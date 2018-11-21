Почему Россия обогнала США в гонке ледоколов

«Мы лишились главного морского пути между Азией и Европой», – бьют тревогу американские конгрессмены. За океаном с тревогой подсчитывают количество российских ледоколов. Новые атомоходы, первый из которых выйдет в Арктику через два года, превратят Севморпуть в круглогодично свободные воды. Впрочем, почивать на лаврах России не стоит – новейшие атомоходы строят не только у нас.

Соединенные Штаты нацелились на увеличение своего присутствия в Арктике. В частности, министр ВМС США Ричард Спенсер накануне заявил, что Америка нуждается в стратегическом арктическом порту на Аляске. «Угроза вернулась. Арктика является тем регионом, на котором мы должны сконцентрировать внимание», – подчеркнул он.

«Нам нужно проводить операции по обеспечению свободы мореплавания в Северо-Западном проходе, Северном проходе, нам нужно за ним следить», – добавил Спенсер.

Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала об излюбленном хобби американских ВМС – так называемых операциях по обеспечению свободы мореплавания, проводимых путем захода военных кораблей США в различные спорные воды.

Северо-Западный проход является кратчайшим путем из Северной Атлантики через канадский арктический архипелаг в море Бофорта и далее в Тихий океан. Канада считает, что Северо-Западный проход находится под ее юрисдикцией, но США и другие страны не согласны с этим, считая его международными водами. Что же имеется в виду под «Северным проходом» – до конца не ясно, но, возможно, речь в данном случае идет о Северном морском пути.

Вместе с тем осуществить свои планы американцам будет не так уж и просто. Незадолго до этого в местных СМИ как раз появились тревожные сообщения о том, что Вашингтон проигрывает гонку за Арктику. По оценкам береговой охраны США, стране нужно шесть новых ледоколов, для постройки которых нужны миллиарды долларов и годы работы; новые американские ледоколы могут прийти в Арктику не раньше чем через 10 лет, сообщал во вторник телеканал NBC. «США проигнорировали Арктику. Мы лишились будущего главного морского пути между Азией и Европой. Контроль за океаном мы уступим России и Китаю», – сокрушался конгрессмен Джон Гараменди.

Действительно ли США отстают от России в строительстве ледоколов, разберем чуть ниже. Пока же несколько слов о новых российских разработках. Уже в начале 2019 года специалисты питерского Балтийского завода начнут загрузку атомного топлива на ледокол «Арктика» – головное судно нового проекта 22220. Сейчас готовность «Арктики» превышает 70%, сообщил ТАСС гендиректор Балтийского завода Алексей Кадилов. Ледокол будет введен в эксплуатацию в 2020-м, прогнозирует он. В том же году в разгаре должно быть строительство второго атомохода нового проекта – корабля «Сибирь».

Как поясняют специалисты, ледоколы нового проекта «Арктика» (который начал разрабатываться с начала 2000-х) способны, благодаря использованию переменной осадки, работать как на «глубокой воде», так и заходя на мелководье в устья сибирских рек. Мощность нового ледокола – 60 мегаватт. Отсюда кодовое наименование нового типа кораблей – ЛК60-Я (то есть «ледокол мощностью 60 МВт на валу с ядерной силовой установкой»).

Заявление Алексея Кадилова прозвучало на проходящем в Северной столице VII Международном форуме «Арктика». Там же российские кораблестроители поделились амбициозными планами дальнейшего развития ледокольного флота. До 2035 года в строй должны вступить пять универсальных кораблей упомянутого проекта 22220.

«Первые три корабля уже сейчас строятся на Балтийском заводе и должны быть готовы к 2021–2022 году», – заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша. «Строительство ледоколов ведется по прямому указанию премьера, и я уверен, что Балтийский завод сумеет сдать их в срок», – добавил он.

В планах на тот же срок – строительство трех кораблей еще более «продвинутого» проекта «Лидер» мощностью уже 120 мегаватт. Такой ледокол должен будет обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, в том числе облегчить прохождение крупнотоннажных судов «по своим следам».

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Поясним: используемые сейчас атомные ледоколы – «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач» – могут пробить канал в 34 метра. Для прохода газовозов и танкеров, которые перевозят грузы больше 100 тысяч тонн, понадобится канал в 50 метров. При этом, так же как и «Арктика», «Лидер» может заходить в речные устья.

В сентябре вице-премьер Юрий Борисов сообщил: правительство определило исполнителя строительства «Лидеров» – три ледокола будут построены на дальневосточной верфи «Звезда». Сейчас, выступая на арктическом форуме, глава управления Росатома по развитию Севморпути и прибрежных территорий Максим Кулинко пояснил: государство выделит лишь половину необходимой суммы на строительство новых ледоколов. Остальное будет привлечено с рынка и выделено из средств Росатома, цитировал RT представителя госкорпорации.

