Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.0 комментариев
Качиньский: Украина разорит сельское хозяйство Польши
Качиньский заявил, что открытие границ для украинского зерна разорит сельское хозяйство Польши
Трудности киевского режима не должны ускорять разорение сельского хозяйства Польши, заявил глава самой большой польской оппозиционной парти «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.
Ситуация, в которой находится украинское государство, не означает, что Польша может себе позволить доводить до «глубокой дестабилизации» и до разорения эту важную часть экономики, сказал Качиньский, передает РИА «Новости».
В апреле 2023 года польское руководство решило действовать в противоречие правилам ЕС, вводя эмбарго на четыре виды украинского зерна, поскольку «не было иного выхода». Варшава пообещала Киеву, что после окончания конфликта на украинской территории заключит «некий базовый польско-украинский трактат», обеспечивающий интересы польского сельскохозяйственного сектора.
При полном открытии границы сельское хозяйство Польши «попросту перестанет существовать», сказал Качиньский. Оно не способно выдержать конкуренцию с украинским сельским хозяйством.
Ранее польские фермеры перекрыли дороги по всей стране в знак протеста против решения ЕК о продлении беспошлинной торговли с Украиной и зеленую политику ЕС. Один из протестующих фермеров призвал президента России Владимира Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем».
В МИД Польши заявили, что «восхваляющие» российского президента лозунги на протестах фермеров выглядят как попытка «пропутинских агентов» захватить отрасль.