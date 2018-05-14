Эксперт: Президент обозначил здравоохранение как один из приоритетов «суперуказа»

Население России тоже обозначает для себя эту сферу как приоритет. Есть потребность в качественном здравоохранении, – сказал газете ВЗГЛЯД член московского штаба ОНФ, врач Александр Грот. Так он прокомментировал раздел президентского «суперуказа» о развитии медицины.

Президент Ассоциации частных клиник Москвы, член московского штаба Общероссийского народного фронта Александр Грот не считает случайным тот факт, что одним из приоритетов «суперуказа» стала сфера здравоохранения.

«Это очень важный вопрос. Не случайно президент обозначил здравоохранение как один из приоритетов «суперуказа». Население России тоже обозначает для себя эту сферу как приоритет. Есть потребность в качественном здравоохранении, – отметил Грот. – Как показывают соцопросы, такой запрос у населения сформировался за последние 5 лет».

По его словам, указ предвещает увеличение государством трат на здравоохранение. «О необходимости роста расходов на здравоохранение говорили давно. Это позволит увеличить тарифы по программе государственных гарантий», – полагает эксперт.

Как известно, согласно своем «суперуказу» от 7 мая, продолжительность жизни в России до 2024 года должна вырасти до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет. В нем президент Владимир Путин поручил правительству к 2024 году увеличить объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом.

Как подчеркнул Грот, по вопросу продолжительности жизни, о чем тоже говорится в указе, граждане сами должны быть активнее, например, уделять внимание регулярной диагностике заболеваний медицинских клиниках и сами вести здоровый образ жизни.

В целом, уверен Грот, поставленные Путиным задачи реализуемы, но многое будет зависеть постановки «задач второго и третьего уровня, о которых в указе не говорится».

«Очень важно четко и грамотно сформулировать задачи, за счет чего мы будем этого добиваться. Экспертному сообществу совместно с правительством нужно хорошо подумать над этим. Пути могут быть разными. Многое будет зависеть от того, насколько будут выполнены поручения по увеличению финансирования», – подытожил Александр Грот.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 10 мая премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по реализации нового майского указа Путина. По его словам, для того потребуются аккуратные взвешенные решения, законотворческая работа и учет всех рисков.

«Задачи, которые предстоит решать правительству, я об этом говорил, выступая в Государственной думе, беспрецедентны и по сложности, и по масштабу. И требуют от всех нас таких же серьезных усилий, продуманных, аккуратных, взвешенных решений. Потребуют они и большой законотворческой работы», – заявил Медведев.