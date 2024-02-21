Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.4 комментария
В Польше заявили о «российских агентах» среди протестующих фермеров
RMF: В Польше заявили о «российских агентах» среди протестующих фермеров
Спикер министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский заявил, что «восхваляющие» президента России Владимира Путина лозунги на протестах фермеров выглядят как попытка «пропутинских агентов» захватить отрасль.
«Говорить сейчас антиукраинские тирады, восхвалять Путина и призывать его добить украинцев звучит как попытка захватить фермерское движение крайними, безответственными элементами или пропутинскими агентами», – сказал Вроньский, его слова приводит RMF FM.
Представитель польского МИД считает, что подобные заявления протестующих наносят вред репутации Польши, не идут на пользу самим фермерам и выгодны только Москве. При этом не имеет значения, выдвигают ли «пророссийские требования» агенты или «полезные идиоты», заявил Вроньский.
Во вторник польские фермеры перекрыли дороги по всей стране в знак протеста против решения Еврокомиссии о продлении беспошлинной торговли с Украиной и зеленую политику ЕС. Сообщалось, что один из протестующих фермеров призвал Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем».