинские военные. Однако Белый дом заявил, что, хотя ракеты, вероятно, и украинские, ответственность за инцидент все равно лежит на России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам.
Минобороны сообщило об ударах по двум военным заводам Украины
|
|
Российские Воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили цеха производящего топливо и ракетные двигатели предприятия в Павлограде Днепропетровской области, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», где производились компоненты для РЛС и РСЗО украинских военных, сообщили в Минобороны.
«Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлограде Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. Кроме того, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.
У населенного пункта Надднепрянское поражен пункт управления ВСУ, у поселка Чернобаевка Херсонской области поражен узел связи украинских военных. Также там ликвидированы 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника.
«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские пусковые установки РСЗО «Ураган» в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Марьинка и Раздоловка ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», – добавили в министерстве.
ПВО за сутки над Егоровкой, Новоукраинкой и Червонопоповкой сбили шесть беспилотников. У населенных пунктов Гусельское (ДНР), Зимогорье (ЛНР), Скадовск (Херсонская область) перехватили 15 снарядов, 11 из них были выпущены из HIMARS.
В воздухе сбиты два снаряда РСЗО «Ураган» у поселка Стрелечья Харьковской области и два снаряда «Ольха» у населенных пунктов Рубежное и Макеевка ЛНР.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2520 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6668 танков и других боевых бронированных машин, 894 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7259 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
В среду Минобороны сообщало, что ВС России уничтожили свыше 400 украинских военных на четырех разных направлениях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России оценили желание Зеленского провести «публичные переговоры» с Путиным
Евгений Минченко: Переговоров с Россией хочет не Зеленский, а Запад
|
|
В урегулировании конфликта на Украине заинтересована администрация Джо Байдена, чтобы использовать эту тему как козырь на выборах в 2024 году. При этом идея Владимира Зеленского провести переговоры с Россией публично – вполне рациональна для него. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. В то же время политолог Павел Данилин счел желание президента Украины профанацией и жаждой пиара.
«Полагаю, что желание идти на переговоры с Россией появилось не у Зеленского, а у его западных кураторов, поэтому и причины стоит искать в их логике», – рассказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.
«В числе таких причин, очевидно, достаточно серьезные логистические и транспортные проблемы, которые создает украинский конфликт, а также крайне высокий рост цен на энергоносители. Поэтому вполне возможно, что некоторые западные страны решили попытаться урегулировать конфликт или заморозить его», – отметил собеседник.
«На мой взгляд, в решении этих проблем могут быть заинтересованы в США, поскольку сейчас один из факторов, который очень сильно бил по рейтингу Джо Байдена, – это рост цен на энергоносители и рекордная инфляция. Если к выборам президента Америки в 2024 году удастся стабилизировать рынок, то тот, кто пойдет на эти выборы от демократов, получит достаточно серьезный козырь», – уверен Минченко.
«При этом Владимир Зеленский и украинское руководство в целом настроены на то, чтобы оставаться в мировой повестке дня. Вместе с тем это не какое-то желание хайпа, а вполне рациональная логика. Пока украинский конфликт находится в сфере внимания мировых СМИ и симпатии Запада, очевидно, на стороне Украины, повышение градуса публичности им очень выгодно», – полагает эксперт.
В свою очередь политолог Павел Данилин, отвечая на вопрос о возможности участия российского президента Владимира Путина в таких переговорах, отметил, что «прежде чем начинается публичный формат переговоров первых лиц государств, необходимо, чтобы были достигнуты какие-то договоренности непублично». «А предложение Зеленского сделать процесс публичным с самого начала – это профанация и жажда пиара», – добавил он.
«Я думаю, Москва не будет вести переговоры с Украиной, пока не будет предварительных договоренностей на уровне посланников. Изначально нужно добиться четкого понимания, кто и что хочет, а только потом выходить на переговоры первых лиц, неважно публичные или не публичные», – отметил Данилин.
«По какому сценарию будет строиться переговорный процесс – это еще предстоит решить. Но это вопрос не дипломатии, а политической воли обеих сторон», – полагает эксперт.
В то же время политолог Алексей Чеснаков считает, что «публичный формат», который хочет Зеленский, «в первую очередь (а возможно, и всего лишь) означает создание удобной площадки для формирования потока нужных новостей и личного пиара украинского президента. Апелляции к необходимости информировать общество не более чем уловка».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена предложить публичные переговоры с Россией. По его словам, он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не может и не хочет проводить переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны. При этом несколько дней назад, вопреки попыткам Госдепа, Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный отказывались от каких-либо переговоров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден поспорил с Зеленским о принадлежности упавшей в Польше ракеты
Байден заявил, что не считает доказательством слова Зеленского
Американский лидер Джо Байден заявил, что не считает доказательством слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, не была украинской, сообщил пресс-пул Белого дома.
Как сообщил президент США по возвращении в Вашингтон с саммита Группы двадцати на Бали, слова Зеленского не являются доказательством, передает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.
