Как Россия билась за Крым

Исполнилось 240 лет вхождению Крыма в состав России

240 лет назад, 19 апреля 1783 года, Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу». Полуостров, который столетиями был цитаделью враждебного России Крымского ханства, стал частью русского мира. Однако враги еще не раз пытались оторвать полуостров у нашей страны.

Противостояние русского государства и Крымского ханства имело долгую историю. В 1482 году татары захватили и сожгли Киев, в 1517 году татарское войско доходит до Тулы, 1521 год – осада Москвы, 1527 год – разорение московских земель, 1552 год – крымцы снова дошли до Тулы, 1569 год – поход на Астрахань, 1571 год ханом Девлет-Гиреем взята и сожжена Москва.



1591 год – новый поход на Москву, 1622 год – разорены тульские земли, 1633 год – разорены Рязань, Тула, Коломна, Калуга, 1659 год – татарская орда доходит до Курска и Воронежа.

1717 год – крымское войско вместе с Кубанской ордой разоряет Царицын, Симбирск, Саратов, в рабство уведены больше 30 тыс. русских. Это лишь самые кровавые страницы истории набегов на Россию, фактически же пограничные земли разорялись почти каждый год. Поэтому Россия поставила себе важную цель – уничтожить разбойничье гнездо в Крыму.

Начало освобождения

В 1687 и 1689 годах русская армия под командованием князя Василия Голицына дважды пыталась дойти до Крыма, но из-за несовершенства системы снабжения войска сделать это не смогла. В 1736 году во время очередной русско-турецкой войны армия фельдмаршала Бурхарда фон Миниха уже не просто дошла до Крыма, но штурмом взяла Перекопскую крепость, закрывавшую путь на полуостров, а затем вступила в ханскую столицу Бахчисарай. Город и ханский дворец были преданы огню в отместку за русские города и села, разоренные крымцами.

В 1768 году Османская империя вновь объявила войну России. Летом 1771 года 30-тысячная армия генерала князя Василия Долгорукова штурмовала Перекоп, обороняемый почти 60 тыс. турок и татар. Неприятельское войско было разгромлено, а русские полки вошли в Крым, который был захвачен всего за две недели.

Крымский хан Селим-Гирей бежал в Константинополь под защиту турецкого султана, а крымские татары, которым надоело быть разменной пешкой в военных конфликтах с Россией, избрали нового хана – Сахиб-Гирея, бывшего сторонником дружбы с Россией. Завершивший войну Кючюк-Кайнарджийский мир предоставил Крымскому ханству независимость, после чего эти земли перешли под покровительство России.

Крымская смута

После получения независимости в Крыму настали неспокойные времена. Верхушка татарской знати раскололась на две партии: сторонников России и сторонников Турции. Созрел заговор, Сахиб-Гирей был свергнут, на ханский престол возвели Девлет-Гирея, который называл себя верным слугой турецкого султана. В нарушение мирного договора султан подписал указ о назначении Девлет-Гирея ханом, что было претензией на сохранение власти над Крымом и поводом к войне.

Турки осмелели до того, что прислали в Крым экспедиционный корпус для поддержки нового хана. Пришлось в 1776 году вновь вводить на полуостров корпус генерала князя Александра Прозоровского. Девлет-Гирей собрал войско, отказался вступать в переговоры с русскими и начал военные действия. В это время на полуостров прибыл Шахин-Гирей, еще один представитель ханской династии, сторонник мира с Россией. В самом начале 1777 года крымская армия разбежалась, большая часть войск перешла на сторону Шахин-Гирея, а Девлет-Гирей вместе с охранявшими его турками уплыл в Константинополь.

Шахин-Гирей восхищался русскими порядками, культурой и считал себя «крымским Петром I». Он начал реформы, желая преобразить Крым, сделав его европейским государством. Это вызвало врыв недовольства мусульманского духовенства и консервативно настроенной знати. В Крыму начались восстания и смута.

Потемкин встретился с Шахин-Гиреем, обещал ему помощь и приказал войскам генерала Александра Суворова ликвидировать гнездо мятежа на Кубани, а войскам генерала Александра Самойлова обеспечить восстановление закона и порядка в Крыму.

