Лучшим матросом речного флота стала женщина

Жительница Тольятти Радина Кондрашина стала победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший матрос речного флота».

«Победителем конкурса стала Радина Кондрашина – представитель ОАО «Порт Тольятти». Второе место занял Сергей Кузьмин из ФГБУ «Морская спасательная служба» (г. Москва), третье место у Игоря Савиных из АО «Томская судоходная компания», – сообщили в пресс-службе Минтруда, передает ТАСС.

Участники конкурса соревновались в умении организовать и провести судовые работы, нести ходовые и стояночные вахты, швартоваться к причалу и постановке на якорь, выполнять погрузочно-разгрузочные работы.

Победитель конкурса получит денежную премию в 300 тыс. рублей. Получивший второе место – 200 тыс. рублей, третье – 100 тыс. рублей.