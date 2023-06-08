Поляки готовятся к бегству на случай войны с Россией

Соцопросы: Поляки испытывают большой стресс из-за геополитического конфликта

Польша стремительно закупает оружие, и в огромных количествах. Как заявляется – ради «сдерживания России». Однако для «сдерживания» нужна не только техника, но и люди. Как будут вести себя поляки в случае гипотетического конфликта с Россией – и зачем на самом деле Варшава нагнетает в стране военную антироссийскую истерию?

Сообщения о настроениях поляков выглядят противоречиво. Социологи могут сильно расходиться в оценках. Например, обслуживающие власть специалисты стараются внушить, что жители Польши испытывают небывалое единение. Утверждается, в частности, что не менее 92% поляков готовы защищать союзников по НАТО в случае нападения на них. Однако поступают и многочисленные свидетельства того, что реальная картина совсем другая.

Не надо быть птицей додо



В Польше есть деятели, которые и сейчас не боятся заявлять, что выбранный Варшавой внешнеполитический курс чреват большими рисками. Один из них – историк, президент национального фонда имени Романа Дмовского (довоенный министр иностранных дел Польши) Пшемыслав Пяста.

«Поляки, несмотря на несколько попыток самоубийства, удивительным образом дожили до XXI столетия. Учитывая технологический прогресс человечества, наши шансы на выживание явно возрастают. Ну что ж, может быть, передача Украине очередной партии МиГ-29 спровоцирует вожделенный военный конфликт с ядерной державой. Мы, правда, вряд ли таковой переживем, но зато войдем в историю как «моральные победители». В собственных глазах. Потому что для тех, кто выживет, мы будем напоминать скорее не Антигону Софокла, а птиц додо», – предупреждает Пяста.

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Тему подхватывает Павел Лисицкий – журналист, писатель, главный редактор еженедельника Do Rzeczy, бывший главный редактор газеты Rzeczpospolita и журнала Uwazam Rze. «Куда-то исчезли аналитики и эксперты, то есть люди, изучающие факты и строящие сценарии будущего на основе имеющихся данных и оценки реальных сил. Их место заняли трюкачи, мастера иллюзий и создатели утопий, главная цель которых – укреплять дух населения и соблазнять общественное мнение. Для них нет ничего невозможного, при этом любое проявление здравомыслия является для них подозрительным и двусмысленным. Они видят перед собой одну единственную цель – победить Москву», – жалуется Лисицкий.

Показательными стали комментарии интернет-пользователей, размещенные под статьей издания Wirtualna Polska о мужчине из города Серадза, внезапно призванном на объявленные правительством масштабные военные сборы. «Надеюсь, что все члены семей политиков, таких как Моравецкий, Дуда, Туск, если что, также получат такие повестки и в случае войны окажутся на передовой. Они столько говорят о защите Отечества, так что наверняка их дети, родители, братья, сестры и т. д. тоже отправятся на передовую...» – вот чрезвычайно характерное высказывание одного из комментаторов.

Другой комментатор подхватывает: «А телезвезд и депутатов тоже призвали? И что там с феминистками?»

Еще один поляк высказывает искреннее недоумение: «Мы так ничему и не научились у немцев, французов, бельгийцев, голландцев и т. д. Мы продолжаем впутываться в не свои войны, считая их своими. Зачем мы состоим в ЕС и НАТО, если ставим себя на одну доску с Грузией, Украиной и т. д.»

Справедливости ради, необходимо упомянуть о том, что раздавались и другие голоса. «Защита Отечества –­ это долг каждого гражданина Республики Польша. Кто не хочет защищать свою страну, пусть уезжает без права на возвращение», – призвал некий пламенный патриот. Другой же патриотически настроенный гражданин написал, возможно, не без издевки: «Провести мобилизацию, сформировать мощные подразделения и атаковать Россию – погнать нашего вечного врага аж до Монголии!»

«Первым шагом станут сборы чемоданов»

Оппозиционный публицист Матеуш Пискорский (успевший отсидеть срок за решеткой за благожелательное отношение к России) считает, что большинство поляков в случае боевых действий постараются покинуть страну. «Судя по настроениям, если вдруг действительно будет угроза столкновения Польши с Россией, первым шагом подавляющего большинства поляков станут сборы чемоданов. Уже на следующий день все окажутся в Германии... Страна опустеет за сутки. Никому неохота воевать за чужие интересы. Никто и не будет», – предполагает Пискорский.

Факт отсутствия у большинства поляков воинственного пыла подтвердился и в ходе одного из недавних опросов. Данное исследование, результаты которого стали известны изданию Rzeczpospolita, проводилось в группе из 1145 респондентов старше 18 лет.

