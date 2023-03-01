Украина решила заработать на наступлении весны

Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?

В среду член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко сообщил, что Украина рассматривает возможность возобновить экспорт электроэнергии. По его словам, данное решение активно обсуждается в последние дни, однако правительство сохраняет принципиальную позицию о необходимости первоначального обеспечения бесперебойной подачи энергии для внутреннего потребителя.

При этом в «Укрэнерго» добавили, что мощности компании полностью покрывают потребность страны в электричестве. Дефицит электроэнергии якобы отсутствует уже 18 дней и пока не прогнозируется. В компании также уточнили, что сейчас на Украине работают все виды электростанций, передает РБК.

Тем не менее еще в середине февраля глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий называл ситуацию «шаткой» в связи с повреждением практически всех электростанций в стране. А член комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявлял, что на полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины может уйти год.

Напомним, удары ВС России по энергетической инфраструктуре Украины начались в середине октября в качестве ответа на подрыв Крымского моста. В числе регионов, где наблюдается наиболее сильный дефицит электроэнергии, власти называли Львовскую, Винницкую, Тернопольскую, Сумскую, Закарпатскую, Житомирскую, Хмельницкую и Киевскую области, а также сам Киев. Однако сейчас наиболее сложная ситуация с подачей электричества наблюдается в Одессе.

«Последние несколько недель у Украины действительно отмечается профицит электроэнергии. В основном это вызвано снижением потребления населением. Кроме того, Киев на всю использует мощности гидроэлектростанций Днепровского каскада», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан.

«За счет половодья поступает достаточно много воды, которую они сбрасывают через ГЭС по Днепру. И, кстати, нам тоже приходится ее сбрасывать через дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого Киев часто заявляет о якобы виновности России в уничтожении экосистемы Днепра и попытках затопить Украину. Хотя все выглядит ровно наоборот», – отметил он.

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«Вместе с тем, когда закончится половодье или вдруг вернутся сильные морозы, у них может вновь возникнуть дефицит. Кстати, в последнее время у Украины еще на всю раскочегарено производство атомной электроэнергии», – добавил экономист.

«Если перестанет работать хотя бы один блок на Южно-Украинской или на Хмельницкой АЭС – это тоже может стать проблемой и вызвать дефицит ресурсов. Другими словами: возникший профицит появился не из-за того, что Украина отремонтировала все объекты энергетической инфраструктуры и обеспечила всех граждан энергией. Просто в текущих условиях и при существующей ограниченной нагрузке на энергосети есть излишки ресурса. Именно его они и планируют экспортировать», – отметил он.

«Еще весной-летом Киев планировал, что электроэнергия станет вторым экспортным товаром после зерна. С начала лета по октябрь Украина экспортировала в Евросоюз порядка 300 мегаватт в сутки», – напомнил экономист.

«Сейчас, скорее всего, речь может идти об экспорте в ночное время, когда пик потребления спадает, и у Украины высвобождается какая-то часть электричества. Поскольку атомные реакторы вырабатывают свой продукт стабильно и маневрировать выработкой нельзя, у них появляются избытки, которые можно ночью отправлять в ЕС, а днем примерно столько же получать обратно», – полагает Лизан.

«Вместе с тем, как мне кажется, заявление об экспорте электроэнергии может носить еще и политический характер. Мол, «вот как у нас все хорошо». Однако парочка «Гераней» или десяток крылатых ракет могут вновь сократить возможности для экспорта», – отметил собеседник.

«При этом сравнивать объемы экспорта электроэнергии с Украины до начала СВО и сейчас невозможно, поскольку эти данные были засекречены под предлогом военной тайны. До осени они еще публиковались на сайте Европейской энергосистемы, с которой синхронизирована компания «Укрэнерго». Однако с ноября и они не публикуют сведения. Поэтому сегодня мы не знаем, сколько энергии Украина производит и потребляет», – заключил он.

«Вопрос экспорта электроэнергии с Украины – это в первую очередь политический вопрос.

Тем самым офис Зеленского планирует не столько зарабатывать деньги, но и отчасти расплачиваться за ту военную, экономическую и гуманитарную помощь, которую Украина получает от Запада. Она не безвозмездна», – рассказал газете ВЗГЛЯД президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.

«При этом заявления о возможности возобновить экспорт совпали со снижением интенсивности наших ударов и изменением тактики действий ВКС России. Поэтому у украинских властей появился временной зазор для восстановления выведенного из строя оборудования, электростанций и так далее», – полагает он.

«Свою роль играет и природа.

Нагрузка на энергосети уменьшается, потому что увеличивается продолжительность светового дня, а с приходом тепла снижается потребность в отоплении. За счет этого высвобождаются ресурсы, которые офис Зеленского планирует отправить на экспорт», – отметил эксперт.

«Кроме того, промышленная нагрузка на энергосистему также упала. И хотя данные о выработанной и потребленной энергии засекречены, по косвенным признакам мы можем сделать вывод о том, что выработка и потребление значительно снизились. Тем не менее в ряде регионов энергобаланс до сих пор не восстановлен», – заключил Анпилогов.

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