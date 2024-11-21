Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.14 комментариев
Кремль подтвердил участие СМИ недружественных стран в пресс-конференции Путина
Песков подтвердил приглашение СМИ недружественных стран на пресс-конференцию Путина
Кремль подтвердил, что представители СМИ из недружественных стран примут участие в пресс-конференции Владимира Путина в декабре, подчеркнув важность сбалансированности в оценках.
Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что средства массовой информации из недружественных стран будут приглашены на предстоящую большую пресс-конференцию Владимира Путина в декабре. «Будут», – сказал Песков, подтверждая их участие. «Мы их приглашаем. Они работают», – добавил он.
Песков также отметил, что Кремль с уважением относится к работе этих СМИ в России и помогает им сохранять сбалансированность в их оценках.
Ранее Песков сообщил о подготовке пресс-конференции и прямой линии Путина в декабре.