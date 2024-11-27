  • Новость часаЗахарова: Здание бывшего консульства в Познани больше не представляет интереса для России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны
    Банк России отказался от покупки валюты на внутреннем рынке до конца года
    В США предрекли Украине распад по югославскому варианту
    Путин заявил о готовности России и Казахстана решать общие вопросы
    Путин поучаствовал в создании картины о дружбе России и Казахстана
    МИД обязал немецких журналистов ARD покинуть Россию
    Отбита попытка прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область
    Европарламент утвердил состав Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия тестирует новый тип политики на Востоке

    Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прощение создает противовес озлобленности

    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

    2 комментария
    Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов В школах Афганистана точно нет свинины

    Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

    34 комментария
    27 ноября 2024, 19:13 • Новости дня

    Эксперт назвал причины согласия Киева на эксгумацию жертв Волынской резни

    Полонист Стремидловский: Эксгумация жертв на Волыни – подарок Киева правительству Туска

    Эксперт назвал причины согласия Киева на эксгумацию жертв Волынской резни
    @ Zygmunt/Wikipedia

    Tекст: Роман Крецул

    Анонсированное разрешение Киева на эксгумацию жертв Волынской резни свидетельствует о том, что офис Зеленского не очень уверен в своем политическом будущем и пытается найти сторонников в Польше, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее МИД Польши сообщил, что Украина согласилась позволить польской стороне эксгумировать останки жертв Волынской резни после запрета 2017 года.

    «Заявление о том, что украинские власти намерены отменить мораторий, наложенный на эксгумации жертв Волынской резни в 2017 году, особого энтузиазма в Варшаве не вызвало», – рассказал полонист Станислав Стремидловский. «Украина – не тот партнер, который славится умением держать обещания. Один из кандидатов в президенты Польши, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий говорит, что нужно дождаться официального решения Киева», – продолжил он.

    Эксперт считает, что с Киевом в принципе невозможно быть в чем-то уверенным. «Тем более пока неизвестно, удастся ли Зеленскому сохранить пост президента в будущем году. Новые политики могут сказать: «С нами вы ни о чем не договаривались». Так что пока польские команды не появятся на Волыни, во Львовской области, пока не будут вестись конкретные работы, что-то гарантировать просто нереально», – подчеркнул спикер.

    По мнению Стремидловского, заявление о намерении снять мораторий на эксгумацию может быть связано, во-первых, с тем, что подходит к концу срок председательства Венгрии в Евросоюзе, а с 1 января следующего года этот пост займет Польша.

    «В определенном смысле это имиджевый ход, подарок правительству Дональда Туска. Ведь и сам Туск, и министр иностранных дел Радослав Сикорский, и кандидат в президенты Польши от правящей партии «Гражданская коалиция» мэр Варшавы Рафал Тшасковский публично ставили вопрос об эксгумации. Таким образом, видимо, Киев решил им немного подыграть в том, что не считает для себя значительным и важным», – полагает эксперт.

    Это также свидетельствует о том, что офис Зеленского не очень уверен в своем политическом будущем и пытается найти сторонников в Польше, допускает спикер. «Обычно украинские политики, которые хотели закрепиться во власти, негативно относились к вопросу эксгумации, ведь это очень болезненная тема. Она всегда вызывала негативные реакции со стороны украинских националистических организаций, которые пусть и не очень массовые, но имеют серьезное влияние на то, что делает Киев», – указал аналитик.

    «В целом самыми ярыми противниками эксгумации всегда выступали как раз эти националистические движения. И в лучшие годы они бы протестовали против такого разрешения Киева. Однако сейчас ситуация не та, и им бы самим не оказаться в этих безымянных могилах», – иронично заметил собеседник.

    «Если же эти работы все-таки начнутся, польское общество воспримет это как должное и не будет придавать процессу большого политического значения. Впрочем, учитывая то, как развивается ситуация на линии фронта, как бы дело не пришло к тому, что согласие на эксгумацию уже надо будет просить у российских властей», – заключил Стремидловский.

    Ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что Украина согласилась разрешить польской стороне эксгумировать останки жертв Волынской резни после запрета 2017 года, стремясь улучшить отношения с Варшавой на фоне напряженности.

    Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский отметил, что это решение станет ключевым для возобновления работ, которые могут начаться уже весной 2025 года. Отмена моратория позволит Польше завершить поисковые операции, приостановленные ранее.

    Волынская резня, известная также как Волынская трагедия, произошла в 1943 году во время Второй мировой войны. Организация украинских националистов (ОУН*, признана экстремистской и запрещена в РФ) и Украинская повстанческая армия* (ОУН-УПА*, запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами инициировали акцию по уничтожению польского населения на Волыни. Жертвами стали около 100 тыс. человек.

    В 2016 году Сейм Польши признал эти события геноцидом, учредив Национальный день памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА, который ежегодно отмечается 11 июля.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    27 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Удар по базе ВСУ под Харьковом привел к многочисленным жертвам

    Подполье сообщило о многочисленных погибших после удара по силам ВСУ под Харьковом

    Удар по базе ВСУ под Харьковом привел к многочисленным жертвам
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В пригороде Харькова, в подконтрольном ВСУ районе, произошла мощная детонация, вызванная ударом по складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами, что привело к многочисленным жертвам, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар по месту дислокации украинских сил в пригороде Харькова привел к большим потерям среди военнослужащих, сообщает РИА «Новости».

    По словам Сергея Лебедева, координатора николаевского пророссийского сопротивления, удар был нанесен со стороны Чугуева. Лебедев отметил, что детонировали боекомплекты и бочки с горюче-смазочными материалами, что вызвало многочисленные жертвы среди украинских военных.

    Лебедев добавил, что точное количество погибших пока неизвестно, но информация о разрушениях и жертвах продолжает поступать. Пророссийские силы сообщают, что удар был значительным и нанес серьезный урон месту дислокации украинских сил, включая технику и боеприпасы.

    Официальной информации от украинской стороны по этому поводу пока нет.

    Накануне российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Житомирской области, среди которых были представители из Латинской Америки. В результате ударов по логистическому узлу в Ровенской области на Украине были поражены личный состав и техника ВСУ, заявили представители николаевского пророссийского сопротивления.

    А в минувшее воскресенье был нанесен удар вблизи детского лагеря в Харьковской области, где находились ВСУ и иностранные наемники, сообщал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Коментарии (13)
    26 ноября 2024, 20:11 • Новости дня
    Царев: Зеленский рискнет отправить ВСУ в контрнаступление до инаугурации Трампа
    Царев: Зеленский рискнет отправить ВСУ в контрнаступление до инаугурации Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зеленский может до инаугурации Трампа отправить войска в контрнаступление, чтобы создать ложное впечатление о возможностях ВСУ. Но неудача будет стоить ему дорого, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

    Царев отметил, что несмотря на недостаток ресурсов, контрнаступление ВСУ не следует исключать. «Несмотря на явный недостаток ресурсов, я бы не отметал контрнаступление ВСУ на каком-либо участке как невозможное», – написал экс-депутат Рады в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что попытка к инаугурации Дональда Трампа создать иллюзию способности ВСУ навязывать инициативу может дорого обойтись президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае неудачи. Однако, по мнению Царева, Зеленский «может рискнуть и попробовать».

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский анонсировал контратаки украинских войск. По его словам, победа невозможна, если ВСУ будут действовать только в обороне. Ранее Сырский рассказал главкому сил НАТО в Европе Кристоферу Каволи о сложной ситуации на фронте.

    Коментарии (11)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2024, 21:04 • Новости дня
    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов

    Блинкен рассказал о завершении процесса предоставления 50 млрд долларов Украине из активов России

    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 млрд долларов Украине из замороженных российских активов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи глав МИД стран G7.

