Зачем Запад атакует «Силу Сибири – 2»

На Западе попытались торпедировать проект российско-китайского газопровода

Tекст: Ольга Самофалова

Западные СМИ неожиданно поставили крест на переговорах России и Китая по газопроводу «Сила Сибири – 2». Financial Times заявило со ссылкой на неназванные источники, что попытки России заключить с Китаем крупную сделку по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» зашли в тупик из-за требований Пекина по ценам и объемам поставок. Якобы Китай просит от Газпрома не просто низкую цену, а внутрироссийскую цену на газ. Более того, что Китаю не нужны все 50 млрд кубов газа из трубы и он готов взять лишь небольшой объем.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заступился за проект и переговоры, заявив, что нет никаких сомнений, что все коммерческие вопросы будут решены, так как обе страны заинтересованы в этом.

Идея о том, что Пекин просит цену на газ по «Силе Сибири – 2» именно внутрироссийскую, выглядит дико. Во-первых, разница между мировыми рыночными ценами и ценами на внутреннем рынке России колоссальная. «На внутреннем рынке России практически во всех регионах цена ниже 100 долларов за тысячу кубов для населения, а для промышленности немного выше, но меньше 200 долларов. А цены на европейском и азиатском рынках сейчас выше 400 долларов за тысячу кубометров, это рыночная цена», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Во-вторых, Россия никогда не продавала на экспорт газ по внутрироссийским ценам. Единственное исключение было сделано для союзного государства – Белоруссии, которая для России является даже не совсем заграницей.

«Белорусы единственные, кто получил контракт с уникальной формулой ценообразования в обмен на то, что в свое время продали Газпрому свою газотранспортную систему. Это единственный газовый контракт, где привязка идет не к нефти или к спотовому рынку, а к стоимости газа на внутреннем российском рынке. Там берется тариф на газ в Ямало-Ненецком АО, это самый низкий тариф в России, так как там добывают газ, и добавляется стоимость доставки от Ямала до белорусской границы плюс очень небольшая коммерческая надбавка. По контракту цена для белорусов выходит 150–160 долларов, но благодаря дополнительным договоренностям они платят фиксированную цену в 129 долларов за тысячу кубометров», – рассказывает Юшков.

Россия с Китаем, конечно, очень сблизились в последние годы, но все же вряд ли Китай готов стать для России второй Белоруссией и тем более продать свою энергетическую инфраструктуру.

В-третьих, Газпром не будет отдавать газ по 90–100 долларов, то есть по нерыночной цене, потому что при такой цене Россия никогда не окупит вложения в проект.

«Встает вопрос рентабельности строительства такого газопровода. Газпрому нужно получить рыночную цену на газ, чтобы окупить строительство газопровода, на что может уйти до четырех лет. Сверхнизкая цена делает весь проект просто абсурдным», – говорит Игорь Юшков.

«У российских газовых компаний маржа от внутренних продаж газа очень низкая: исторически они зарабатывали на экспорте (Газпром – на поставках в Европу, «Новатэк» – на экспорте СПГ) и на производстве конденсата (это важная часть бизнес-модели «Новатэка»). Даже если цена будет немного выше регулируемых внутренних тарифов, у Газпрома не будет стимула строить дорогостоящий трубопровод в Китай, особенно без гарантированных объемов закупок», – говорит Рональд Смит, старший аналитик «БКС Мир инвестиций». Стоимость проекта «Сила Сибири – 2», по разным оценкам, должна составить от 8 млрд до 15 млрд долларов.

Наконец, в коммерческих газовых контрактах не устанавливается фиксированная цена на весь срок его действия. В соглашении прописывается формула ценообразования и привязка к стоимости нефтяной корзины или к спотовому рынку, поэтому контрактная цена постоянно меняется, поясняет Юшков.

Но если предположить, что Китай все-таки хочет покупать газ по «Силе Сибири – 2» по внутрироссийской цене, то есть очень-очень выгодно, то почему он готов брать только небольшие объемы из 50 млрд кубов? Логичней по такой низкой цене покупать как можно больше газа.

«СМИ раздули на пустом месте шоковую историю, но в реальности ничего не произошло. Переговоры по «Силе Сибири – 2» продолжаются уже много лет, больше десяти. Этот западный маршрут доставки газа в Китай обсуждался изначально как приоритетный, и уже потом стороны переключились на восточный маршрут, который в итоге стал «Силой Сибири – 1». Все эти годы идет торг между Газпромом и китайскими компаниями. Китай хочет дешевый газ, а Газпром на это не соглашается, и это нормально, когда продавец хочет высокую цену, а покупатель низкую. Поэтому контракт до сих пор и не подписан. По сути, ничего не изменилось. Поэтому непонятно, в чем новость», – считает Игорь Юшков.

Почему Китаю все-таки нужен этот проект? Во-первых, потребление газа у Китая растет и будет расти, в том числе для диверсификации энергобаланса.

Сейчас Китай импортирует 170 млрд кубометров газа, а к 2030 году импорт должен вырасти до 250 млрд кубометров. То есть через шесть лет Китаю потребуется дополнительно найти на рынке 80 млрд кубометров газа.

А к 2040 году, по экспертным прогнозам, Китай может обогнать по импорту газа европейский рынок – до 330 млрд кубов.

Во-вторых, российский газ самый надежный и безопасный по сравнению с любым другим.

«Чем больше развивается Китай, тем больший конфликт нарастает с Соединенными Штатами, которые воспринимают Китай как глобального конкурента. В Сенате США уже обсуждают перекрытие поставок углеводородов в Китай в случае конфликта.

Если начнется острая фаза противостояния США и Китая, то первое, что США сделают, это перекроют поставки углеводородов.

В мягкой форме это будут санкции, запрещающие поставки американского СПГ в Китай. Прекратить поставки СПГ может также Австралия, которая вряд ли ослушается США. В жесткой форме – это может быть физический запрет на поставки СПГ из Африки и Катара морем. В этом плане любые маршруты из России, будь то СПГ из Арктики или газ и нефть по трубам, выглядят более привлекательными и безопасными, потому что перекрыть их будет невозможно», – объясняет Игорь Юшков.

Однако Китай затягивает подписание контракта в надежде выбить более низкую цену. «Китай считает, что чем хуже дела у Газпрома в Европе, тем он будет более сговорчивым. Газпром уже потерял 130 млрд кубов экспорта в Европу, и, вероятно, Китай рассчитывает, что, во-первых, у Газпрома будут нарастать финансовые проблемы, во-вторых, что через пару лет европейцы все-таки введут запрет на импорт российского трубопроводного газа, и тогда Газпром потеряет поставки еще на 35 млрд кубов. Либо Пекин рассчитывает на новую волну ввода в эксплуатацию СПГ заводов в Катаре, США и Австралии с 2026 по 2030 годы. Масштабное предложение может сбить цены на мировом рынке с 400 до 200 или даже 150 долларов за тысячу кубометров, и в таких условиях договариваться с продавцом, конечно, проще», – рассуждает Юшков.

По его мнению, Китай вполне может прийти к решению о заключении взаимовыгодного контракта по «Силе Сибири – 2», когда он почувствует высокие политические риски.

«У Газпрома есть и другие варианты, чтобы компенсировать падение экспорта в Европу: оставить газ в недрах, пока ситуация на мировых рынках не изменится, или развивать свой портфель СПГ. Потенциально это можно сделать, протянув трубопровод до Владивостока и построив там СПГ-заводы с российской технологией, например, «Новатэка», – считает Дональд Смит.