В руководстве Польши заметили «агентов Кремля»

Запад раскритиковал Польшу за борьбу с «российским влиянием»

«Установление инквизиционных судилищ в необольшевистском стиле». Такими словами представители польской оппозиции возмущаются по поводу принятия закона о создании в стране специальных комиссий по борьбе с «российским влиянием». В чем заключалось, по мнению Варшавы, это влияние? И зачем эти комиссии нужны польским властям в реальности?

Не секрет, что нынешние польские власти являются, пожалуй, одними из самых больших выгодоприобретателей от ситуации вокруг российской СВО. Их радикально-русофобские политические взгляды (еще недавно бывшие маргинальными в ЕС) стали мейнстримом, Запад обещает накачивать Польшу оружием, на горизонте виднеются перспективы приращения территорий за счет Западной Украины.

Однако теперь правящая в Варшаве партия «Право и справедливость» собирается собрать дивиденды от своей русофобии еще и на внутриполитическом треке. При помощи охоты за российскими «агентами влияния».

31 мая в Польше (после почти полугодового обсуждения и внутриполитических баталий) все-таки вступил в действие закон о создании специальной комиссии по исследованию российского влияния на внутреннюю политику страны в период с 2007 по 2022 год. Если в своей работе эта комиссия найдет факт такого влияния на принятие какого-нибудь закона, он будет отменен. Если же она выявит это влияние через какого-то политика, ему могут на 10 лет ограничить доступ к политической деятельности и государственным средствам. Проще говоря, люстрировать.

Заслужили

«Поляки заслуживают знать, являлся ли человек, выполнявший определенные общественные функции, объектом какого-либо российского влияния», – заявил президент страны Анджей Дуда. Правда, поляки с ним не так уж чтобы и согласились. Один из опросов общественного мнения показал, что 58% поляков считают эту комиссию «неправильной». Просто потому, что понимают: объектами российского влияния будут назначены представители либеральной оппозиции.

Даже год начала расследования выбран не случайно – именно в 2007 году партия «Гражданская платформа» во главе с нынешним лидером польских либералов Дональдом Туском сформировала правительство и управляла страной до января 2016 года (когда ее сменила выигравшая за несколько месяцев до этого парламентские выборы партия «Право и справедливость»). И, по мнению ПиС, принимала целый ряд решений под российским влиянием.

Как заявляет сенатор Марек Пенк, предыдущие власти страны «несут ответственность за конкретные политические и геополитические явления, такие как перезагрузка отношений с Россией, заключение долгосрочных энергетических контрактов, втягивавших Польшу на примере многих европейских стран и особенно Германии в большую энергетическую зависимость от России». На самом же деле, конечно, «Право и справедливость» в преддверии новых выборов в октябре этого года просто хочет зачистить политическое поле, наплевав при этом и на право, и на справедливость.

«Это чистая подготовка к выборам и черный пиар, чтобы показать оппозицию «агентами Кремля» и гарантировать ПиС сохранение парламентского большинства. Даже где-то «охота на ведьм», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

«Несмотря на то, что Польша делает колоссальные экономические успехи, общество понимает, что всего этого оно добилось своим трудом и не обязано ими Качиньскому и Ко. Усталость от «Права и справедливости» есть, как и некоторая вероятность того, что им не удастся собрать правящую коалицию», – рассказывает газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Конечно, оппозиция сопротивляется – в частности, она попыталась заблокировать принятие закона в Сенате (где у нее большинство). «Установление инквизиционных судилищ в необольшевистском стиле отбрасывает нас на уровень не только Белоруссии, но и, наверное, Северной Кореи», – заявил маршал Сейма Томаш Гродский. По его словам, вопросом о российском влиянии должны заниматься спецслужбы, а создание комиссии является самым настоящим актом недоверия к ним со стороны правящей партии.

И это не единственный минус комиссии. Как отмечает вице-спикер Сената Габриэла Моравска-Станецка, эта комиссия попросту незаконна – нарушает принцип разделения властей. Судебная власть, по ее словам, должна находиться в руках судов, а не законодательной власти в лице Сейма и его комиссий.

Заграница не поможет

По сути, сопротивление оппозиции привело лишь к тому, что она лишилась хоть каких-то рычагов влияния на выводы комиссии. По словам председателя юридического комитета Сейма Марека Аста, состав комиссии может быть избран уже в июне, на следующем заседании парламента – и он, по всей видимости, будет состоять исключительно из представителей правящей партии «Право и справедливость». Ведь оппозиция уже заявила, что принимать участие в работе комиссии не будет.

Последняя надежда польских либералов была на западных партнеров, которые осудили закон.

Так, по словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, комиссия «лишает людей права голоса и права занимать государственные должности». И если мнение европейцев ПиС игнорировала (в частности, провластные эксперты посоветовали властям ЕС создать подобную комиссию у себя – авось что найдет), то американцев, высказавших подобные же опасения, так послать было сложнее.

«Есть опасение, что на основе этого закона с выборов начнут снимать целые партии. А это уже поставит вопрос о том, насколько Польша – демократическая страна. Да и вообще Туск им даже более удобен, чем ПиС. Он проамериканский, но не повернутый на истории и «польском духе», – объясняет причины американского беспокойства Вадим Трухачев.

И поляки стали говорить о том, что ничего подобного не произойдет. «Я не совсем понимаю реакцию наших союзников. Они либо были введены в заблуждение оппозиционными политиками, или неправильно перевели закон, либо им этот закон просто толком не объяснили», – заявил президент страны Анджей Дуда. По его словам, финальное решение все равно будет принимать суд.

Дуда, конечно, хитрит. Да, у лиц, обвиненных комиссией, есть полное право обжаловать это решение в административном суде. Правда, они забывают отметить, что процедура подобного обжалования не отменяет требования исполнить вердикт – то есть, проще говоря, если обжалование затянется, человек вполне может пропустить, например, выборы в Сейм. Кроме того, административные суды будут заниматься лишь проверкой правомочности решения в соответствии с положениями закона о работе комиссии, а не оценкой доказательной базы, собранной для обвинения человека.

На эту тему

Да, возможно самого Туска люстрировать не будут – из-за нежелания раздражать американцев, а также исходя из рейтинговых моментов. «Дело в том, что у Туска имеется не только рейтинг, но и высочайший антирейтинг. Качиньский понимает, что Туск не сможет объединить оппозицию, как и раньше не мог этого сделать. В общем, он идеальный противник для Качинского – и его в таковом качестве будут беречь», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Однако других видных и опасных оппозиционных деятелей польские власти под этот закон подведут. В расчете на то, что в ходе конфликта с Россией Европа закроет глаза на это очередное нарушение прав человека в стране – члене ЕС. И будет дальше рассказывать о том, что политические преследования и несвободные выборы проходят именно в России.