    «Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что на прошлой неделе США объявили о новых санкциях против финансового сектора России, включая Газпромбанк. По словам Блинкена, в ближайшее время можно ожидать дополнительных мер со стороны стран G7.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО. Она также сообщила, что Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

    Коментарии (35)
    27 ноября 2024, 11:59 • Новости дня
    Отражен массированный авиаудар ВСУ по аэродрому Бельбек в Севастополе

    СМИ: ВСУ использовали 40 беспилотников для атаки на аэродром Бельбек в Севастополе

    Отражен массированный авиаудар ВСУ по аэродрому Бельбек в Севастополе
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска совершили атаку на аэродром Бельбек в Севастополе с использованием 40 дронов и ракет, но все цели были сбиты, сообщают СМИ.

    Украинские войска осуществили нападение на аэродром Бельбек в Севастополе, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Атака велась с применением около 40 беспилотных летательных аппаратов, ракет «Нептун» и предполагаемых британских Storm Shadow.

    Все цели были успешно уничтожены российскими системами ПВО. Обломки одного из беспилотников упали в районе Орловки, недалеко от Качинского шоссе в Севастополе.

    В результате инцидента пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

    Ранее в среду в Севастополе объявлена воздушная тревога, была временно прекращена работа общественного наземного и морского транспорта. Позднее российские военные успешно сбили две воздушные цели ВСУ над акваторией.

    Коментарии (13)
    27 ноября 2024, 01:25 • Новости дня
    Морпех рассказал о задачах британского наемника в Курске

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен, корректировал действия ВСУ с помощью БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки. Ему удалось признаться в неожиданных атаках российских морпехов.

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон был взят в плен Вооруженными силами России во время штурма украинского опорного пункта в курском приграничье. Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, известный под позывным Бах, рассказал, что Андерсон занимался корректировкой действий ВСУ. Он использовал беспилотные летательные аппараты для разведки позиций российских морпехов, передает ТАСС

    «Британский наемник инструктировал и наводил. У них всегда работают с ними БПЛА, которые разведывают, где мы, что мы, как мы», – отметил Бах.

    Морпехи научились обманывать операторов противника, демонстрируя им ложные изображения, в то время как другая группа проводит вылазки и занимает позиции незаметно. Британец, попав в плен, признался, что ВСУ были застигнуты врасплох внезапной атакой морпехов.

    Кроме того, Андерсон сообщил, что иностранные наемники работают на других украинских позициях в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины. Андерсон заявил, что его командование Вооруженных сил Украины заставило его участвовать в операции в Курской области, изъяв паспорт и телефон. В то же время, британский наемник из Корнуолла Каллум Тиндал-Дрейпер был ликвидирован в ходе боевых действий на Украине 5 ноября.

    Коментарии (8)
    27 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Захарова заявила об искажении Западом данных о применении «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    На Западе исказили информацию о применении Россией системы «Орешник», интерпретируя это как агрессивное действие, вместо демонстрации невозможности выполнения западных планов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова обвинила западные страны в попытке исказить восприятие применения Россией системы «Орешник», передает радио Sputnik.

    По ее словам, Запад пытается представить это как проведение Россией агрессивной линии. Захарова отметила, что для кого-то использование «Орешника» стало моментом паники, а кто-то решил исказить информацию.

    Дипломат заявила, что настоящей целью применения «Орешника» является демонстрация невозможности осуществления Западом своих планов в отношении России. Она подчеркнула, что данное решение было направлено на укрепление безопасности страны, а не на создание угроз или провокаций.

    Ранее турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний российской ракеты «Орешник».

    Кремль выразил уверенность, что Запад воспринял слова президента Владимира Путина о последствиях использования дальнобойного оружия против России.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил о нанесении удара ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

    Коментарии (22)
    27 ноября 2024, 14:04 • Новости дня
    Отбита попытка прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область
    Отбита попытка прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская диверсионно-разведывательная группа планировала захватить окраину села Журавлевка в Белгородской области, атаку отбили российские военные, сообщают Telegram-каналы.

    Группа направлялась от украинского села Глубокое в сторону границы России. Целью был захватит окраины села Журавлевка, передает «Газета.Ru» со ссылкой на SHOT.