Мятежники были разгромлены, однако в конце 1782 года Потемкин пришел к выводу, что сохранять независимость Крыма бессмысленно, ведь крымские татары разобщены и, раздираемые конфликтами, не могут управлять государством. Меж тем нормализация ситуации в Крыму была жизненно необходима для безопасности южной границы России. Князь сумел убедить в необходимости присоединения императрицу Екатерину II (которая поначалу не хотела рисковать), и решение было принято.

Присоединение

Потемкин поехал в Крым, по дороге получив известия, что разочарованный в своей способности вестернизировать крымских татар Шахин-Гирей отрекся от престола. Случилось неожиданное – среди первых сторонников присоединения к России оказались мусульманские муллы, улемы, имамы и шейхи. Им надоело демонстративное пренебрежение к исламу со стороны Шахин-Гирея (который заявлял, что ислам – это главное препятствие на пути реформ).

Получив заверения, что в русском подданстве их права будут строго соблюдаться, муллы не только выразили готовность сами присягнуть императрице, но и убедили в этом простых татар и татарскую знать.

9 июля 1783 года в Карасубазаре, на вершине горы Ак-Кая состоялась торжественная церемония. Потемкин принял присягу на верность России от представителей крымского дворянства, мусульманского духовенства и делегатов всех сословий полуострова. После присяги состоялся артиллерийский салют, а для всех присутствующих были накрыты столы с щедрым угощением.

5 августа Потемкин писал Екатерине II: «Какой государь составил столь блестящую эпоху, как вы. Не один тут блеск. Польза еще большая. Земли, на которые Александр и Помпей, так сказать, лишь поглядели, те вы привязали к скипетру российскому, а Таврический Херсон – источник нашего христианства, а потому и человечность уже в объятиях своей дщери. Граница теперешняя обещает покой России, зависть Европе и страх Порте Оттоманской».

28 декабря 1783 года Турция признала присоединение Крыма к Российской империи. Один из первых указов Екатерины II от 28 июля 1783 года подтверждал свободу вероисповедания крымских жителей, говорил об использовании части местных налогов на возведение публичных зданий, школ, фонтанов. Указом от 6 февраля 1784 года учреждалась Таврическая губерния во главе с князем Потемкиным. Даже непокорная татарская знать склонилась на сторону русских после того, как императрица в 1784 году признала за татарскими мурзами дворянский статус и подтвердила право владения имениями с одновременным строжайшим запретом на владение крепостными-христианами.

Но было мало издать манифест и договориться со священниками и мурзами. Надо было обеспечить дипломатическое прикрытие присоединения Крыма так, чтобы ни одна из великих держав не выступала против России.

Дипломатические хитрости

Начали с англичан, для которых всякое продвижение России на юг казалось угрозой владениям в Индии. Во-первых, Екатерина II демонстративно приблизила к себе лидеров «английской» партии при императорском дворе – семью графов Воронцовых. Это обнадежило Лондон, где в таких действиях императрицы увидели готовность Санкт-Петербурга к сближению. Во-вторых, британцам намекнули, что молчаливое согласие с присоединением приведет к тому, что Россия не станет вмешиваться в войну американских колоний за независимость, а возможно, даже поможет англичанам. Этого хватило, и Лондон не проронил ни слова.

Священная Римская империя была в это время в союзе с Россией. Император Иосиф II был другом Екатерины II и находился под влиянием ее сильного характера. Хотя в Вене были недовольны усилением позиций России в Причерноморье, Иосиф II не рискнул разорвать союз и полностью поддержал русскую дипломатию.

Франция заявила было протесты, но обнаружила, что Великобритания молчит. А поскольку в то самое время Франция и Великобритания воевали, Версальский двор не решился действовать в одиночку. Глава русского ведомства иностранных дел граф Иван Остерман напомнил, что совсем недавно, в 1768 году, Франция аннексировала Корсику при полном согласии России. Заинтересованный в дружбе с Россией (против общего недруга Великобритании) Версальский двор поддержал присоединение Крыма и даже оказал давление на Османскую империю, требуя признания присоединения Крыма к России.

Так Крым стал русским, и статус этот признали все ведущие мировые державы. Но история борьбы за этот прекрасный полуостров только начиналась.

Советский Крым

Сразу после октябрьского переворота большевиков в 1917 году крымскотатарские националисты объявили о создании независимой Крымской республики. В ответ большевики провозгласили Советскую республику Таврида. В Крыму началась гражданская война.

