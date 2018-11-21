Как должен выглядеть ВМФ России в ближайшем будущем

Подводя итоги уходящего года, главком ВМФ России Владимир Королев рассказал, какие корабли составят основу океанских группировок российского военного флота. Попробуем такой прогноз на ближайшие 20-30 лет составить и мы. Сколько и каких именно основных кораблей требуется ВМФ России, в том числе, например, авианосцев?

Главком ВМФ России выступил с традиционными заявлениями по поводу перспектив военно-морского флота. Особенно любопытны слова адмирала о собственно корабельном составе ВМФ - и, главное, основных его единицах, кораблях, которые должны стать основной структуры флота.

По словам Владимира Королева, «в перспективе» такой основой будут фрегаты и большие десантные корабли с «повышенными боевыми возможностями», пишет «Красная Звезда». Для ближней морской зоны наиболее перспективными в ВМФ считают сторожевые корабли проекта 20380 и малые ракетные корабли проекта 21631 («Буян-М»). При этом продолжится работа по созданию эсминцев и универсальных десантных кораблей.

Какие можно сделать выводы из слов главкома и из открытых публикаций на тему строительства ВМФ России? Несмотря на 10-летнюю паузу, несмотря на неготовность некоторых верфей, Большой Флот Российской Федерации строится. Как минимум, создание многих важнейших кораблей заложено в соответствующие программы, и это не может не радовать.

Попробуем и мы (на основании сколько-нибудь достоверных открытых источников) сделать предварительный прогноз о том, корабли каких проектов и в каком количестве в ближайшие тридцать лет будут введены в состав ВМФ.

Подводные силы

Начнем с важнейших кораблей ВМФ - морской компоненты стратегических ядерных сил (СЯС) и подводных сил в целом.

Будут построены ещё два ракетных подводных кресейра стратегического назначения (РПКСН) пр. 955А (передача в состав флота планируется в 2026 и 2027 гг.; ранее говорилось о шести дополнительных РПКСН). Таким образом, в составе ВМФ России будет минимум две дивизии новых «стратегов» по 5 единиц на СФ и на ТОФ (сейчас 10/5: три 955-х, 6 667БДРМ и одна 667БДР уже построены, пять 955А строятся на Севмаше).

На «Звёздочку» с её 971М надежды мало (к тому же, скорее всего, индийцам отдадут одну из тихоокеанских лодок). Поэтому из «старой гвардии» многоцелевых ПЛА в составе ВМФ РФ останутся те, ВТГ которых сможет выполнить «Нерпа» (две лодки пр. 945А, «Гепард», «Вепрь», «Волк» и может быть что-то ещё).

Вся надежда на «Хаски» - перспективный проект многоцелевой АПЛ.

Головную лодку планируется построить к 2027 г., а с учётом «сдвигов вправо» и опытной эксплуатации отнесем эту дату на 2030 г. Серийность «Хаски» пока неясна, хотя вместе с «Ясенями» представляется разумным иметь на СФ и ТОФ по две дивизии (2х6) многоцелевых АПЛ.

Из неатомных лодок (НАПЛ) укомплектована бригада пр. 636.3 на ЧФ (правда, из-за конвенции Монтрё две лодки приходится держать в Тартусе). Бригада из шести НАПЛ пр. 636.3 строится для ТОФ со сроком передачи флоту ориентировочно в 2022 г. По словам главкома ВМФ В. Королёва, будет построено не менее 12 НАПЛ пр. 677.2, причём с 2020 г. лодки будут оснащаться воздухонезависимыми ГЭУ (ВНЭУ).

Этот прогноз выглядит вполне убедительно.

Требуются авианосцы

Что же будет с другими, не менее ключевыми кораблями ВМФ - авианосцами, крейсерами и эсминцами?

До конца года ОСК (НПКБ) должна представить несколько доработанных аванпроектов нового авианосца («Адмирал Кузнецов», как известно, проходит средний ремонт). Закладка нового авианосца произойдёт, скорее всего, во втором периоде текущей госпрограммы вооружений (ГПВ), т. е. в 2023-2027 гг., строительство займёт около 10 лет. О серийности пока ничего не говорится. Но если мы хотим иметь одну корабельную авианосную группу (КАГ) в каждом из двух полушарий планеты - одну на БС, вторую в готовности, третью в ремонте/модернизации - то для ВМФ России требуется шесть таких групп. В идеале, конечно же.