    Российские военные, ожидая приближения БТР, нанесли удар с помощью FPV-дрона. В результате украинские пехотинцы вынуждены были отступить. По дороге они оставили раненного сослуживца, инцидент зафиксирован на видео, снятое дроном.

    Ранее в ноябре российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов в Херсонской области, среди которых оказалась женщина, и пресекли попытку прорыва на этом направлении.

    Коментарии (3)
    26 ноября 2024, 21:44 • Новости дня
    Блинкен: При Байдене США успеют обеспечить Украину всем необходимым в 2025 году
    Блинкен: При Байдене США успеют обеспечить Украину всем необходимым в 2025 году
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил намерение администрации президента США Джо Байдена предоставить Украине все необходимые средства для продолжения конфликта с Россией в 2025 году.

    Администрация президента США Джо Байдена намерена обеспечить Украину всем необходимым для продолжения конфликта с Россией в 2025 году. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Италии после встречи стран G7, передает РИА «Новости».

    Блинкен подчеркнул, что администрация Байдена будет поддерживать Украину и Европу до окончания своего срока. Он отметил, что это осуществляется благодаря двухпартийной поддержке в Конгрессе и общественности, которые одобрили дополнительное финансирование для Украины.

    Глава американской дипломатии добавил, что более 50 стран оказывают поддержку Украине. «Мы намерены сделать все, чтобы Украина могла либо продолжать сражаться в 2025 году, либо вести переговоры с позиции силы», – заявил Блинкен.

    Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден намерен максимально укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия администрации Джо Байдена, включая поставки вооружений на Украину, направлены на то, чтобы оставить неблагоприятное наследство для возможной будущей администрации Дональда Трампа.

    Коментарии (15)
    27 ноября 2024, 14:36 • Новости дня
    Украинская журналистка рассказала о ненависти Зеленского к Трампу

    Украинская журналистка Панченко рассказала о ненависти Зеленского к Трампу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение испытывают ненависть к избранному президенту США Дональду Трампу из-за различных целей по окончанию конфликта, заявила украинская журналистка Диана Панченко.

    Панченко в посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) указала, что больше всего Зеленский боится прекращения конфликта, которое поддерживает Трамп, поскольку это может привести к пересмотру всей западной помощи Украине, передает РИА «Новости».

    «Для Зеленского война означает деньги и славу. Для украинцев – смерть, нищету и разруху. Не верьте, что украинцы поддерживают его и хотят продолжать воевать!» – написала журналистка.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США позволяет сделать семимильный шаг к урегулированию конфликта на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине.

    Коментарии (8)
    27 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Украина запретила снятие с воинского учета по состоянию здоровья
    Украина запретила снятие с воинского учета по состоянию здоровья
    @ EPA/PAVLO PALAMARCHUK/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны Украины изменило порядок учета, отменив возможность снятия с воинского учета для людей, ранее признанных негодными к службе по состоянию здоровья, сообщают украинские СМИ со ссылкой на адвоката Дарью Голодняк.

    По словам Голодняк, теперь лица, признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья, не смогут сняться с учета, как это было раньше, передает ТАСС. Вместо этого непригодность будет определяться решением военно-врачебной комиссии на конкретный период.

    Адвокат отметила, что исключение из воинского учета для лиц, непригодных по состоянию здоровья, больше не предусмотрено. «Вы сохраняете статус военнообязанного», – подчеркнула она.

    Прежде лица с тяжелыми заболеваниями, признанные негодными к службе, могли подавать заявления о снятии с учета. Теперь их категория годности может пересматриваться, и возможность снятия с учета ликвидируется.

    Ранее депутат Верховной рады Ирина Констанкевич предложила привлечь к службе в ВСУ более 100 тыс. военных пенсионеров, способных держать оружие, чтобы усилить ряды вооруженных сил Украины. Депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан Украины, ссылаясь на сложную ситуацию с пополнением армии.

    Коментарии (7)
    27 ноября 2024, 13:22 • Новости дня
    Киев запросил в пользование здание бывшего консульства России в Познани

    Украина подала ноту на использование здания бывшего российского генконсульства в Познани

    Tекст: Евгения Караваева

    Украинский МИД выразил желание получить в пользование здание бывшего генконсульства России в Познани, отправив официальную ноту польской стороне, из-за большого количества граждан Украины в регионе.

    Украина проявила интерес к получению помещения бывшего российского генконсульства в Познани, сообщает РИА «Новости».

    Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что уже направлена официальная нота польской стороне с соответствующей просьбой. Киев рассматривает Познань как стратегическую локацию для расширения своего консульского присутствия, учитывая значительное количество украинских граждан, проживающих в Польше.

    Отзыв инициирован главой МИД Польши Радославом Сикорским, это связано с задержанием «диверсанта», якобы действовавшего по заданию российских спецслужб. Хотя конкретных доказательств не предоставлено, трое российских дипломатов признаны «нежелательными лицами» на территории страны.

    Российскому консульству дано время на закрытие и выезд дипломатов до 30 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть Генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны.

    Полонист Станислав Стремидловский сказал, что от закрытия генконсульства РФ в Познани пострадают главным образом живущие в России поляки, поскольку Москва в ответ может закрыть польские консульства в Калининграде или Иркутске.

    Коментарии (6)
    27 ноября 2024, 12:24 • Новости дня
    Российские войска освободили Новую Ильинку в ДНР
    Российские войска освободили Новую Ильинку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Центр» установила контроль над населенным пунктом Новая Ильинка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Подразделения этой группировки поразили силы 151-й механизированной бригады ВСУ и ряда других подразделений у Дзержинска, Щербиновки, Леонидовки и Димитрова, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе боевых действий противник потерял до 415 военнослужащих, семь автомобилей, а также артиллерийские орудия Д-20 и Д-30.

    На Харьковском направлении группировка «Север» ударила по 92-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и пограничным формированиям Украины, украинская сторона потеряла 60 человек и склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» поразила формирования ВСУ в Харьковской области и ДНР, отразив четыре контратаки. Противник потерял до 450 военнослужащих и значительное количество техники, включая бронетранспортеры и гаубицы.

    Южная группировка поразила ВСУ в районах Константиновки и Славянска, группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника и отразила контратаки.

    В Запорожской области группировка «Днепр» нанесла удары по 110-й механизированной бригаде ВСУ и 118-й бригаде теробороны, уничтожив станцию РЭБ и другую технику.

    В прошлые сутки ВС России освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области.

    До этого глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что российские войска провели успешную операцию в селе Романовка, оттеснив подразделения ВСУ и начав зачистку населенного пункта.

    Коментарии (0)
    27 ноября 2024, 11:31 • Новости дня
    Над акваторией в Севастополе сбиты две воздушные цели
    Над акваторией в Севастополе сбиты две воздушные цели
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные успешно сбили две воздушные цели ВСУ над акваторией в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он указал, что над акваторией района Северной стороны сбили две воздушные цели. Атака была замечена и пресечена благодаря операциям противовоздушной обороны города.

    Развожаев подчеркнул, что ПВО продолжает работать для обеспечения безопасности региона. Также он сообщил, что воздушная тревога в городе была отменена.

    После отмены тревоги общественный транспорт в Севастополе возобновил движение.

    Ранее в среду в Севастополе объявлена воздушная тревога, была временно прекращена работа общественного наземного и морского транспорта.

    Коментарии (2)
    27 ноября 2024, 08:48 • Новости дня
    Во Львовской области уничтожили долотный завод

    В результате взрывов уничтожены мощности Дрогобычского долотного завода на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На западе Украины в результате взрывов полностью разрушен Дрогобычский долотный завод, производивший буровой инструмент для нефтегазовой и артезианской промышленности.

    Производственные мощности Дрогобычского долотного завода во Львовской области на Украине были уничтожены в результате взрывов,, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

    Уполномоченный по санкционной политике Украины Владислав Власюк заявил, что недавние атаки полностью разрушили завод в Дрогобыче.

