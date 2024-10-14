Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.11 комментариев
Зачистка Украины от мужчин
Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.11 комментариев
Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.4 комментария
Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.15 комментариев