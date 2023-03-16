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16 марта, четверг  |  Последнее обновление — 12:57  |  vz.ru
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Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. И хотя Запад так и не выполнил часть своих обещаний в рамках этого соглашения, его продление дает России ряд прямых и косвенных преимуществ. О каких конкретно выгодах идет речь и как Москва может воспользоваться соглашением в своих интересах?  Подробности...
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Австралия стала очередной жертвой гипноза Америки

Премьер Австралии Албаниз, президент США Байден и премьер Британии Сунак на саммите в Сан-Диего Stefan Rousseau/AP/ТАСС
«Три страны предпочли проигнорировать озабоченность международного сообщества и решили пойти по опасному пути». Так Пекин прокомментировал саммит AUKUS – своего рода азиатского НАТО, направленного против Китая. Две из этих трех стран – США и Великобритания – понимают свой интерес, когда движутся по «опасному пути». А вот Австралию тащат по нему, будто на заклание. Подробности...
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России потребовались дроны-перехватчики

России нужно готовиться к противостоянию дронов Gene Blevins/Zuma/ТАСС
В среду «Транснефть» сообщила, что обнаружила мины, установленные с воздуха на объекте нефтепровода «Дружба» в Брянской области. В начале марта дронами в той же области была атакована нефтебаза. Об инцидентах с БПЛА сообщалось и в других приграничных с Украиной регионах, а также в Крыму и Севастополе. Есть ли способ эффективно противодействовать таким беспилотникам и вычислять их операторов? Подробности...
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Зачем Польша соблазняет Украину «революцией» в энергетике

Киевские власти зазывают Польшу совершить «революцию» в энергетике Украины Zuma/ТАСС
Варшава получила приглашение Киева вместе искать и добывать газ на Украине, сообщил глава польского правительства Моравецкий. Премьер не только ответил согласием, но и посулил в будущем – «после победы» – «революцию» в совместной энергетике. Для этого на Украине потребуется найти новые месторождения газа. Каковы шансы польско-украинского успеха? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах. Подробности...

Сербия нехотя готовится к антироссийским санкциям

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Все идет к тому, что Сербия присоединится к западным санкциям – хотя высшее руководство страны этого не хочет. Но никакой благодарности от Запада она за это не получит. Так стоит ли портить отношения с Россией? Подробности...
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Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
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    Зачем Польша соблазняет Украину «революцией» в энергетике

    Киевские власти зазывают Польшу совершить «революцию» в энергетике Украины
    		  
    16 марта 2023, 11:50
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев

    Варшава получила приглашение Киева вместе искать и добывать газ на Украине, сообщил глава польского правительства Моравецкий. Премьер не только ответил согласием, но и посулил в будущем – «после победы» – «революцию» в совместной энергетике. Для этого на Украине потребуется найти новые месторождения газа. Каковы шансы польско-украинского успеха?

    «После победы Украины» перед нашим регионом откроются огромные перспективы, заявил в среду польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая в Варшаве на совместной конференции. «Одна из сфер, где мы можем вместе совершить революцию, – энергетика. Мы сможем вернуться к общим поисковым работам», – выразил надежду Моравецкий.

    По словам премьера, Киев уже сейчас приглашает Варшаву к «общим проектам по добыче» – «переговоры касаются разных сфер, в том числе поиска газа на Западной Украине». Впрочем, сначала на украинской территории «должен воцариться мир», оговорился премьер. В целом Варшава намерена играть ведущую роль в процессе отказа Евросоюза и соседних стран от российских энергоносителей, подчеркнул Моравецкий.

    Ну а пока власти двух стран намерены заняться делами попроще. В частности – строить энергетический мост между Ровенской АЭС и польским городом Хелмом, сообщил Моравецкий. «Там есть АЭС, и также в будущем могут появиться излишки. Мы можем использовать «зеленую» энергию, импортируя ее в Польшу», – цитирует его ТАСС. Кроме того, страны работают над модернизацией энергетического соединения от Хмельницкой АЭС до польского города Жешува.

    Как напоминают эксперты, газ на Западной Украине есть, первые скважины там пробурили еще в позапрошлом столетии. Кстати, одним из активов во Львовской области владеет небезызвестная компания Burisma Holdings, в совет директоров которой в 2014 году вошел Хантер Байден, сын тогдашнего вице-президента США, ныне – президента США Джо Байдена.

    Впрочем, запасы газа на западе республики давно иссякли – по данным на 2020 год, эти месторождения приносили всего 4% от общеукраинской добычи. «Западно-Украинская, она же – Львовская нефтегазоносная провинция – очень старая. По своей судьбе напоминает Азербайджан, потому что

    в свое время Львов был для Австро-Венгерской империи тем же, чем Баку – для империи Российской.

    К слову, один из классиков украинской литературы Иван Франко описал, как на этой территории возникали первые промыслы», – рассказывает в интервью газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «В Баку нефть, как потом оказалось, в основном залегает на морском шельфе, а вот во Львове никаких препятствий для разведки и разработки не было, поэтому все крупные, средние и даже мелкие месторождения уже найдены. Интенсивное бурение началось в австрийское время и продолжилось в советское – с привлечением современных геофизических методов. К исходу советского времени Львовская провинция была во многом исчерпана. По этой причине крупные месторождения там превратили в газохранилища, в те самые накопители, которые Киев до сих пор рассматривает как очень важную часть своей газовой инфраструктуры», – поясняет Анпилогов.

