В Польше нарушили табу в отношении украинцев

Tекст: Дмитрий Бавырин

От высокопоставленных европейских чиновников можно услышать всякое, но никогда - критику Украины и украинцев. Чтоб говорить такое, нужно сидеть в оппозиции, а люди от власти или всем украинским восхищаются, или всему украинскому сочувствуют.

Заметным исключением является Владимир Зеленский: на третий год полномасштабного конфликта критиковать его стало можно. Иногда даже называют диктатором и коррупционером, но чаще - фантазером, из-за которого страдает Украина, по-прежнему находящаяся вне критики.

Но ближе к третьей годовщине со дня начала СВО табу было преодолено. И сделали это власти страны, от которой такого стоило ожидать в первую очередь: Польши.

Русофобия - это мощное топливо отношений Варшавы и Киева, но не для всякой дороги оно подходит.

В 2022 году не было в Европе союзника ближе, чем Польша и Украина. Объединяясь против общего русского врага, они даже собирались унифицировать национальные законодательства, распространив их действие друг на друга. Мол, все, что мое, - оно теперь и твое.

К 2023 году табачок уже был врозь: правительства двух стран серьезно поссорились, а главной проблемой стало нежелание Польши пускать к себе более дешевую аграрную продукцию из Украины (свои фермеры все-таки дороже). За этим скандалом цепочкой потянулись другие причины для разногласий, вплоть до стародавних, классических, вечных. Например, волынская резня.

В 2024 в связи с возвращением к власти премьера Дональда Туска и польских либералов Киев и Варшава должны были помириться. Новое правительство Польши во многом ориентировано на Брюссель, а там сказали - миритесь! Однако практика показала, что Туск и его министры прежде всего все-таки поляки и только потом контрагенты Урсулы фон дер Ляйен. Идти поперек всех своих национальных интересов (как это делают, например, немцы) в Варшаве не захотели,

а Зеленский к тому моменту уже успел окончательно обнаглеть, поэтому лучшие друзья образца 2022 года на излете 2024-го живут, как кобра с мангустом.

Глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш (а именно военные чиновники стран НАТО плотнее прочих работают с Украиной) в интервью порталу Interia нарушил многие прежние табу на высказывания в отношении украинцев. По нему получается, что народ не тот.

«Это факт, что наше общество в шоке от молодых людей с Украины, которые ездят на лучших машинах, проводят свои выходные в пятизвездочных отелях. И это несправедливо по отношению к полякам, которые вносят свой вклад в здравоохранение, пособия, образование для украинцев, не говоря уже о поставках оружия и другой помощи», - возмущался министр.

Его почему-то удивляет то, что украинские мужчины в Польше спасаются от участи сгинуть на восточном фронте. Министр, наоборот, считал, что им только повод нужен ринуться в «мясной штурм» против российской армии. Такие украинцы в Польше тоже нашлись, но менее трехсот человек при том, что, согласно официальной статистике, в республике осели около миллиона украинских беженцев, и Варшава планировала подготовить из них т.н. «украинский легион» на 5-6 тысяч человек.

Есть у Косиняк-Камыша к украинцам и такие претензии, какие перекликаются с нашими, - насчет нацизма, бандеровкого реваншизма и их защитных тактик, которые, например, не позволяют эксгумировать жертв волынской резни. Варшава на этом настаивает, Киев категорически против, - не хочет бросать тень на ОУН*, УПА* и прочих злодеев-неудачников, возведенных им в ранг героев.

«Если бы мы не дали Украине все эти танки, самолеты и другое оружие, то сегодня некому было бы помогать. И у меня такое ощущение, что с украинской стороны нет памяти об этом, нет осознания того, что, если бы не эта польская помощь, они не достигли бы того состояния, в котором находятся сегодня. Это неправильно. Я верил, что эта война может принести прорыв в польско-украинских отношениях, но без решения волынского вопроса все это будет нежизнеспособным», – сокрушается Косиняк-Камыш.

Стоит понимать, что в министре говорит в том числе польский пан. В его картине мира, украинский холоп должен быть сильно беднее пана, любую фразу начинать с униженной благодарности и вставать под штык по щелчку.

Поэтому Косиняк-Камыш возмущается украинскими мажорами, но предлагает лишить социальных пособий вообще всех украинцев призывного возраста. Хотя, вроде бы, очевидно, что украинцы в Польше не на социальные пособия дорогие машины покупают: это делают представители элиты и их дети, которые за свой переезд заплатили десятки и сотни тысяч долларов. Получатели польских соцвыплат - это совсем другие люди, например, те, кому посчастливилось бежать от ТЦК, потеряв все имущество. Их хотят снять с довольствия не потому, что они сладко живут, а потому что Косиняк-Камыш должен закинуть их в мясорубку восточного фронта.

Ведь, помимо того, что он - польский пан, Косиняк-Камыш еще и глобалист. Не настолько, чтоб перенимать миграционные порядки Западной Европы (в таких вопросах внутренний поляк всегда побеждает). Но он наверняка помнит, какова основная цель НАТО в рамках украинского конфликта, постоянно продлеваемого за счет военной помощи с Запада.

Эта цель не вернуть Украину в границы 1991 года, не обеспечить ей процветание, не принять в ЕС (насчет ЕС Косиняк-Камыш так и сказал: поскольку вступление туда Украины не является жизненно важным вопросом, у нас будет куча требований). Цель операции - максимально возможным образом ослабить Россию как врага. А Украина - это инструмент по ослаблению, который работает на топливе из солдатских жизней.

Западу нужно, чтобы этого топлива хватило на подольше, но, в то же время, чтобы были налажены его поставки на восточный фронт ради удержания фронта.

Как поляку, Косиняк-Камышу хочется на человеческий ресурс из украинцев покрикивать,

но в общем и целом он в своих действиях и высказываниях рационален. Те же вечеринки мажоров - значительно более сложное и опасное для фронта явление, чем может показаться. Новости о развлечениях сограждан доходят до элитных частей ВСУ, которые находятся на передовой годами, - и эти части начинают роптать.

Эта проблема осознана и Косиняк-Камышом как военным министром, и людьми Зеленского в Киеве. Именно с ней, например, связывают серию облав ТЦК на концерты и клубы, а не с тем, что люди, которых приходится ловить, как оленей, смогут сильно помочь ВСУ и остановить натиск ВС РФ.

В общем, украинцы страшно подводят польских панов и западных глобалистов, когда радуются жизни или борются за жизнь (например, переплывая через Тису). План был в другом, и над его реализации продолжат работать, воздействуя на украинцев не только лестью и уговорами, но и покрикиванием, а там, возможно, и депортацией на Украину для «нужд безопасности Европы».

Бывает, что стоит нарушить всего одно табу - и остальные осыпаются, как карточный домик.