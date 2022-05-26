Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свои намерения дать гражданам Польши на Украине особый статус. Какие конкретно права будут предоставлены полякам, пока неизвестно, ведь сам проект закона не обнародован. Однако пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал: «Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц из Украины и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования.

Соответственно, на Украине по инициативе президента (Зеленского) будет принят, скажем так, похожий закон». Если судить по словам Никифорова, то гражданам Польши будут даны все права граждан Украины, кроме политических. Правда, пресс-секретарь умолчал, что трудовые и социальные права в Польше предоставляются украинцам, которые имеют статус беженца, а вот на Украине хотят дать специальный статус всем полякам. Некоторые украинские телеграм-каналы сообщают, что поляки смогут участвовать в избирательных кампаниях на территории Украины, а также работать в государственных органах. Также произойдет интеграция правоохранительных систем двух стран.

В Киеве пытаются представить дело так, будто отвечают Варшаве любезностью на любезность. Конечно, это не так. Предоставив полякам права, равные правам граждан Украины, ЗЕкоманда отказывается от части суверенитета. Уже привычно, что «Нэзалэжна» находится под патронатом США, в последние годы стала сателлитом Великобритании, а теперь движется к тому, чтобы стать полуколонией Польши. А возможно, и к тому, чтобы отдать Варшаве часть своих земель. Зеленский и его вельможи этого не понимают? Конечно, понимают. Но ЗЕкоманда готова на все, чтобы сохранить свою власть, пусть и не на всей территории Украины. Для этого Зеленский готов кланяться и Вашингтону, и Лондону, и даже допустить в страну «управляющих» из Польши. ЗЕкоманда создала в информационном поле параллельную реальность, в которой Украина побеждает, а Россия проигрывает в боевых действиях.

Но подобная легенда не может существовать долго, и сдача в плен гарнизона из «Азовстали» стала ветром, который развеял эту информационную завесу. Капитуляция «азовцев» имела сильное деморализующее влияние на всю украинскую армию. В Донбассе ВСУ оставляют один за другим населенные пункты. Скоро, вероятно, образуются новые «котлы» – северодонецкий и авдеевский. Каждый день в телеграм-каналах появляются обращения очередных воинских частей к Зеленскому, в которых они отказываются воевать. Показательной стала история 115-й бригады, бойцов которой после такого обращения отправили в СИЗО.

ЗЕкоманда не знает, что делать в сложившейся ситуации. Так, депутаты от президентской партии «Слуга народа» внесли в украинский парламент проект, позволяющий офицерам убивать солдат без суда и следствия, а затем отозвали. Видимо, поняли, что подобные меры могут иметь обратный эффект и только усилят желание украинских солдат сдаваться в плен. Но эта ситуация демонстрирует метание сторонников Зеленского, которые ищут пути спасения своего режима и не знают, что делать.

Варшавские руководители отличаются воинственными и русофобскими заявлениями, больше половины поляков, согласно социологическим исследованиям, поддерживают участие польских частей в боевых действиях на стороне Украины. Кроме того, в телеграм-каналах пишут, что в Павлоград Днепропетровской области уже прибыло два батальона поляков. Хотя неизвестно, это подразделения армии Польши или наемники. Видимо, ЗЕкоманда хватается за помощь от Польши, как за соломинку, и готова удовлетворить все требования политиков из Варшавы.

Нечто подобное в истории украинских земель было. И не раз. Так, в 1659 году во время переговоров между представителями Польши и Литвы о создании единого государства поляки отобрали у литовцев земли юго-западной Руси. Этому способствовал политический кризис в Литве, шляхта и магнаты по-разному видели будущее устройство страны. Следующий факт – поражение литовских войск от армии Ивана Грозного в ходе Ливонской войны и неспособность литовской элиты поступиться личными интересами ради общей цели. Польша ловко воспользовалась этим и отняла у Литвы самые богатые земли, те, которые сейчас находятся на территории Украины. Более близкий по времени пример.

На эту тему

В 1920 году министр иностранных дел УНР Андрей Ливицкий по поручению Симона Петлюры подписал с поляками договор, по которому признал права Варшавы на Галицию и Волынь. Таким образом Петлюра отдал Юзефу Пилсудскому земли, которые де-юре после подписания «Акта Злуки» (воссоединения) являлись частью Украины. Он предал западноукраинских политиков. Но для Петлюры было важно сохранить свою власть. И ради этого атаман был готов на все. Это ему не помогло, а вот Польша западноукраинские земли получила и правила там 19 лет.

Смоделируем ситуацию. Поляки на Украине получают права, равные с гражданами этой страны. Украина и Польша заключают еще ряд договоров по взаимопомощи, которые дают возможность польской армии и полиции действовать на территории Украины. Ситуация на фронте для украинской армии с каждым днем ухудшается. Сомнительно, что Варшава отправит тысячи своих солдат умирать за власть Зеленского, тем более что польская армия ослаблена тем, что поставляла оружие Украине. Варшава не может получить танки от Берлина взамен тех, что передала Киеву. Но польские части могут заменить украинские на территории западных областей и стать на украино-белорусской границе. Украинские войска с Галиции и Волыни будут отправлены на восток, где в результате боевых действий потерпят поражения. Неудачи на фронте, экономический кризис породят анархию на Украине.

И Варшава свой шанс не упустит, пользуясь силой и подкупом, в западных областях везде на ключевые посты будут назначены поляки. Правовое поле для этого уже будет. В Львовской, Тернопольской областях польские правоохранители начнут действовать, как у себя дома. Ввиду девальвации гривны польский злотый станет основной валютой. По сути произойдет интеграция западноукраинских областей с Польшей. Именно Варшава фактически будет управлять этими землями. А через какое-то время сможет оформить это и юридически.