Качиньский заявил, что открытие границ для украинского зерна разорит сельское хозяйство Польши

Tекст: Алексей Дегтярев

Ситуация, в которой находится украинское государство, не означает, что Польша может себе позволить доводить до «глубокой дестабилизации» и до разорения эту важную часть экономики, сказал Качиньский, передает РИА «Новости».

В апреле 2023 года польское руководство решило действовать в противоречие правилам ЕС, вводя эмбарго на четыре виды украинского зерна, поскольку «не было иного выхода». Варшава пообещала Киеву, что после окончания конфликта на украинской территории заключит «некий базовый польско-украинский трактат», обеспечивающий интересы польского сельскохозяйственного сектора.



При полном открытии границы сельское хозяйство Польши «попросту перестанет существовать», сказал Качиньский. Оно не способно выдержать конкуренцию с украинским сельским хозяйством.

Ранее польские фермеры перекрыли дороги по всей стране в знак протеста против решения ЕК о продлении беспошлинной торговли с Украиной и зеленую политику ЕС. Один из протестующих фермеров призвал президента России Владимира Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем».

В МИД Польши заявили, что «восхваляющие» российского президента лозунги на протестах фермеров выглядят как попытка «пропутинских агентов» захватить отрасль.