Его результаты оценил профессор Петр Длугош из Краковского педагогического университета. «Конфликт на Украине оказывает многоплановое влияние на польское общество... Дело не в том, что поляки испытывают коллективный страх перед вооруженным конфликтом и распространением его на территорию Польши. Они в основном боятся потерять приобретенные ресурсы, и этот страх вызывает большой стресс», – отмечает профессор Длугош. По его словам, поляки утратили чувство стабильности и опасаются дальнейшего ухудшения уровня жизни.

Также эксперт указывает на такой факт, как резкое снижение рождаемости в Польше. «Таким образом, можно сделать вывод о том, что общество находится в нервном состоянии, живет в постоянном напряжении и страхе. Оно, скорее, выбирает тактику эскапизма, что видно по ответам на вопрос о готовности защищать страну в случае нападения российских войск. Только 20% опрошенных декларирует, что встанет на защиту страны», – подчеркивает ученый. По его словам, почти половина опрошенных не знают, что бы они сделали, если бы Россия напала на Польшу. Еще 31% респондентов ответили, что соберут все самое нужное и уедут за границу.

Польский публицист и историк Михал Крупа еще в прошлом году писал в издании The American Conservative о том, что внешняя политика Варшавы противоречит умонастроениям граждан Польши. «Согласно опросу общественного мнения, проведенному в начале марта (2022-го – ВЗГЛЯД) социологами из IPSOS, около 60% поляков ответили отрицательно на вопрос «Должны ли Польша и НАТО осуществить военное вмешательство на Украину?» Посыл ясен: поляки не хотят участвовать в чужой войне», – утверждает Крупа. Он призывает к установлению отношений с Россией на принципе прагматики и цитирует вышеупомянутого Романа Дмовского – одного из отцов-основателей польского государства в XX веке.

Около ста лет назад Дмовский писал: «Было бы глупо ожидать идиллии между нами и Россией в будущем. Противоречивые интересы и недопонимание будут существовать всегда. Но также несомненно, что главные, существенные интересы России лежат не на польской границе, как и главные задачи Польши, которые не направлены против России. Есть великие дела, для решения которых необходимо сотрудничество обеих наций».

Михал Крупа тоже полагает, что все поляки должны задуматься о том, как в будущем выстроить отношения с Москвой. «Дальнейшее устройство наших отношений с Россией – важнейшая задача всей польской политики. Это самая трудная из задач для нашей политики: не только в силу прошлого, но и потому, что ввиду ее важности для будущего страны мы сталкиваемся здесь с наибольшим количеством препятствий со стороны иностранных и внутренних враждебных сил, а также сил внутри самой России. Наше отношение к России в будущем, то, что мы делаем в этой области, будет реальной проверкой нашей политической состоятельности, нашей способности управлять судьбой собственного государства», – резюмировал польский историк.

Воинственность понарошку

Надо сказать, что те алармистские прогнозы относительно намерений Варшавы, которые были сделаны в прошлом году, пока не оправдываются. Так, в декабре журналистка Ханна Крамер утверждала на страницах издания Niezalezny Dziennik Polityczny, будто лидер правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский назначил день вступления польских войск на территорию Украины. «Качиньский уже выбрал дату начала «освободительного марша» на Киев: 4 мая», – писала Кремер. Это предсказание, как известно, не сбылось.

Политолог, доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев полагает, что главным адресатом воинственной риторики Варшавы является не внешняя, а внутренняя аудитория. По мнению Суздальцева, для правящей в Польше партии «Право и Справедливость» ритуальные проклятия в адрес Москвы и постоянная военная истерика – это способ сохранить доминирующее положение в стране.

«Им кажется, что они обращаются к стопроцентно выигрышной тематике, которая гарантирует им сохранение власти», – объясняет политолог.

Подтверждение этого предположения удалось получить в ноябре прошлого года, когда вскоре после нашумевшего падения ракеты на территории Польши российские пранкеры под видом французского президента Эммануэля Макрона созвонились с его польским коллегой Анджеем Дудой. Тот недвусмысленно дал понять, что начинать боевые действия не собирается. «Поверь мне, я очень осторожен. Я не обвиняю русских, это война. Я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга в этой войне. Думаете, мне война с Россией нужна? Нет, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, и я крайне осторожен, поверьте, крайне осторожен», – сказал тогда Анджей Дуда.

Тут нужно помнить, что совсем скоро в Польше состоятся парламентские выборы – предстоящей осенью. Ставки на них высоки – не исключено, что избиратель «прокатит» консерваторов из «ПиС» и вернет к власти либералов из «Гражданской коалиции». Дабы сплотить избирателя под своими знаменами, «Право и Справедливость» кошмарит его россказнями о «российской угрозе», о внешних и внутренних врагах.