С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).3 комментария
Польский фермер призвал Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем»
Протестующий польский фермер призвал Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем»
Один из протестующих фермеров, заблокировавших дорогу в польских Гожичках, разместил на своем тракторе адресованное президенту России Владимиру Путину послание.
Как пишет Gazeta Wyborcza, фермер прикрепил к трактору флаг СССР и разместил на его передней части плакат с обращением к российскому лидеру: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями».
По данным издания, демонстранту будет направлено уведомление в связи с «пропагандой тоталитарного государственного строя».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что массовые протесты польских фермеров на границе с Украиной привели к блокировке фур с военными грузами для ВСУ.