Польша готова повоевать на Украине

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24 мая, вторник  |  Последнее обновление — 18:12  |  vz.ru
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У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

Российская нефть еще долго будет нужна Западу tk2/ZUMA/Global Look Press
Как будет жить Европа, если воплотит в реальность свои планы отказаться от российских энергоносителей? На этот счет у западных экспертов есть две точки зрения: либо ускорить так называемый зеленый переход на возобновляемые источники энергии, либо увеличить добычу углеводородов. В реальности им мог бы помочь третий путь, но вряд ли они его выберут. Подробности...
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Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

Пленный российский военный подозрительно быстро дал признательные показания EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС
Киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя. Эксперты указывают на то, что все обвинение построено на признании россиянина, а сам судебный процесс завершился всего за неделю. Сможет ли Россия вызволить своего военного и зачем Киеву понадобился этот скоротечный суд над пленным? Подробности...
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Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
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Чем грозит отправка военных кораблей Британии в Одессу

royalnavy.mod.uk
Британия поддержала идею Литвы об отправке военных кораблей в Одессу для обеспечения вывоза украинского зерна на Запад. Правда, Россия сама неоднократно предлагала организовать гуманитарные коридоры для торговых судов. В чем заключается суть разногласий между Россией и странами НАТО по украинским портам, и чем обернется самовольная отправка британских военных кораблей в Черное море? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Польша готова повоевать на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Весьма вероятно, что уже в скором будущем отдельные польские военнослужащие или подразделения формально смогут участвовать в борьбе против России под украинским флагом. И не нужно недооценивать моральную готовность поляков к такому развитию событий. Подробности...

Почему у России почти нет союзников на постсоветском пространстве

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Спецоперация на Украине обнажила множество существующих для Москвы проблем как внутриполитического, так и внешнеполитического характера. Одной из этих проблем стала политика России на постсоветском пространстве. Подробности...
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Из зеркала на украинца глядит русский

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Если б у нынешнего политического Кыева была необходимость объявить, что они больше не славяне, а кто угодно – арии, индусы, джедаи, – они б отказались от своего славянского имени. С русскими ничего не должно роднить. Подробности...
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

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    Тимофей Бордачёв

    Польша готова повоевать на Украине

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		24 мая 2022, 17:55

    В том случае, если украинская Верховная рада примет обещанный на днях закон об особом статусе граждан Польши на территории Украины, это станет первым в истории примером такого рода. Как сообщается, согласно обсуждаемому документу, польские граждане смогут быть фактически уравнены в правах с местными жителями в плане занятия государственных должностей, включая службу в силовых структурах и судебной системе. Решение для международной практики крайне оригинальное. Более того, практически невозможное в том случае, если бы речь шла о любом обычном государстве, будь то Россия, Китай, США, Сомали или Никарагуа.

    Однако в данном случае мы имеем дело не со страной в привычном нам понимании, а с весьма оригинальным явлением, формальная правовая природа которого резко контрастирует с действительностью.

    С культурной, исторической и практической точек зрения в этом нет ничего удивительного, равно как и вполне предсказуемой является односторонняя интеграция с соседней державой того, что мы называем Украиной. То, что кажется странным или абсурдным в рамках наших обычных представлений о государстве, в данном случае представляет собой норму точно так же, как и суицидальное поведение Киева на протяжении уже нескольких лет.

    Распространенное в России и мире представление о том, что Украина – это обычная страна, только находящаяся в особых обстоятельствах, конфликтует со всеми известными культурно-историческими особенностями данной территории. У нас пока не было исторических примеров существования здесь состоявшегося суверенного государства, в котором формальные власти обладали бы подлинной демократической легитимностью и преследовали национальные, а не личные интересы. Это вступило бы в противоречие с особенностями формирования населения этого края, которое великий Николай Гоголь характеризовал, как «скопище людей, которым жизнь – копейка, получившее мало-помалу совершенно общий характер».

    Невозможно отрицать фундаментальную близость наших народов или принадлежность Киева к русской цивилизации, преодоление искусственного разделения которой стало задачей России с самых первых лет ее суверенного существования. Однако в равной степени нельзя закрывать глаза и на то, что фактическое внешнее управление неоднократно рассматривалось значительной частью представителей Украины в качестве инструмента достижения их индивидуальных властных или экономических устремлений. Только в прежние времена это были сменявшие друг друга гетманы или просто атаманы, а сейчас – президент, его министры и советники.

    Фото: president.gov.ua

    Вассальное положение по отношению к Польше часто было для многих на Украине более предпочтительным в плане способа достижения личного успеха, чем даже самая равноправная интеграция в российское правящее сословие.

