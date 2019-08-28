Россия строит новые корабли для освоения Арктики

На воду в Приморье спустили уникальный танкер усиленного ледового класса «Михаил Барсков». Столь крупное судно было построено в регионе впервые за последние 30 лет. Это событие имеет огромное значение не только для развития отечественной судостроительной промышленности и развития Севморпути. Оно показывает технологическое превосходство России в этой сфере.

Судостроительный завод «Восточная верфь» во Владивостоке во вторник спустил на воду малый морской танкер усиленного ледового класса «Михаил Барсков». Это крупнейшее из построенных за последние 30 лет в Приморье судов. Завод впервые создал судно водоизмещением более тысячи тонн – а именно три с половиной тысячи тонн. Для этих целей на предприятии установили новейшее оборудование.

«Михаил Барсков» стал первым из двух танкеров новой серии, который построили на заводе «Восточная верфь» для Тихоокеанского флота. Заказ на судно предприятие получило в 2014 году, а заложено оно было в октябре 2015 года. «Это был технологический вызов для нашего завода. До этого подобных судов мы не строили, но, несмотря на сложность заказа, контракт выполнен», – сказал на церемонии генеральный директор «Восточной верфи» Олег Сиденко.

«Наш край может по праву гордиться тем, какой вклад «Восточная верфь» вносит в укрепление обороноспособности России», – заявил газете ВЗГЛЯД директор департамента промышленности Приморского края Алексей Пикалов. «Приятно быть свидетелем такого события на одном из ведущих судостроительных предприятий Приморья. Это мероприятие важно еще и потому, что свидетельствует об успешном развитии предприятия, о том, что оно крепко стоит на ногах, а это в первую очередь отражается на жизни людей, их настроении и желании трудиться», – подчеркнул Пикалов.

Танкеру присвоено имя Михаила Барскова, который был вице-адмиралом, заместителем Главнокомандующего ВМФ России по вооружению, кораблестроению и эксплуатации с 1989 по 2003 год. На торжественной церемонии присутствовала дочь вице-адмирала Наталья Барскова.

Судно усиленного ледового класса предназначено для обеспечения арктических судов жидкими и сухими грузами, а также выполнения спасательных операций. «Михаил Барсков» способен патрулировать, нести аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства и рыбного промысла, обеспечивать техподдержку в опасных для мореплавания районах, снимать с мелей и рифов суда, откачивать воду из затопленных отсеков, буксировать аварийные корабли, в том числе во льдах, а также тушить пожары на судах. Танкер может принимать вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Длина судна составляет почти 80 м, ширина – 15,4 м.

«Это событие – показатель того, что отечественная судостроительная промышленность работает, что она способна выполнять заказы как внутренних, так и внешних потребителей.

Во-вторых, это подтверждает конкурентоспособность мощностей по производству кораблей, расположенных на востоке страны, вблизи центров мирового судостроения – Кореи, Китая, Японии. Отечественные верфи могут строить суда разного класса, способные работать в любом океане Земли», – говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

То, что морской танкер имеет усиленный ледовый класс, означает возможность работы в Арктике. Это свидетельствует о намерении России продолжать развивать Северный морской путь. «Строительство такого судна в регионе говорит, что здесь есть соответствующие производства, ресурсы, квалифицированные кадры и при должном внимании и поддержке судостроительная отрасль может увеличить свой вклад в краевую экономику, производство ВРП, загрузить заказами предприятия других отраслей», – считает Кабаков.

Завод «Восточная верфь» за свою 67-летнюю историю многое пережил и остался на плаву. В советские годы он назывался Владивостокский судостроительный завод, и его история началась со строительства торпедных и ракетных катеров. Завод нашел свою нишу – он стал главным поставщиком небольших судов водоизмещением до 700–800 тонн, пограничных сторожевых кораблей, торпедных катеров и тральщиком для Тихоокеанского флота. Продукция предприятия активно поставлялась за рубеж. Было построено всего более 500 таких судов для флота и пограничников. Интересно, что тральщик, произведенный на этом заводе, занимался разминированием Суэцкого канала.

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«Когда началась операция «Буря в пустыне», первый ракетно-бомбовый удар американцы нанесли по военно-морской базе в Барсе, где в то время находились два новейших сторожевых катера ВМФ Ирака, внесенных американской разведкой в список самых опасных боевых кораблей, которыми располагал противник. Но мало кто знал тогда, что эти катера были построены на Владивостокском судостроительном заводе», – рассказывал в интервью ИА PrimaMedia генеральный директор «Восточной верфи» Олег Сиденко.

Однако периодически еще в советское время на верфи строились также суда для рыбного промысла, то есть гражданская продукция, а не только военная. И эти компетенции очень пригодились предприятию потом.

Когда наступили голодные 90-е годы, не осталось ни военных, ни гражданских заказов. Вернее, заказы-то были, но у заказчиков не было денег, чтобы оплачивать работы. Это даже привело к тому, что на протяжении года коллектив завода находился в неоплачиваемом отпуске. В ужасном состоянии оказались многие судостроительные предприятия, но приморской верфи, несмотря ни на что, удалось выжить. И все благодаря возможности ремонтировать видавшие виды суда для рыбаков. Далеко не все верфи, которые умели строить, могли еще и ремонтировать корабли, как «Восточные верфи». Это оказалось спасательным кругом для завода.

