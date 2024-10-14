Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.

Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.

Зачем рубль катается на американских горках Экономисты пытаются объяснить, чем вызвано ослабление курса рубля на прошлой неделе. На этот раз рубль смог остановиться и не перешагнул планку в 100 рублей за доллар. Однако удастся ли рублю сдержаться в следующий раз, какой курс видят экономисты и в какой валюте хранить деньги? Подробности Перейти в раздел

Зеленский не добился от европейцев решимости Называющий себя президентом Украины Владимир Зеленский завершил европейское турне. Поездка по столицам Старого Света должна была стать компенсацией отмененной встречи в формате «Рамштайн» в Германии. Однако, по словам экспертов, единственное, чего смог добиться Киев – это немного денег, которых, впрочем, все равно недостаточно для полноценного противостояния армии России на поле боя. На что рассчитывали в Киеве и почему добиться целей не удалось? Подробности Перейти в раздел

Как создать спрос на российский интернет в космосе Будущий российский аналог системы «Старлинк» – предоставления услуг интернета из космоса – должен заинтересовать в том числе пользователей из других, дружественных и нейтральных стран. По крайней мере, на это есть вполне обоснованные надежды. Какие преимущества могут быть у российского спутникового интернета и почему главный конкурент отечественных разработчиков вовсе не Илон Маск? Подробности Перейти в раздел

«Защита от России» стала воровской кормушкой в Прибалтике В Латвии завершился очередной судебный процесс по одному из эпизодов грандиозной коррупционной цепочки, связанной с военным строительством. По иронии судьбы речь идет об эпизодах хищений и воровства, устроенных местными чиновниками, пограничниками и военными на самом святом в современном политическом раскладе Прибалтики – подготовке к отражению «российской агрессии». О чем идет речь? Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

Зачистка Украины от мужчин Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

Запад теряет даже Грузию Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

Германия выберет войну Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм? Перейти в раздел