    Дрогобычский долотный завод является единственным на Украине предприятием, специализирующимся на производстве бурового инструмента для нефтяной промышленности. На заводе производятся долота, используемые для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военкомы в течение нескольких дней проводили рейды в ночных клубах Львова, чтобы вручать повестки посетителям. В одном из эпизодов военкомы попытались вручить повестки гостям на свадьбе во Львове, но их выгнали с мероприятия.

    Коментарии (6)
    27 ноября 2024, 10:53 • Новости дня
    Пушилин: ВСУ уничтожают здания со своими военными в Дзержинске

    Пушилин сообщил об уничтожении ВСУ зданий с украинскими военными в Дзержинске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При наступлении российских войск в Дзержинске украинская армия уничтожает здания вместе с находящимися в них своими военными, чтобы предотвратить их захват.

    По данным ТАСС, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины уничтожают здания с находящимися там украинскими военными при угрозе установления контроля российскими войсками над этими объектами. Такие действия, по его словам, фиксируются в Дзержинске.

    Пушилин отметил, что украинские войска «цепляются за каждый дом», но в случае невозможности удержать высотное здание, они уничтожают его вместе с находящимися внутри военными, чтобы не дать возможность российским войскам использовать его в качестве опорного пункта.

    Также Пушилин добавил, что украинские войска ведут обстрелы мирных кварталов соседнего с Дзержинском города Горловка. Это происходит на фоне успешного наступления российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России установили контроль над большей частью Дзержинска в ДНР, а также в ходе боевых действий освободили семь населенных пунктов в регионе. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли около 1,5 тыс. солдат и значительное количество техники в Донбассе.

    Коментарии (0)
    Главное
    Курсы доллара и евро на Forex превысили 114 и 120 рублей
    МИД Германии опроверг закрытие бюро Первого канала в Берлине
    МИД Польши обозначил сроки начала эксгумации жертв Волынской резни
    В РПЦ призвали в шесть раз увеличить число военных священников
    Киев запросил в пользование здание бывшего консульства России в Познани
    Украинская журналистка рассказала о ненависти Зеленского к Трампу
    Киллер казанской ОПГ сдал заказчиков убийства бизнесмена 25-летней давности

    Три сценария торговой войны Трампа с Китаем

    Избранный президент США Дональд Трамп предпринял атаку на соседей – Мексику и Канаду, а еще, конечно, на своего основного экономического противника – Китай. Трамп пригрозил ввести пошлины на все товары из этих стран. Эксперты называют три варианта развития торговой войны между США и Китаем. Самый жесткий вариант неминуемо приведет к мировому кризису. Как это повлияет на Россию и российскую валюту? Подробности

    Перейти в раздел

    Британского шпиона раскрыли анкетные данные

    Москва лишила аккредитации второго секретаря политотдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора. ФСБ заявила об участии британца в разведывательно-подрывной деятельности против России, а при въезде он указал о себе ложные данные. Несколько месяцев назад по обвинению в шпионаже страну покинули еще несколько британских дипломатов. Как отмечают эксперты, значительная часть сотрудников посольства традиционно «находится на службе внешней разведки MИ-6». Подробности

    Перейти в раздел

    Почему украинцы выбирают жизнь в России

    Украинские политики и чиновники возмущены – уехавшие в свое время из зоны боевых действий граждане страны массово возвращаются домой. То есть на территории, которые сегодня являются частью Российской Федерации. Однако винить за это киевский режим может только себя: Украина фактически бросила переселенцев – в отличие от России. Подробности

    Перейти в раздел

    Байден попробовал задуть ближневосточный пожар

    Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана. Западные СМИ называют это событие важнейшим достижением администрации Джо Байдена, однако среди экспертов обозначенные Вашингтоном меры вызывают много вопросов. В России и Израиле считают, что добытое Байденом перемирие не обеспечит стабилизацию региона, а «реальная политика» начнется после вступления в должность Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............