    Последствия такого выбора уже неоднократно становились для России источником вполне реальных озабоченностей собственной безопасностью и требовали соответствующих решений. Окончательно урегулировать российско-польские противоречия удалось только путем раздела этого государства в ходе становления европейского международного порядка во второй половине XVIII столетия. После этого Восточная Европа получила почти 150 лет мирной жизни.

    На всем протяжении предшествовавших 400 лет становления России в ее современном качестве вооруженная борьба за украинские территории была основным содержанием российско-польских отношений. Эти события, пусть даже и удаленные от нас исторически, сформировали настолько прочный фундамент двусторонних отношений, что построить на нем что-либо относительно конструктивное представляется исключительно маловероятным. И может ли удивлять, что даже в современных геостратегических условиях накопленная в Польше враждебность по отношению к России находит применение именно на пространстве Украины?

    Однако помимо историко-культурных оснований, ожидаемое сближение с Польшей территорий, контролируемых киевскими властями, имеет и практические стороны. Точнее, военно-стратегические. В первую очередь, весьма вероятно, что уже в скором будущем отдельные польские военнослужащие или подразделения формально смогут участвовать в борьбе против России под украинским флагом. И не нужно недооценивать моральную готовность поляков к такому развитию событий. Согласно всем известным исследованиям общественного мнения, более половины опрошенных жителей Польши активно поддерживают идею участия в военных действиях против России или отправки в зону боев национальных подразделений.  

    Участие Польши в Европейском союзе здесь мало что меняет. Многим в России трудно это понять, но страна, в которой подавляющее большинство уже годами голосует за националистическую партию с исключительно консервативной программой – это не заурядная европейская держава эпохи постмодерна, где население больше всего ценит достижения цивилизации. Польша на фоне Западной Европы – это весьма диковатое обликом и внутренним устройством государство. Вспомним хотя бы художества, которые польские власти творили в отношении беженцев на своей восточной границе летом – осенью 2021 года. То, что там происходило, было бы невозможно ни в одной другой крупной европейской стране. Но для большинства поляков травить беженцев собаками и газом было вполне нормально и даже правильно с точки зрения их ценностных установок.

    Пока важнейшим ограничителем непосредственного участия Польши в конфликте является ее членство в НАТО. Прямое вступление этой страны в вооруженное противостояние может привести к последствиям, о которых предупреждал глава российского государства в своем обращении утром 24 февраля этого года. И даже если сами поляки готовы пойти, в принципе, настолько далеко, чтобы подставить свои буйные головы под российские ракеты, этого им не позволят сделать США. Ведь прямое столкновение иностранной державы со страной-участницей военного блока, которым руководит Вашингтон, поставит последний перед необходимостью искать причину для отказа уже от собственного вмешательства. Тем более, что делать это придется в исключительно нервных обстоятельствах и под солидным внутренним давлением.

    Такой риск «потери лица» в США никто на себя принимать не собирается и не будет в любом обозримом будущем.

    В американские планы вообще никогда не входило рисковать обменом ядерными ударами с Россией ради своих союзников в Европе.

    И уж точно в Америке нет желающих оказаться вынужденными делать выбор между позором и самоубийством в результате эскалации, вызванной польским авантюризмом. Именно об опасностях такого рода за последние пару месяцев неоднократно писали и говорили весьма авторитетные американские специалисты. И было бы странно думать, что в правительстве США не удосужились озаботиться этой проблемой – пока Вашингтон в конфликте ведет себя крайне расчётливо. Одно дело поставлять украинским формированиям вооружения или обучать их ими пользоваться, а совсем другое – создавать реальные риски для себя.

    Насколько можно судить по поведению властей США и Великобритании, никто в этих странах пока не намерен серьезно задумываться о необходимости прекращения вооруженной борьбы против России. Однако собственные людские резервы на Украине не бесконечны даже в условиях максимальной информационной «накачки» и военно-политической поддержки со стороны Запада. На основе сообщений из зоны боев складывается впечатление, что среди украинских сил происходит определенная убыль в количественном и качественном измерениях. Весьма вероятно, что уже скоро это объективное сокращение человеческих ресурсов будет сложно компенсировать только за счет местного населения.

    И коль скоро у соседних поляков присутствует острое желание повоевать со своим историческим противником, а украинские власти могут предоставить им статус собственных граждан, то почему бы и нет? Пусть воюют. В тех пределах, конечно, пока это не будет нести рисков для самих американцев и не создаст ситуации, когда придется признать, что пресловутая 5 статья Североатлантического договора является, в действительности, пустым звуком.

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