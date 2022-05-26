Получит ли Польша Западную Украину

Взгляд
26 мая, четверг  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
Разделы

Европейцам предлагают мерзнуть ради наказания России

Европе советует снизить температуру в квартирах Heline Vanbeselaere/Zuma/ТАСС
Подконтрольное США Международное энергетическое агентство продолжает давать советы Евросоюзу, как тому избавиться от российского газа. На этот раз заокеанские партнеры советуют европейцам снизить температуру в своих домах, чтобы меньше платить России за газ. Готовы ли граждане ЕС мерзнуть ради этой политической миссии? Подробности...
Перейти в раздел…

Что Россия получит от присоединения Запорожья

На главной площади временной столицы Запорожской области поднят российский флаг кадр из видео
Новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс: этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Что сулит России воссоединение с этими землями?  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
Перейти в раздел…

Западным либералам пришлось принять российскую спецоперацию

Авторитет Киссинджера позволяет надеяться, что его предложение будет воспринято Западом всерьез EPA/TASS
«Украина должна отдать свою территорию России ради окончания войны». Так западная пресса интерпретирует поистине сенсационное заявление патриарха американской внешней политики, сделанное им на форуме в Давосе. Что именно посоветовал западным элитам бывший госсекретарь США Генри Киссинджер – и когда они смогут принять его точку зрения? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Получит ли Польша Западную Украину

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Предоставив полякам права, равные правам граждан Украины, ЗЕкоманда отказывается от части суверенитета. Уже привычно, что «Нэзалэжна» находится под патронатом США, стала сателлитом Великобритании, а теперь движется к тому, чтобы стать полуколонией Польши. Подробности...

Из Москвы напрочь пропала агрессия

Антон Размахнин
Антон Размахнин, журналист
С ролью не плавильного, а правильного котла Москва справляется лучше большинства мировых мегаполисов. А может быть, и вообще лучше всех. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Финляндию и Швецию нельзя было не пустить в НАТО

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Еще до нынешних событий на Украине многие финны и шведы боялись России. Финская пресса и 15 лет назад рассказывала о планах российского вторжения, а шведы годами ищут у своих берегов призраки российских подводных лодок. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Запорожье тоже выбрало Россию

Чем Россия накажет Финляндию

Прорыв фронта в Донбассе

Перейти в раздел…

Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...

Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...

«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы поддерживаете предложение закрепить в правилах русской орфографии написание слова «Бог» с заглавной буквы?
  • Да, буду следовать правилу, если его введут

  • Да, уже так пишу

  • Нет, но буду следовать правилу, если его введут

  • Нет, буду писать с маленькой буквы
Ваше отношение к идее создания всероссийской детской организации?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю

  • Затрудняюсь ответить
Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
  • Собственными силами

  • В партнерстве с иностранными автопроизводителями

  • Не надо возрождать
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Глава ДНР призвал ускорить военную операцию на севере республики
    Кадыров: Союзные войска России и Донбасса вошли в Лисичанск Додон обещал освободить Молдавию от «лживого режима» Британия потребовала противопоставить России силу Страны ЕС заморозили активы Центробанка России на 23 млрд евро
    В Донбассе подсчитали сдавшихся в плен украинских военных Удар по «Мотор Сич» помешал Киеву выполнить турецкий заказ Стало известно о ликвидации Израилем высокопоставленного иранского офицера Греция решила передать США иранскую нефть с танкера под флагом России
    Опубликованы кадры захваченных российскими десантниками укреплённых позиций ВСУ Азовскому морю предсказали возвращение статуса внутреннего моря России Бразилия предупредила Европу о риске лишиться партнеров в Латинской Америке Эксперт объяснил решение России снять контрсанкции с бывшей структуры Газпрома

    Главная тема


    Что Россия получит от присоединения Запорожья

    отказ от территорий


    Украина пожаловалась на «удар в спину» от Запада

    «стабильный тариф»


    Молдавия захотела пересмотреть условия оплаты за российский газ

    народный герой


    В честь приветствующего военных белгородского мальчика выпустили шоколад «Алешка»

    Видео

    чрезвычайное положение


    Венгрия готовится к распаду Украины

    «отдавали то, что не жалко»


    Европа преувеличивает истощение военных запасов из-за Украины

    идея Литвы


    Чем грозит отправка военных кораблей Британии в Одессу

    пожизненный срок


    Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

    комплексы «Гарпун»


    Украине дают устаревшее средство против Черноморского флота России

    нацистская сущность


    Игорь Караулов: Как России удалось не стать Украиной

    страх перед Россией


    Вадим Трухачёв: Финляндию и Швецию нельзя было не пустить в НАТО

    магия города


    Антон Размахнин: Из Москвы напрочь пропала агрессия

    на ваш взгляд


    Вы поддерживаете предложение закрепить в правилах русской орфографии написание слова «Бог» с заглавной буквы?
    Сергей Миркин

    Получит ли Польша Западную Украину

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		26 мая 2022, 09:04

    Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свои намерения дать гражданам Польши на Украине особый статус. Какие конкретно права будут предоставлены полякам, пока неизвестно, ведь сам проект закона не обнародован. Однако пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал: «Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц из Украины и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования.