В 2022 и 2024/2025 гг. ВМФ, как планируется, получит два тяжёлых атомных ракетных крейсера пр. 11442М, которые будут нести по 80 ударных ракет (вероятно, «Циркон»). Таким образом ТАРКР пр. 11442М станут системообразующими кораблями охранения КАГ, либо КУГ (корабельных ударных групп) – и основой сил неядерного сдерживания отечественного ВМФ. Судьба «Лазарева» под вопросом.

По первоначальному плану эскадренные миноносцы (по сути, лёгкие атомные ракетные крейсера) пр. 23560 (шифр «Лидер») водоизмещением 14 000 тонн должны были заменить три проекта советских кораблей (1164, 956, 1155), однако потом была сделана рокировка 23560 на 22350М. Вероятнее всего, со временем «Лидеры» станут теми самыми системообразующими кораблями, а «рабочими лошадками» ВМФ океанской зоны – 22350М. Головной корабль пр. 23560 будет заложен, вероятно, в 2022-2024 г., а их серийность не превысит шести единиц.

Фрегаты и корветы

Самым «загадочным» нашим океанским проектом, без сомнения, является этот самый 22350М.

Числясь фрегатом, по водоизмещению близком к проектам 1155 и 956 (8 000 т), это будут скорее эсминцы. Более ничего о 22350М не известно – ни о серийности, ни о вооружении. Фрегатов, абсолютно аналогичных «Адмиралу Горшкову», будет построено всего четыре. По словам В. Бурсука 28.07.2018) «Сейчас мы не будем объявлять [их] количество. Во всяком случае, [их будет] гораздо больше, чем эти четыре».

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В свете сказанного, представляется разумным увеличить серийность пр. 23560 до 12 единиц (как было когда-то), а 22350М построить 18 – так, чтобы наряд охранения КАГ (ОГ) состоял их двух «Хаски», двух «Лидеров» и трёх 22350М. Ещё три (из 4-х) и, возможно, и три (из шести) фрегатов исходного пр. 22350 и 11356 будут нести службу на Балтике и на ЧФ (в Тартусе).

С учётом десяти построенных и строящихся корветов (КРВ) пр. 20380 и 20385 (20386 будем считать опытовым кораблём): одного головного с «Кортиком», пяти с «Редутом», четырёх «улучшенных» 20380 с интегрированной башенно-мачтовой конструкцией (ИБМК) АО «Заслон» и двух строящихся пр. 20385 надо ещё двенадцать кораблей данного класса для укомплектования по одной бригаде (по 6 единиц) на каждом из российских флотов.

С точки зрения эстетики корабельной архитектуры и инфраструктуры базирования наиболее предпочтительными представляются 20385 с увеличенной на 2-3 узла скоростью полного хода. Хотелось бы верить, что так и будет.

Десант

После реконструкции Северной верфи предполагается сначала построить там два УДК (универсальных десантных корабля, русских «Мистраля») (первый – в 2024 г. вкл.), а потом уже приступить к «Лидерам» и гражданской тематике. Однако двух УДК будет явно мало. Чтобы в составе каждой КАГ (ОГ) была полноценная десантная (экспедиционная) группа, их должно быть столько же, сколько авианосцев, т. е. шесть.

Десантных вертолётных кораблей-доков в составе ВМФ иметь, судя по всему, не планируют. Вместо них, скорее всего, будут БДК, способные высаживать технику «на плав» и «на упор». Об этом говорит намерение ГК ВМФ построить ещё два или три БДК пр. 11711 («Иван Грен»), а на его базе создать уже принципиально новый десантный корабль.

Цена вопроса

Что касается стоимости такого «Большого Флота», то она, по нашим оценкам, почти впишется в ГПВ-2050 (не считая «москитного» флота и судов обеспечения). Иначе говоря, Программа военного кораблестроения до 2050 г. имеет все шансы быть выполненной.

В крайнем случае, может будет перераспределить средства внутри необъятного бюджета Минобороны. Для решения геополитических задач флот необходим сейчас как никогда, и не не вечно же ему ходить в падчерицах Военного ведомства.