Сроки исполнения проектов «будут зависеть от той динамики, с которой будет развиваться «Арктик СПГ-2» – совместный проект компании «Новатэк» и Росатома», пояснил Рукша. Речь, напомним, идет о масштабной программе добычи газа и производства сжиженного природного газа на Гыданском полуострове к востоку от Ямала. Около года назад глава правления «Новатэка» Леонид Михельсон передал уже упомянутой судоверфи «Звезда» документацию на строительство 15 танкеров для перевозки СПГ в Арктике.

«Это сразу дает возможность увеличивать поставки добытых углеводородов и другого сырья с Севера и поставлять его в Европу и другие части мира

и в целом увеличивает доступность потенциально интересных для развертывания работ мест на Севере», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Василий Колташов.

Поэтому даже появление одного нового ледокола является положительной новостью, которая дает надежду на развитие северных проектов, указал эксперт. «Если будет серия судов, то это будет еще лучше, так как это означает увеличение активности по этому направлению. Тогда развитие Севера меньше будет зависеть от сезонного фактора, что очень важно для проведения постоянных работ в этом регионе, столь богатом природными ресурсами», – отметил Колташов.

По мнению Колташова, после этого останется вопрос за воздушным транспортом: на Крайний Север можно поставлять какие-то грузы и по воздуху, например, если использовать для этого современные гибридные дирижабли, которые сейчас разрабатываются.

Но если не брать в расчет почти фантастические дирижабли и обратиться к традиционному способу доставки по морю, то, по оценке Колташова, «здесь мы, во всяком случае, не уступаем США». «Советский Союз в деле освоения Севера был явно впереди других стран, и эта традиция сохранена, несмотря на то, что страна пережила лихие 90-е», – отметил эксперт.

Какова же ситуация в этой сфере у американцев? «У США нет ледокольного флота. У них не было стимула для развития этой сферы», – подчеркнул гендиректор «Атомфлота» Вячеслав Рукша, назвав одну из причин этого отсутствия: «У Соединенных Штатов не было таких грандиозных задач. У нас, например, деятельность Норильского комбината потребовала создания круглогодичной морской транспортной системы в Карском море».

Если быть точным, то у США есть тяжелые ледоколы. Но два судна такого класса – построенный в 1976 году корабль береговой охраны Polar Star и построенный двумя годами позже аналогичный корабль Polar Sea – нельзя считать полноценным ледокольным флотом. Как отмечает NBC, корабль Polar Star уже 12 лет как выработал срок службы, в 2016 году он вышел из строя посреди навигации.

Есть еще «средний ледокол» Healy (находится в распоряжении все той же Береговой охраны США). Это судно сравнительно новое, спущено на воду в 1999-м и стало первым надводным американским кораблем, достигшим Северного полюса. Но, как указывает обозреватель NBC News Сабрина Шенкман, Healy «в основном используется для научных целей, в том числе для сбора данных об изменении климата». Для сравнения, подчеркивает американский автор, Россия располагает 40 ледоколами.

Василий Колташов полагает: в России сейчас сложились благоприятные условия, чтобы сосредоточиться на строительстве ледоколов. Из-за того, что рубль был девальвирован, в стране есть больше возможностей для развития обрабатывающей промышленности. Американцам, например, учитывая, что доллар не девальвирован, при освоении своего Севера главным является развитие сырьевого сегмента.

«Что касается ресурсов, то у США их, конечно, больше, чтобы строить новые ледоколы и быстрее их внедрять.

Такова пока реальность, – объяснил эксперт. – Но с другой стороны, возможности использования ледоколов в России намного больше, чем в США, а значит, эффективность проектов может быть больше. А вот будет ли она больше, будет ли больше судов, является открытым вопросом, тут уж не угадаешь».

«Даже 6–10 ледоколов Америка не будет способна так быстро построить; думаю, на это уйдут десятки лет», – полагает Рукша. И, как ранее отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, «в любом случае это потребует дополнительных миллиардов». «Им придется увеличивать бюджет, а это разобьет их планы через 8–10 лет выходить на сокращение бюджетного дефицита», – указал эксперт.

Но России не следует почивать на лаврах. В 2019 году Китай планирует сдать в эксплуатацию второй ледокол «Снежный дракон – 2», который в настоящее время строится на собственных верфях. Первый китайский «Снежный дракон», заметим, «в прошлой жизни» был советским ледоколом проекта 10621 – судно, построенное на Херсонской судоверфи, было продано Украиной в начале 1990-х.

Гонка за Арктику будет продолжаться, подчеркивает Дмитрий Абзалов. «Помимо США, есть Канада, Норвегия, Дания, которая, кстати, председательствует в профильном комитете ООН, где будет решаться судьба Арктики. В ближайшее время Арктика будет основным магистральным направлением», – отметил эксперт.