    Соответственно, на Украине по инициативе президента (Зеленского) будет принят, скажем так, похожий закон». Если судить по словам Никифорова, то гражданам Польши будут даны все права граждан Украины, кроме политических. Правда, пресс-секретарь умолчал, что трудовые и социальные права в Польше предоставляются украинцам, которые имеют статус беженца, а вот на Украине хотят дать специальный статус всем полякам. Некоторые украинские телеграм-каналы сообщают, что поляки смогут участвовать в избирательных кампаниях на территории Украины, а также работать в государственных органах. Также произойдет интеграция правоохранительных систем двух стран.

    В Киеве пытаются представить дело так, будто отвечают Варшаве любезностью на любезность. Конечно, это не так. Предоставив полякам права, равные правам граждан Украины, ЗЕкоманда отказывается от части суверенитета. Уже привычно, что «Нэзалэжна» находится под патронатом США, в последние годы стала сателлитом Великобритании, а теперь движется к тому, чтобы стать полуколонией Польши. А возможно, и к тому, чтобы отдать Варшаве часть своих земель. Зеленский и его вельможи этого не понимают? Конечно, понимают. Но ЗЕкоманда готова на все, чтобы сохранить свою власть, пусть и не на всей территории Украины. Для этого Зеленский готов кланяться и Вашингтону, и Лондону, и даже допустить в страну «управляющих» из Польши. ЗЕкоманда создала в информационном поле параллельную реальность, в которой Украина побеждает, а Россия проигрывает в боевых действиях.

    Но подобная легенда не может существовать долго, и сдача в плен гарнизона из «Азовстали» стала ветром, который развеял эту информационную завесу. Капитуляция «азовцев» имела сильное деморализующее влияние на всю украинскую армию. В Донбассе ВСУ оставляют один за другим населенные пункты. Скоро, вероятно, образуются новые «котлы» – северодонецкий и авдеевский. Каждый день в телеграм-каналах появляются обращения очередных воинских частей к Зеленскому, в которых они отказываются воевать. Показательной стала история 115-й бригады, бойцов которой после такого обращения отправили в СИЗО

    ЗЕкоманда не знает, что делать в сложившейся ситуации. Так, депутаты от президентской партии «Слуга народа» внесли в украинский парламент проект, позволяющий офицерам убивать солдат без суда и следствия, а затем отозвали. Видимо, поняли, что подобные меры могут иметь обратный эффект и только усилят желание украинских солдат сдаваться в плен. Но эта ситуация демонстрирует метание сторонников Зеленского, которые ищут пути спасения своего режима и не знают, что делать.

    Фото: Tomasz Gzell/EPA/ТАСС

    Варшавские руководители отличаются воинственными и русофобскими заявлениями, больше половины поляков, согласно социологическим исследованиям, поддерживают участие польских частей в боевых действиях на стороне Украины. Кроме того, в телеграм-каналах пишут, что в Павлоград Днепропетровской области уже прибыло два батальона поляков. Хотя неизвестно, это подразделения армии Польши или наемники. Видимо, ЗЕкоманда хватается за помощь от Польши, как за соломинку, и готова удовлетворить все требования политиков из Варшавы.

    Нечто подобное в истории украинских земель было. И не раз. Так, в 1659 году во время переговоров между представителями Польши и Литвы о создании единого государства поляки отобрали у литовцев земли юго-западной Руси. Этому способствовал политический кризис в Литве, шляхта и магнаты по-разному видели будущее устройство страны. Следующий факт – поражение литовских войск от армии Ивана Грозного в ходе Ливонской войны и неспособность литовской элиты поступиться личными интересами ради общей цели. Польша ловко воспользовалась этим и отняла у Литвы самые богатые земли, те, которые сейчас находятся на территории Украины. Более близкий по времени пример.

    В 1920 году министр иностранных дел УНР Андрей Ливицкий по поручению Симона Петлюры подписал  с поляками договор, по которому признал права Варшавы на Галицию и Волынь. Таким образом Петлюра отдал Юзефу Пилсудскому земли, которые де-юре после подписания «Акта Злуки» (воссоединения) являлись частью Украины. Он предал западноукраинских политиков. Но для Петлюры было важно сохранить свою власть. И ради этого атаман был готов на все. Это ему не помогло, а вот Польша западноукраинские земли получила и правила там 19 лет.

    Смоделируем ситуацию. Поляки на Украине получают права, равные с гражданами этой страны. Украина и Польша заключают еще ряд договоров по взаимопомощи, которые дают возможность польской армии и полиции действовать на территории Украины. Ситуация на фронте для украинской армии с каждым днем ухудшается. Сомнительно, что Варшава отправит тысячи своих солдат умирать за власть Зеленского, тем более что польская армия ослаблена тем, что поставляла оружие Украине. Варшава не может получить танки от Берлина взамен тех, что передала Киеву. Но польские части могут заменить украинские на территории западных областей и стать на украино-белорусской границе. Украинские войска с Галиции и Волыни будут отправлены на восток, где в результате боевых действий потерпят поражения. Неудачи на фронте, экономический кризис породят анархию на Украине.

    И Варшава свой шанс не упустит, пользуясь силой и подкупом, в западных областях везде на ключевые посты будут назначены поляки. Правовое поле для этого уже будет. В Львовской, Тернопольской областях польские правоохранители начнут действовать, как у себя дома. Ввиду девальвации гривны польский злотый станет основной валютой. По сути произойдет интеграция западноукраинских областей с Польшей. Именно Варшава фактически будет управлять этими землями. А через какое-то время сможет оформить это и юридически. 

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •