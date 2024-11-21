Кремль подтвердил участие СМИ недружественных стран в пресс-конференции Путина

Песков подтвердил приглашение СМИ недружественных стран на пресс-конференцию Путина

Tекст: Максим Попов

Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что средства массовой информации из недружественных стран будут приглашены на предстоящую большую пресс-конференцию Владимира Путина в декабре. «Будут», – сказал Песков, подтверждая их участие. «Мы их приглашаем. Они работают», – добавил он.

Песков также отметил, что Кремль с уважением относится к работе этих СМИ в России и помогает им сохранять сбалансированность в их оценках.

Ранее Песков сообщил о подготовке пресс-конференции и прямой линии Путина в декабре.