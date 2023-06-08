Политолог оценил заявление экс-генсека НАТО Расмуссена о вводе войск стран альянса на Украину

Политолог Бордачев: Поляки и прибалты не станут вводить свои войска на Украину без поддержки США

Ни Польша, ни Прибалтика не рискнут вводить свои войска на территорию Украины без поддержки США. Но Штаты избегают риска прямого столкновения с Россией. Что касается Расмуссена, он типичный оголтелый русофоб, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил возможность отправки войск альянса на Украину

«Поляки, конечно, не шибко умные товарищи, но на такие действия, о которых говорит экс-генсек НАТО Расмуссен, они не пойдут. Ведь очевидно, что поддержки со стороны альянса не будет. Даже сейчас в Польше и странах Прибалтики гарантированно понимают, что Штатам нет никакого резона прикрывать их в случае отправки войск на Украину», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Кроме того, американцы избегают любых рисков, связанных с прямым столкновением с Россией. И если уж Украине откажут по официальной линии НАТО, то защищать такие «коалиции желающих» альянс тоже не станет. Своя шкура всем дорога», – отметил он.

«Сам Расмуссен – обычный датский политик. Интеллектуально от прибалтов или финнов по большому счету ничем не отличается. Типичный болтун и оголтелый русофоб. Я напомню, что население Дании порядка пяти миллионов человек, это меньше, чем проживает в Санкт-Петербурге», – рассуждает собеседник.

«Может быть, Расмуссен и хотел такими словами как-то подбодрить Украину, отыграть ситуацию медийно, но у него ничего не вышло. Украинцев этими бравадами уже не возьмешь, у них все измеряется совершенно другими категориями. Кроме того, они сами могут кого угодно «подбодрить» и вытребовать необходимое», – заключил Бордачев.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны Североатлантического альянса могут захотеть ввести войска на Украину. Он допустил такую возможность при условии, что страны – члены НАТО, включая США, откажутся предоставлять Киеву реальные «гарантии безопасности» на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

Он уверен, что в таком случае балтийские страны и Польша могут инициировать создание «коалиции желающих» отправить войска на Украину. Тем временем Politico со ссылкой на чиновников Североатлантического альянса пишет, что страны Запада пока не готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, которых требует Украина.

В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, допустивший возможность ввода на Украину войск стран Балтии и Польши, не пояснил самое главное: будет ли альянс защищать эти войска.

Пушков также поинтересовался, будут ли введенные войска находиться на территории Украины на свой страх и риск, а США и ЕС умоют руки, ведь Украина членом НАТО не является. Для «рвущихся в бой восточноевропейцев», отметил Пушков, это является ключевым вопросом, поскольку, уверен сенатор, без НАТО они и шагу не ступят.

Его коллега, сенатор Андрей Климов заявил, что идея экс-генсека Североатлантического альянса о возможном введении войск ряда стран на территорию Украины очень опасна, но, видимо, у НАТО не осталось других вариантов. «Я не раз писал, что следующим резервом «пушечного мяса» в оголтелой борьбе с Россией могут стать страны Восточной Европы, которых в США никогда и никому особо жаль не было», – написал по этому поводу Климов в своем Telegram-канале.

Сенатор предположил, что для этого могут сформировать некий «квази-натовский альянс», который на деле не будет иметь отношения к НАТО. Зато, отметил Климов, это позволит избежать прямой войны Запада с Россией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе.