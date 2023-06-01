В руководстве Польши заметили «агентов Кремля»

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1 июня, четверг  |  Последнее обновление — 18:25  |  vz.ru
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Рубль стал меньше реагировать на внешние факторы

Что мешает рублю укрепляться Светлана Денисова/ТАСС
Российский рубль снова ведет себя необычно. В последние недели мая курс практически не менялся по отношению к доллару, не выходя за пределы 80 рублей за доллар. Это довольно низкая волатильность. Но в конце месяца рубль, наоборот, начал слабеть. Хотя это время налогового периода, который, как правило, укрепляет курс рубля. Что же происходит и какие прогнозы у экспертов? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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ВКС России добили украинский флот в порту Одессы

«Юрий Олефиренко» изначально принадлежал СССР, но был передан Украине при разделе Черноморского флота Константин Сазончик/ТАСС
Украина лишилась последнего крупного корабля. Российские ВКС высокоточным ударом уничтожили в порту Одессы десантный корабль украинских ВМС «Юрий Олефиренко». Это судно с богатой историей впервые заявило о себе во время израильско-египетского вооруженного конфликта в начале 1970-х годов. Как уничтожение «Юрия Олефиренко» скажется на боеспособности ВСУ?  Подробности...
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Запад хочет включить Армению в «дугу сдерживания» России

Алиев и Пашинян – кто из них на самом деле хочет мира? Петр Ковалев/ТАСС
Уже сегодня, 1 июня ожидалось подписание исторического документа – мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. И хотя это намерение в итоге было дезавуировано, нет сомнений, что обе страны близки к урегулированию отношений как никогда ранее. Почему более всего к установлению мира в регионе стремятся Россия и Азербайджан – и кто и зачем в итоге мешает им в этом? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Рожают за себя и за ту семью

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
Сценарий всегда один: сначала агония стареющего общества с привлечением мигрантов, количество которых каждый год растет. Затем бывшие мигранты попадают во власть, и когда их там станет большинство – начнут проводить политику по ускорению вымирания некогда коренного населения. Подробности...
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Мы ведем борьбу на два фронта – на Украине и внутри страны

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Наш враг взращивает внутри России подленькую «себялюбивую мразь» и ее «благородный протест», чтобы уничтожить русских их же руками. Делает ставку именно на внутренний конфликт, на наши эмоции. Подробности...
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Оружие в руках неподготовленного населения для своих опасней, чем для чужих

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вместо создания отрядов самообороны гораздо действенней было бы разместить вдоль границ с безумной Украиной лагеря отдыха и переподготовки ЧВК «Вагнер». Подробности...
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Первый в мире президент-гей

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«Арарат» уходит из России

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
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    В руководстве Польши заметили «агентов Кремля»

    Запад раскритиковал Польшу за борьбу с «российским влиянием»
    Поляки протестуют против создания комиссий о «российском влиянии»
    		  
    1 июня 2023, 18:05
    Фото: ZUMA Press/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Установление инквизиционных судилищ в необольшевистском стиле». Такими словами представители польской оппозиции возмущаются по поводу принятия закона о создании в стране специальных комиссий по борьбе с «российским влиянием». В чем заключалось, по мнению Варшавы, это влияние? И зачем эти комиссии нужны польским властям в реальности?

    Не секрет, что нынешние польские власти являются, пожалуй, одними из самых больших выгодоприобретателей от ситуации вокруг российской СВО. Их радикально-русофобские политические взгляды (еще недавно бывшие маргинальными в ЕС) стали мейнстримом, Запад обещает накачивать Польшу оружием, на горизонте виднеются перспективы приращения территорий за счет Западной Украины.

    Однако теперь правящая в Варшаве партия «Право и справедливость» собирается собрать дивиденды от своей русофобии еще и на внутриполитическом треке. При помощи охоты за российскими «агентами влияния».

    31 мая в Польше (после почти полугодового обсуждения и внутриполитических баталий) все-таки вступил в действие закон о создании специальной комиссии по исследованию российского влияния на внутреннюю политику страны в период с 2007 по 2022 год. Если в своей работе эта комиссия найдет факт такого влияния на принятие какого-нибудь закона, он будет отменен. Если же она выявит это влияние через какого-то политика, ему могут на 10 лет ограничить доступ к политической деятельности и государственным средствам. Проще говоря, люстрировать.

    Заслужили

    «Поляки заслуживают знать, являлся ли человек, выполнявший определенные общественные функции, объектом какого-либо российского влияния», – заявил президент страны Анджей Дуда. Правда, поляки с ним не так уж чтобы и согласились. Один из опросов общественного мнения показал, что 58% поляков считают эту комиссию «неправильной». Просто потому, что понимают: объектами российского влияния будут назначены представители либеральной оппозиции.

