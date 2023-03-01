Украина решила заработать на наступлении весны

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1 марта, среда  |  Последнее обновление — 21:33  |  vz.ru
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США руками корейцев развязали против Китая чиповую войну

Противоборство двух гигантов – Америки и Китая перекинулось на микроэлектронику Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance/ТАСС
В современных условиях кто выпускает самые продвинутые микрочипы, тот владеет миром. Чтобы не дать Пекину догнать себя, Вашингтон предупредил, что запретит выпускать этот товар на территории КНР. А ведь именно в Поднебесной интернет-гиганты наладили выпуск чипов. Забавно, что сами по себе гиганты принадлежат третьей стране – Корее. Но корейский суверенитет Америку, похоже, не волнует. Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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В элите США созрел раскол по отношению к Украине

Митинги в поддержку действий России встречаются в том числе в Соединенных Штатах wdbj7.com
В Белом доме впервые признали очевидный факт: среди ведущих американских политиков немало тех, кто против дальнейшей поддержки киевского режима. Конечно, они руководствуются вовсе не симпатиями к России, а собственной логикой. Кто эти политики, почему они не рады финансированию Украины и когда их деятельность даст практический, нужный для нашей страны результат? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Вашингтон играет на человеколюбии России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Элиты в США полагают, что даже иллюзия возможности мирных переговоров по Украине является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией. Подробности...
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Почему не стоит отменять Нагорную проповедь

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Сама идея, что сильные что-то должны слабым, а большинство – меньшинству, есть плод христианства. Причем, как показывает опыт ХХ века, это христианское наследие легко утратить и вернуться в мир обожествленных вождей и по-настоящему масштабного насилия. Подробности...
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Знаете, почему немцы нормальные?

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Про германские свободы как-нибудь по итогам поговорим. А люди, пришедшие к танку с цветами — да, свободные. Точнее, ощущающие себя освобожденными. И не по отдельности, а как нацию. Вот тогда еще освобожденными, без малого восемьдесят лет назад. Подробности...
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Украина лишила Германию армии

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В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

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    Украина решила заработать на наступлении весны

    Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу
    		   1 марта 2023, 21:00
    Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?

    В среду член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко сообщил, что Украина рассматривает возможность возобновить экспорт электроэнергии. По его словам, данное решение активно обсуждается в последние дни, однако правительство сохраняет принципиальную позицию о необходимости первоначального обеспечения бесперебойной подачи энергии для внутреннего потребителя.

    При этом в «Укрэнерго» добавили, что мощности компании полностью покрывают потребность страны в электричестве. Дефицит электроэнергии якобы отсутствует уже 18 дней и пока не прогнозируется. В компании также уточнили, что сейчас на Украине работают все виды электростанций, передает РБК.

    Тем не менее еще в середине февраля глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий называл ситуацию «шаткой» в связи с повреждением практически всех электростанций в стране. А член комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявлял, что на полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины может уйти год.

    Напомним, удары ВС России по энергетической инфраструктуре Украины начались в середине октября в качестве ответа на подрыв Крымского моста. В числе регионов, где наблюдается наиболее сильный дефицит электроэнергии, власти называли Львовскую, Винницкую, Тернопольскую, Сумскую, Закарпатскую, Житомирскую, Хмельницкую и Киевскую области, а также сам Киев. Однако сейчас наиболее сложная ситуация с подачей электричества наблюдается в Одессе.

    «Последние несколько недель у Украины действительно отмечается профицит электроэнергии. В основном это вызвано снижением потребления населением. Кроме того, Киев на всю использует мощности гидроэлектростанций Днепровского каскада», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан.

    «За счет половодья поступает достаточно много воды, которую они сбрасывают через ГЭС по Днепру. И, кстати, нам тоже приходится ее сбрасывать через дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого Киев часто заявляет о якобы виновности России в уничтожении экосистемы Днепра и попытках затопить Украину. Хотя все выглядит ровно наоборот», – отметил он.

    «Вместе с тем, когда закончится половодье или вдруг вернутся сильные морозы, у них может вновь возникнуть дефицит. Кстати, в последнее время у Украины еще на всю раскочегарено производство атомной электроэнергии», – добавил экономист.

    «Если перестанет работать хотя бы один блок на Южно-Украинской или на Хмельницкой АЭС – это тоже может стать проблемой и вызвать дефицит ресурсов. Другими словами: возникший профицит появился не из-за того, что Украина отремонтировала все объекты энергетической инфраструктуры и обеспечила всех граждан энергией. Просто в текущих условиях и при существующей ограниченной нагрузке на энергосети есть излишки ресурса. Именно его они и планируют экспортировать», – отметил он.

    «Еще весной-летом Киев планировал, что электроэнергия станет вторым экспортным товаром после зерна. С начала лета по октябрь Украина экспортировала в Евросоюз порядка 300 мегаватт в сутки», – напомнил экономист.

    «Сейчас, скорее всего, речь может идти об экспорте в ночное время, когда пик потребления спадает, и у Украины высвобождается какая-то часть электричества. Поскольку атомные реакторы вырабатывают свой продукт стабильно и маневрировать выработкой нельзя, у них появляются избытки, которые можно ночью отправлять в ЕС, а днем примерно столько же получать обратно», – полагает Лизан.

    «Вместе с тем, как мне кажется, заявление об экспорте электроэнергии может носить еще и политический характер. Мол, «вот как у нас все хорошо». Однако парочка «Гераней» или десяток крылатых ракет могут вновь сократить возможности для экспорта», – отметил собеседник.

    «При этом сравнивать объемы экспорта электроэнергии с Украины до начала СВО и сейчас невозможно, поскольку эти данные были засекречены под предлогом военной тайны. До осени они еще публиковались на сайте Европейской энергосистемы, с которой синхронизирована компания «Укрэнерго». Однако с ноября и они не публикуют сведения. Поэтому сегодня мы не знаем, сколько энергии Украина производит и потребляет», – заключил он.

    «Вопрос экспорта электроэнергии с Украины – это в первую очередь политический вопрос.

    Тем самым офис Зеленского планирует не столько зарабатывать деньги, но и отчасти расплачиваться за ту военную, экономическую и гуманитарную помощь, которую Украина получает от Запада. Она не безвозмездна», – рассказал газете ВЗГЛЯД президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.

    «При этом заявления о возможности возобновить экспорт совпали со снижением интенсивности наших ударов и изменением тактики действий ВКС России. Поэтому у украинских властей появился временной зазор для восстановления выведенного из строя оборудования, электростанций и так далее», – полагает он.

    «Свою роль играет и природа.

    Нагрузка на энергосети уменьшается, потому что увеличивается продолжительность светового дня, а с приходом тепла снижается потребность в отоплении. За счет этого высвобождаются ресурсы, которые офис Зеленского планирует отправить на экспорт», – отметил эксперт.

    «Кроме того, промышленная нагрузка на энергосистему также упала. И хотя данные о выработанной и потребленной энергии засекречены, по косвенным признакам мы можем сделать вывод о том, что выработка и потребление значительно снизились. Тем не менее в ряде регионов энергобаланс до сих пор не восстановлен», – заключил Анпилогов.

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