Выжить предприятию в это тяжелое время помог вице-адмирал Михаил Барсков, именем которого и окрестили танкер. Он возглавлял военное кораблестроение в самый сложный период реформирования ВМФ, с 1989 по 2003 годы.

Только в начале 2000-х годов, когда Россия расплатилась с МВФ и в страну пришли нефтяные доллары, появились средства на оборонный заказ для верфи. С 2004 года стали строить быстрые корабли для береговой охраны проекта «Светляк», которые помогали пограничникам перехватывать суда-нарушители. Затем появились и другие новые заказы, работа пошла в гору.

Советский пример показал, что предприятию нельзя сосредотачиваться только на военной технике, необходимо иметь компетенции и в гражданской сфере. Оборонзаказы не вечны и имеют свою цикличность. Поэтому завод начал меняться.

На верфи серьезно модернизировали спусковые мощности, закупили новые станки, обновили парк сварочного оборудования, закупили новые машины плазменной резки, установили специальный промышленный компьютер и компьютерные программы и т. д. Так как Владивосток – это все-таки не Санкт-Петербург с его корабельным прошлым и образованием, то приморскому предприятию пришлось воспитывать собственные кадры, способные не просто ремонтировать, а именно строить суда. Некоторые специалисты, кстати, приехали из Крыма. По данным на 2017 год, за 15 лет в модернизацию было вложено порядка 1,3 млрд рублей.

Благодаря этому завод смог не только возродиться, но и получить новые компетенции.

Сначала завод выпустил для службы гидрографии малое гидрологическое судно «Виктор Фалеев» водоизмещением 1 тыс. тонн, а теперь и морской танкер водоизмещением уже 3,5 тыс. тонн. Хотя раньше специализировался исключительно на небольших катерах.

Одновременно на верфи строятся также пограничный сторожевой корабль нового поколения «Охотник», плавучие причалы и противодиверсионные катера.

На ближайшие годы предприятие обеспечено заказами. Портфель заказов «Восточной верфи» на 2017 год составлял порядка 20 млрд рублей и был заполнен до 2021 года.

Завод «Восточная верфь» – одно из немногих предприятий во Владивостоке, сумевших не только пережить 90-е годы, но и обновить свои мощности и расширить направления работы. Второй важный фактор выживания – диверсификация заказов, которая была в советские годы, помогла выжить в тяжелые времена и продолжается по сей день.

Завод по-прежнему реализует как военные, так и гражданские заказы. С одной стороны, создает корабли для МВФ, морских пограничных сил ФСБ, а с другой – строит и ремонтирует рыбопромысловые, транспортные и вспомогательные суда. Также завод ремонтирует теплоэнергетическое и нефтегазодобывающее оборудование. Верфь работает и на экспорт.

Буквально недавно «Восточная верфь» подписала контракт на строительство краболова с рыбодобывающей компанией из Хабаровского края, на подходе еще шесть контрактов с участниками конкурса. То есть в плане построить семь краболовов в течение пяти лет. В этом, кстати, помогает правительство. Многие годы судостроительное лобби перетаскивало заказы на запад страны, а восточные заводы оставались не у дел. Однако президент поручил исправить этот перекос. После двух лет дискуссии было решено, что крабовые квоты должны давать эффект не только для местных рыбаков, но и для местного судостроения. Правительство решило, что там, где ловят крабов – то есть на Дальнем Востоке – и должны строиться суда. В итоге, как ожидается, дальневосточные судостроительные заводы должны получить по «крабовой программе» 60 млрд рублей частных инвестиций. «Восточная верфь» активно взялась за дележку этого пирога.

«То, что у предприятия несколько направлений деятельности, безусловно, помогает ему, диверсифицирует его деятельность, снижая зависимость от какого-то одного направления работы. В дальнейшем это поддержит финансовую устойчивость предприятия. Учитывая планы властей по развитию судостроения внутри страны, перспективы у верфи, конечно же, есть. Она имеет полное право на все те меры поддержки, которые предназначены для судостроительной промышленности», – говорит Ярослав Кабаков.

Перспективы развития имеются, даже несмотря на конкуренцию с другими судостроителями, как у нас, так и за рубежом. Как известно, на Дальнем Востоке открывается новая «Звезда» – судоверфь в бухте Большой Камень.

Поможет верфи и тот факт, что она делает суда ледового класса. Учитывая важность развития Северного морского пути, освоение Арктики невозможно без развития ледокольного флота. Ему сейчас уделяется особое внимание. Так, на Балтийском заводе уже построили и спустили на воду три самых мощных атомных ледокола ЛК-60: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Буквально на прошлой неделе был заключен контракт на строительство четвертого и пятого ледокола мощностью 60 МВт каждый. Также запланировано строительство более мощных атомных ледоколов мощностью 120 МВт, строятся и обычные ледоколы на разных верфях. «Все это позволяет говорить, что Россия сохраняет свои компетенции в создании судов такого типа, что не только обеспечивает освоение Арктического региона, но и дает РФ технологическое первенство в данной сфере в мире», – заключает Кабаков.