    «Есть ли еще шансы открыть некие новые месторождения в этом регионе, как о том говорит Моравецкий? – задается вопросом эксперт. – Такие открытия случаются в старых провинциях, будь то Поволжье или Техас. Бывает. Но сказать, что это станет эпохальной вехой, совершит «революцию», будет излишне оптимистично. Обычно такие открытия касаются очень специфичных и небольших залежей, которые были пропущены во время первоначальной разведки».

    Правда, на Украине были еще две нефтегазоносных территории, напоминает Анпилогов. «Вторая – это Донецкий кряж, прогиб, доходящий до Полтавской и Харьковской областей. Третья – Крымско-черноморская провинция, которая захватывает сам полуостров и морской шельф. Понятно, что две из трех провинций уже, по сути, потеряны для Киева. Кроме Львовской, под его контролем остается еще ряд промыслов под Харьковом. Они очень похожи на львовские, потому что большинство месторождений там исчерпано. Скажем, знаменитая Шевелинка – крупнейшее газовое месторождение в Харьковской области – еще в начале нулевых вступила в стадию окончательного падения добычи», – добавляет Анпилогов.

    «Моравецкий, видимо, пытается объяснить и полякам, и вообще гражданам Евросоюза, зачем нужно в таких масштабах финансировать Украину, – допускает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. – Это абсолютный популизм, такая «замануха». Мол, не волнуйтесь, мы тратим столько денег из наших бюджетов не зря. В дальнейшем мы сможем добывать там много газа, все наши нынешние расходы окупятся, есть ради чего затянуть пояса».

    Поскольку запасы обычного газа на Украине, как известно, крайне малы, то единственное, что мог иметь в виду Моравецкий, – это запасы сланцевого газа. «Сланцевая революция в США произошла в нулевые годы. После этого во всем мире начались активные поиски – где же еще есть такие запасы? Тогда-то лидером по запасам в Европе сперва назвали Польшу. По ее приглашению поиски вели американцы – компания Chevron. В итоге выяснилось, что пласты сланцевого газа там оказались гораздо глубже, чем в США. Значит, добыча будет нерентабельной. Во многом из-за этого и на Украине так и не началась добыча. Все понимали, что это один геологический пояс. Раз уж в Польше ничего подходящего не нашли, а ведь на польской стороне геология лучше, то на Украине и подавно ничего рентабельного не найдется. К такому выводу пришли инвесторы. Вот почему никто деньги в Украину и в будущем вкладывать не станет», – уверен эксперт.

    «На Украине тогда ведь нашли два больших региона – на западе и на востоке, в Донбассе. Киев долгое время обещал начать их разработку. Обещал, но ничего не делал. После 2014 года в Киеве стали оправдываться тем, что в Донбассе идет война, а если бы не она, то мы бы всю Европу залили газом. Но уже тогда возникал вопрос: а в западной части что вам мешает разрабатывать?» – указывает Юшков.

    «До сих пор Киев повторяет, что разработки не идут, потому что, мол, опасно. Но надо отметить, что Россия как раз таки ударов по газовой инфраструктуре не наносила. За весь год всего один раз ударила по газовому объекту в Харьковской области – и все. Месторождения не тронуты, подземные хранилища не тронуты», – перечислил эксперт.

    Высказывание Моравецкого о «совместном прорыве» на самом деле отражает фантомные боли правящих кругов Польши, ностальгию по тем временам, когда Западная Украина входила в состав Речи Посполитой, предполагает Анпилогов. «Подобные заявления вызваны не объективными данными геологов, а чистыми эмоциями.

    Варшавские лидеры до сих пор испытывают исторический зуд по временам, когда Польша простиралась «от моря до моря».

    Вот почему в польских документах до сих пор Львов (Лемберг) или Ивано-Франковск (Станислав) с окрестностями упоминаются как «Кресы Восточные» – «Восточные земли». Именно на эту ностальгию и опираются на самом деле прогнозы о «совместном будущем» в энергетике. Подразумевается «совместное будущее», при котором Львов и Станислав вновь станут неким «восточным воеводством» Польши – раздувшейся, как во времена Пилсудского», – говорит эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава считает западно-украинские земли исконно польскими. Свежим признаком этого стало заявление бывшего министра иностранных дел Польши. Радослав Сикорский уверяет, что власти Польши хотели аннексировать их сразу после начала российской СВО. «Имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет», – объясняет Сикорский.

    Участники конференции, проходившей в Варшаве в среду, не могли избежать и упоминаний о России. Выступившая следом за Моравецким министр климата и окружающей среды Анна Москва сообщила, что правительство Польши потребовало от Международного агентства по атомной энергии приостановить там членство нашей страны.

    «Мы подали формальное заявление о приостановлении членства России», – сказала она, подчеркнув, что речи об исключении не идет. «Это создает необходимость выполнения всех обязательств, но в то же время лишает всех прав, всех привилегий, а прежде всего, лишает Россию репутации надежного ядерного партнера, которая еще действует в некоторых частях мира», – посетовала Москва. Именно эта дама курирует в правительстве вопросы энергетики.

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