В конфликт вмешалась Украинская народная республика. Украинские националисты заявили претензии на Крым и ввели туда войска. А вскоре по условиям Брестского мира Крым оккупировала Германия. После того как в Германии случилась ноябрьская революция, в Севастополе высадились войска стран Антанты.

Весной 1919 года полуостров заняли части Красной армии, и там была провозглашена советская социалистическая автономная республика в составе Советской России. В мае десант Белой армии генерала Антона Деникина освободил Крым, но в ноябре 1920 года красные вернули контроль над полуостровом, который после этого оставался в составе РСФСР.

В ноябре 1941 года Крым был захвачен вермахтом. Полуострову отводилась особая роль в составе «Тысячелетнего рейха». Его планировали переименовать в Готию в честь племени германцев-готов, что обитали там в древности, и заселить немецкими колонистами. Крым должен был стать главным южным курортом Германии. Эти планы были перечеркнуты победой СССР в Великой Отечественной.

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Однако мину под русский статус Крыма заложило в итоге само советское руководство. В 1954 году к трехсотлетнему юбилею Переяславской рады по решению главы СССР Никиты Хрущева Крым был передан Украинской ССР.

Президент Владимир Путин, выступая в 2014 году с «Крымской речью», отметил: «…В 1954 году последовало решение о передаче в ее состав и Крымской области, заодно передали и Севастополь, хотя он был тогда союзного подчинения. Инициатором был лично глава Коммунистической партии Советского Союза Хрущев. …Решение было принято с очевидными нарушениями действовавших даже тогда конституционных норм. Вопрос решили кулуарно, междусобойчиком. Естественно, что в условиях тоталитарного государства у жителей Крыма и Севастополя ни о чем не спрашивали. Просто поставили перед фактом».

Действительно, передача огромной территории была оформлена с типичным для СССР правовым нигилизмом. Хотя такие действия должны были быть санкционированы Верховным Советом РСФСР, его решили не созывать, а акт передачи утвердили решением президиума Верховного Совета в нарушение всех действующих конституционных норм.

Для смягчения возможного общественного недовольства тиражировалась позиция, что, мол, это все равно территория СССР, а кому подчиняются местные власти, Украинской ССР или РФСФР, не имеет значения. Однако, когда начался процесс распада СССР, это оказалось проблемой первостепенной важности.

Борьба за свободу

В январе 1991 года крымский референдум провозгласил создание Автономной Республики Крым, которая должна была выйти из состава Украины и присоединиться на правах союзной республики к анонсированному советским президентом Михаилом Горбачевым «обновленному СССР». В Киеве не могли проигнорировать волю народа и признали статус автономной республики, но вопрос о выходе Крыма постарались замять.

24 августа 1991 года Украина объявила о государственной независимости. Когда националистический курс киевских властей стал очевиден, весной 1992 года Верховный совет Крыма принял акт о государственном суверенитете и объявил проведение референдума о независимости.

Киевские власти потребовали от Крыма отказаться от суверенитета. Поддержка России могла бы тогда защитить Крым, но президент Борис Ельцин отказался от любых мер по защите интересов русского большинства в Крыму и признал административные границы между бывшими советскими республиками в качестве государственных. Так полуостров остался частью Украины, хотя на протяжении следующих 20 лет его жителей не покидало желание уйти из государства, где отношение к России и русским становилось все более враждебным.

Назревающее недовольство выплеснулось после государственного переворота 21-22 февраля 2014 года, когда был отстранен законный президент Украины Виктор Янукович, а к власти в Киеве пришли радикальные националисты.



Русские общественные организации настойчиво потребовали от крымского руководства принять меры по защите свободы и безопасности республики. В условиях, когда украинские националисты начали формировать отряды боевиков и грозили «зачисткой» Крыма от всех, кто не продемонстрирует лояльность новым киевским властям, в Крым 23 февраля вошли военные части России.

27 февраля главой правительства Республики Крым был назначен Сергей Аксенов – убежденный сторонник России. 16 марта состоялся референдум, на котором 96,5% высказались за вхождение Крыма в состав России. Спустя несколько дней, 21 марта в Кремле состоялась торжественная церемония подписания законов о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Так Крым вернулся в Россию.

