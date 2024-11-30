Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» с безопасностью Германии

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе конференции Социал-демократической партии в Берлине Шольц выразил обеспокоенность по поводу возможных ультиматумов России и поставок ракет Украине, передает РИА «Новости». Он отметил, что Фридрих Мерц, лидер другой немецкой партии, предложил использовать ракеты Taurus для давления на Россию.

«Фридрих Мерц хочет предъявить ультиматум ядерной державе России. Он заявил, что если Путин не сделает то, что хочет Германия, то с завтрашнего дня немецкие крылатые ракеты будут пущены далеко вглубь территории России. Я могу только сказать – осторожно! Нельзя играть в русскую рулетку с безопасностью Германии», – подчеркнул Шольц, чья речь транслировалась в соцсетях и на сайте партии.

Канцлер призвал к продолжению курса поддержки Украины, но при этом подчеркнул важность не втягивания Германии в конфликт. Он также упомянул испытания новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в Днепропетровске, которая, по его словам, превосходит все ранее использовавшиеся вооружения в этом конфликте.

Шольц отметил, что нельзя относиться к угрозам легкомысленно и надеяться на «как-нибудь обойдется», когда речь идет о безопасности Германии.

Ранее Шольц подтвердил отказ от поставок ракет Taurus на Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву не изменили бы ситуацию в конфликте на Украине.