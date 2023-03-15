Эксперт оценил намерение Польши совершить «революцию» в энергетике Украины

Сказать, что открытие нового месторождения газа на Западной Украине возможно – очень оптимистично, заявил газете ВЗГЛЯД президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.

«Западно-Украинская, она же – Львовская нефтегазоносная провинция – очень старая. По своей судьбе напоминает Азербайджан, потому что в свое время Львов был для Австро-Венгерской империи тем же, чем Баку для империи Российской. К слову, один из классиков украинской литературы Иван Франко описал, как на этой территории возникали первые промыслы», – рассказал эксперт.

«В отличие от промыслов Баку, где нефть, как оказалось, в основном залегает на морском шельфе, во Львове никаких препятствий для разведки и разработки не было, поэтому все крупные, средние и даже мелкие месторождения были найдены. Очень интенсивное бурение началось в австрийское время и продолжилось в советское – с привлечением современных геофизических методов», – продолжил Анпилогов.

Но уже к исходу советского времени львовская провинция была во многом исчерпана. «По этой причине крупные месторождения там превратили в газохранилища, в те самые накопители, которые Киев до сих пор рассматривает как очень важную часть своей газовой инфраструктуры», – поясняет эксперт.

«Есть ли еще шансы открыть некие новые месторождения в этом регионе, как о том говорит Моравецкий? – задается вопросом Анпилогов. – Иногда такие открытия случаются во всех старых провинциях, будь то Поволжье или Техас. Бывает. Но сказать, что это станет эпохальной вехой, совершит «революцию», будет излишне оптимистично. Обычно такие открытия касаются очень специфичных и небольших залежей, которые были пропущены во время первоначальной разведки».

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Киев пригласил Варшаву «после победы» искать энергоресурсы на Украине.