Польша передумала срочно созывать Совет НАТО
Моравецкий сообщил о решении Польши отказаться от намерения провести срочные консультации НАТО
|
|
Варшава отказалась от намерения провести срочные консультации НАТО в соответствии со статьей 4 договора Североатлантического альянса после падения на польской территории ракет, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий признал, что на Польшу не совершали «намеренной атаки», не было «плана нападать на территорию Польши». В связи с этим Варшава «не запустила 4-ю статью, но держала ее про запас». Он отметил, что Польша и так постоянно ведет консультации с НАТО, передает РИА «Новости».
«Мы вместе с президентом на совете комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверим предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол (в НАТО) имел бы возможность ее использовать», – пояснил премьер.
Напомним, после падения двух ракет в польской деревне Пшеводув появились утверждения о том, что речь якобы идет о российских ракетах. Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Однако позднее странам Запада пришлось признать, что на Польшу упали украинские ракеты.
Суд в Гааге постановил, что малайзийский Boeing сбил «Бук» из Первомайского
Суд в Гааге постановил, что самолет рейса MH17 сбил «Бук» из подконтрольного ДНР Первомайского
|
|
Окружной суд Гааги постановил, что малайзийский лайнер рейса MH17 сбил ЗРК «Бук», снаряд якобы запустили со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ДНР, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
«Мы установили, что самолет рейса MH17 был сбит ракетой из ЗРК «Бук», запущенной со стороны поля в населенном пункте Первомайское», – цитирует Синхейса РИА «Новости».
Заседание началось в четверг, в ходе него планируется зачитать вердикт по делу малайзийского Boeing, упавшего в восточной части Украины в 2014 году.
Окружной суд Гааги намеренно зарезервировал для слушаний по делу особо охраняемый судебный комплекс Схипхол. Обвиняемыми по делу выступают россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
В зале также есть защита Пулатова – голланские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк, родня погибших и журналисты.
Процесс начался в 2020 году в Нидерландах.
Сама катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Самолет, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул под Донецком. В самолете были 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в трагедии ополченцев ДНР.
Небензя обвинил Украину и Польшу в попытке спровоцировать войну России и НАТО
Небензя обвинил Украину и Польшу в желании превратить «войну по доверенности» в прямое столкновение НАТО с Россией
|
|
Украина и Польша в ситуации с падением украинских ракет на польской территории пытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
На заседании СБ ООН Небензя отметил, что власти Украины и Польши после инцидента сделали безответственные заявления, которые можно воспринимать только в качестве попытки спровоцировать прямое столкновение России и НАТО, передает РИА «Новости».
Как указал Небензя, президент Украины Владимир Зеленский не мог не знать, чьи ракеты упали в Польше, а значит, обвинения украинского лидера в адрес России были не просто умышленной дезинформацией, но и попыткой вовлечь НАТО, которое сейчас «ведет войну по доверенности с Россией на Украине», в прямое столкновение с российскими силами.
Постпред сказал, что Украина выполняет роль полигона для испытаний западного оружия. Страны НАТО, которые поставляют его на Украину, становятся вовлеченными в конфликт, а США даже занимаются там военным планированием и руководством, сказал Небензя.
Он напомнил, что у ПВО Украины «уже давно устойчивая дурная слава». Так, в 2001 году был сбит российский гражданский самолет над Черным морем, а в последние месяцы украинские ракеты регулярно падают на жилые дома, за которыми вооруженные силы Украины прячут системы ПВО. Киев же, отметил Небензя, пытается выдать это «за последствия российских ударов, наносимых высокоточным оружием по военным объектам и критической инфраструктуре». Постпред указал, что «в случае попадания такого оружия от жилых домов не осталось бы и следа».
Комментируя заявления представителей западных стран о том, что «даже если ракеты запускала Украина, виновата все равно Россия», Небензя сказал: «Мы бы не оказались там, где оказались, если бы в Киеве в 2014 году при прямом участии ряда западных стран не произошел кровавый антиконституционный переворот».
Напомним, сразу после падения ракет на территории Польши прозвучали обвинения в адрес России. Польша решила созвать Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Однако в результате странам Запада пришлось признать, что ракеты были не российскими, а украинскими. Польша отказалась от намерения провести срочные консультации НАТО.
В 2001 году авиалайнер авиакомпании «Сибирь» был сбит зенитной ракетой, которую запустили украинские средства ПВО. Президент Украины Леонид Кучма признал ответственность Киева и уволил министра обороны страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сын Трампа предложил перестать финансировать Киев из-за инцидента в Польше
Падение украинских ракет ПВО на польской территории можно использовать как предлог для того, чтобы перестать снабжать Киев оружием, заявил сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший.
«Поскольку это украинская ракета ударила нашего союзника по НАТО Польшу, можем ли мы хотя бы перестать тратить миллиарды на их (украинских властей – прим. ВЗГЛЯД) вооружение?» – написал политик в своем Twitter (запрещен в России).
Трамп-младший, как и его отец, член Республиканской партии США.
Ранее его отец предположил, что ракета в Польшу якобы могла прилететь из России, упав «в 50 милях» от украинской границы.
После этого стало известно, что Киев признал попытку перехвата ракеты России в тот момент, когда произошел инцидент в Польше.
В МИД России заявили, что в Москве считают, что беспристрастное расследование инцидента с ракетами в Польше разоблачит провокацию киевского режима.