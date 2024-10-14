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    Игорь Караулов Игорь Караулов В наперстках «мирных планов» – пустота

    Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.

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    Андрей Перла Андрей Перла Почему арабо-израильская война так важна для России

    Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.

    4 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    15 комментариев
    14 октября 2024, 19:42 • Видео

    Зачистка Украины от мужчин

    Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

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    Зачем рубль катается на американских горках

    Экономисты пытаются объяснить, чем вызвано ослабление курса рубля на прошлой неделе. На этот раз рубль смог остановиться и не перешагнул планку в 100 рублей за доллар. Однако удастся ли рублю сдержаться в следующий раз, какой курс видят экономисты и в какой валюте хранить деньги? Подробности

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    Зеленский не добился от европейцев решимости

    Называющий себя президентом Украины Владимир Зеленский завершил европейское турне. Поездка по столицам Старого Света должна была стать компенсацией отмененной встречи в формате «Рамштайн» в Германии. Однако, по словам экспертов, единственное, чего смог добиться Киев – это немного денег, которых, впрочем, все равно недостаточно для полноценного противостояния армии России на поле боя. На что рассчитывали в Киеве и почему добиться целей не удалось? Подробности

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    Как создать спрос на российский интернет в космосе

    Будущий российский аналог системы «Старлинк» – предоставления услуг интернета из космоса – должен заинтересовать в том числе пользователей из других, дружественных и нейтральных стран. По крайней мере, на это есть вполне обоснованные надежды. Какие преимущества могут быть у российского спутникового интернета и почему главный конкурент отечественных разработчиков вовсе не Илон Маск? Подробности

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    «Защита от России» стала воровской кормушкой в Прибалтике

    В Латвии завершился очередной судебный процесс по одному из эпизодов грандиозной коррупционной цепочки, связанной с военным строительством. По иронии судьбы речь идет об эпизодах хищений и воровства, устроенных местными чиновниками, пограничниками и военными на самом святом в современном политическом раскладе Прибалтики – подготовке к отражению «российской агрессии». О чем идет речь? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зачистка Украины от мужчин

      Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

    • Запад теряет даже Грузию

      Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

    • Германия выберет войну

      Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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