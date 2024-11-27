МИД Польши: Эксгумация жертв Волынской резни может начаться весной 2025 года

МИД Польши сообщил о возобновлении эксгумации жертв Волынской резни весной 2025 года

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, украинские власти намерены отменить мораторий, наложенный на эксгумации в 2017 году, передает ТАСС.

Вроньский отметил, что это решение станет ключевым для возобновления работ. «Работы могут начаться уже весной 2025 года», – подчеркнул он. Отмена моратория позволит Польше завершить поисковые операции, приостановленные ранее.

Волынская резня, известная также как Волынская трагедия, произошла в 1943 году во время Второй мировой войны. Организация украинских националистов (ОУН*, признана экстремистской и запрещена в РФ) и Украинская повстанческая армия* (ОУН-УПА*, запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами инициировали акцию по уничтожению польского населения на Волыни. Жертвами стали около 100 тыс. человек.

В 2016 году Сейм Польши признал эти события геноцидом, учредив Национальный день памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА, который ежегодно отмечается 11 июля.

Накануне польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что Украина согласилась позволить польской стороне эксгумировать останки жертв Волынской резни после запрета 2017 года, стремясь улучшить отношения с Польшей на фоне напряженности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти выразили недовольство отказом Украины проводить перезахоронение останков жертв Волынской резни, назвав это неприличным и несправедливым поступком. Спикер польского Сейма Кшиштоф Босак заявил, что Польша должна потребовать разрешить эксгумацию, угрожая приостановкой доставки военной помощи для Украины через польские территории и аэропорты. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша не уступит Украине в этом вопросе, так как это не является политическим вопросом, а только христианской обязанностью.