    Даже год начала расследования выбран не случайно – именно в 2007 году партия «Гражданская платформа» во главе с нынешним лидером польских либералов Дональдом Туском сформировала правительство и управляла страной до января 2016 года (когда ее сменила выигравшая за несколько месяцев до этого парламентские выборы партия «Право и справедливость»). И, по мнению ПиС, принимала целый ряд решений под российским влиянием.

    Как заявляет сенатор Марек Пенк, предыдущие власти страны «несут ответственность за конкретные политические и геополитические явления, такие как перезагрузка отношений с Россией, заключение долгосрочных энергетических контрактов, втягивавших Польшу на примере многих европейских стран и особенно Германии в большую энергетическую зависимость от России». На самом же деле, конечно, «Право и справедливость» в преддверии новых выборов в октябре этого года просто хочет зачистить политическое поле, наплевав при этом и на право, и на справедливость.

    «Это чистая подготовка к выборам и черный пиар, чтобы показать оппозицию «агентами Кремля» и гарантировать ПиС сохранение парламентского большинства. Даже где-то «охота на ведьм», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    «Несмотря на то, что Польша делает колоссальные экономические успехи, общество понимает, что всего этого оно добилось своим трудом и не обязано ими Качиньскому и Ко. Усталость от «Права и справедливости» есть, как и некоторая вероятность того, что им не удастся собрать правящую коалицию», – рассказывает газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Конечно, оппозиция сопротивляется – в частности, она попыталась заблокировать принятие закона в Сенате (где у нее большинство). «Установление инквизиционных судилищ в необольшевистском стиле отбрасывает нас на уровень не только Белоруссии, но и, наверное, Северной Кореи», – заявил маршал Сейма Томаш Гродский. По его словам, вопросом о российском влиянии должны заниматься спецслужбы, а создание комиссии является самым настоящим актом недоверия к ним со стороны правящей партии.

    И это не единственный минус комиссии. Как отмечает вице-спикер Сената Габриэла Моравска-Станецка, эта комиссия попросту незаконна – нарушает принцип разделения властей. Судебная власть, по ее словам, должна находиться в руках судов, а не законодательной власти в лице Сейма и его комиссий.

    Заграница не поможет

    По сути, сопротивление оппозиции привело лишь к тому, что она лишилась хоть каких-то рычагов влияния на выводы комиссии. По словам председателя юридического комитета Сейма Марека Аста, состав комиссии может быть избран уже в июне, на следующем заседании парламента – и он, по всей видимости, будет состоять исключительно из представителей правящей партии «Право и справедливость». Ведь оппозиция уже заявила, что принимать участие в работе комиссии не будет.

    Последняя надежда польских либералов была на западных партнеров, которые осудили закон.

    Так, по словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, комиссия «лишает людей права голоса и права занимать государственные должности». И если мнение европейцев ПиС игнорировала (в частности, провластные эксперты посоветовали властям ЕС создать подобную комиссию у себя – авось что найдет), то американцев, высказавших подобные же опасения, так послать было сложнее.

    «Есть опасение, что на основе этого закона с выборов начнут снимать целые партии. А это уже поставит вопрос о том, насколько Польша – демократическая страна. Да и вообще Туск им даже более удобен, чем ПиС. Он проамериканский, но не повернутый на истории и «польском духе», – объясняет причины американского беспокойства Вадим Трухачев.

    И поляки стали говорить о том, что ничего подобного не произойдет. «Я не совсем понимаю реакцию наших союзников. Они либо были введены в заблуждение оппозиционными политиками, или неправильно перевели закон, либо им этот закон просто толком не объяснили», – заявил президент страны Анджей Дуда. По его словам, финальное решение все равно будет принимать суд.

    Дуда, конечно, хитрит. Да, у лиц, обвиненных комиссией, есть полное право обжаловать это решение в административном суде. Правда, они забывают отметить, что процедура подобного обжалования не отменяет требования исполнить вердикт – то есть, проще говоря, если обжалование затянется, человек вполне может пропустить, например, выборы в Сейм. Кроме того, административные суды будут заниматься лишь проверкой правомочности решения в соответствии с положениями закона о работе комиссии, а не оценкой доказательной базы, собранной для обвинения человека.


    Да, возможно самого Туска люстрировать не будут – из-за нежелания раздражать американцев, а также исходя из рейтинговых моментов. «Дело в том, что у Туска имеется не только рейтинг, но и высочайший антирейтинг. Качиньский понимает, что Туск не сможет объединить оппозицию, как и раньше не мог этого сделать. В общем, он идеальный противник для Качинского – и его в таковом качестве будут беречь», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Однако других видных и опасных оппозиционных деятелей польские власти под этот закон подведут. В расчете на то, что в ходе конфликта с Россией Европа закроет глаза на это очередное нарушение прав человека в стране – члене ЕС. И будет дальше рассказывать о том, что политические преследования и несвободные выборы проходят именно в России.
     
     
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