США начинают оспаривать морские права России

Американские военные корабли впервые за десятилетия начали приближаться не только к западным, но и к восточным границам России. ВМС США, как официально заявлено, «бросили вызов чрезмерным морским претензиям России». Почему американцы приблизились именно к заливу Петра Великого – и имеют ли они право там находиться?

В Минобороны России увидели в проходе американского эсминца неподалеку от залива Петра Великого «неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождающих его сил ТОФ». Как заявил представитель ведомства Игорь Конашенков, эсминец не приближался к российским территориальным водам ближе чем на 100 км. И за ним следили противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морская авиация.

Напомним, эсминец ВМС США «Маккэмпбелл» накануне прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море с целью, как заявила пресс-секретарь Тихоокеанского флота США лейтенант Рэйчел Макмарр, «бросить вызов чрезмерным морским претензиям России». По словам Макмарр, США не признают «морские претензии» России на районы, которые намного превышают гарантированные международным правом 12 миль от ее побережья.

Она напомнила также, что это была первая операция США «по свободе судоходства» в этой области с 1987 года, когда свои «претензии выдвигал» Советский Союз. «Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где допускает международное право», – заявила Макмарр.

«Операции по свободе судоходства» – это своего рода хобби ВМС США. Соответствующая программа США существует с 1979 года. Эти действия призваны «бросить вызов чрезмерным притязаниям на море ради сохранения прав, свобод и возможностей использования морского и воздушного пространств, как то гарантировано всем странам международным правом».

Так, подобную миссию ВМС США провели в Южно-Китайском море в мае прошлого года. Тогда эсминец «Дьюи» прошел на расстоянии 12 морских миль (порядка 22 км) от рифа Мисчиф архипелага острова Наньша (Спратли), на который претендует ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), прежде всего Китай. А наиболее активно за последние годы программа применялась в 2016 году, когда подобного рода операции стали ответом американцев на притязания в общей сложности 22 прибрежных государств, в том числе союзников и партнеров Вашингтона. В последнее время в рамках этой программы США особенно тщательно следят за свободой судоходства в Ормузском проливе, перекрыть который грозился Иран в случае оказания на него экономического давления. Этот пролив является одним из ключевых маршрутов перевалки нефти в мире.

Такая активность американцев выглядит странно на фоне того, что США даже не удосужились подписать Конвенцию ООН по морскому праву. Президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский подчеркнул, что над этой конвенцией международное морское сообщество работало целых девять лет, и она смогла решить целый комплекс проблем, таких как ширина территориального моря, понятие исторического залива, исключительной экономической зоны и др., а потому за ней закрепился статус своеобразной «Конституции морей». «К сожалению, США – одна из немногих стран, которая не ратифицировала этот важнейший международный документ. И этот факт ставит США особняком по отношению к другим государствам, которые признают этот документ и, как США, вероятно, полагают, дает им право по-своему трактовать правовой режим территориальных вод», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

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Однако что же так беспокоит США в Японском море? Залив Петра Великого, так же как и Пенжинская губа, является историческим заливом и на него распространяется суверенитет прибрежного государства, в данном случае – Российской Федерации, на протяжении длительного времени. «Статус исторического залива имеет важное экономическое, оборонное и стратегическое значение, поэтому никто не имеет права претендовать на него и что-то заявлять по этому поводу», – подчеркнул эксперт.

Завкафедрой международного права МГИМО Александр Вылегжанин тоже подчеркивает, что залив Петра Великого был юридически квалифицирован как внутренние воды России по историческим основаниям – согласно Постановлению Совета Министров СССР 1957 года. Оно соответствовало международному праву того периода. «Исторические заливы – это давно сложившийся институт международного права. Никакой свободы судоходства в исторических заливах нет. Положения об исторических заливах содержатся и в Женевской конвенции о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. (США, кстати, в ней участвуют), и в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.», – сказал Вылегжанин газете ВЗГЛЯД.

Он пояснил, что США не признали в 1957 году соответствие международному праву этого акта законодательства СССР и направили тогда протест. Дело в том, что линия, замыкающая с юга этот залив, составляет чуть более 100 морских миль, «и США показалось, что это очень много». «Но международное право не предусматривает максимальную ширину линий, замыкающих исторические заливы. В законодательной практике некоторых государств устанавливались замыкающие линии и большей протяженности. Правда, сами США – которые тоже имеют исторические заливы – придерживаются действительно не столь протяженных замыкающих линий. Но это – выбор правовой политики США», – пояснил эксперт.

Ссылки США на 12-мильный предел территориальных вод Вылегжанин назвал юридически несуразными. «В этом инциденте речь идет не о территориальном море, а о внутренних водах, об историческом заливе; это – разные институты международного права; а норму о 12-мильном пределе территориального моря СССР, отсчитываемом от линии, замыкающей исторический залив Петра Великого, ни СССР, ни Российская Федерация никогда не нарушали», – пояснил он.

Вылегжанин не исключает, что США хотят показать, что Россия якобы не соблюдает международное право, или «проверяют на вшивость» квалификацию юристов МИД России. «Вдруг они упустят возможность подготовить протест в связи с этим инцидентом – тогда в будущем появится возможность сослаться на изменение правовой позиции России», – подытожил Александр Вылегжанин.

Осичанский тоже уверен, что США не удастся оспорить исторический статус залива Петра Великого. Он признался, что ему непонятны претензии американцев. «В России всего два исторических залива, и оба они на Дальнем Востоке. Поэтому на залив Петра Великого у США нет никаких прав. Их поведение – это грубейшее нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, за такое поведение надо наказывать», – подчеркнул собеседник.

Председатель Движения поддержки флота капитан I ранга запаса Михаил Ненашев отметил, что формально американцы не нарушили морское право, так как не зашли в российские территориальные воды и не совершали других явно враждебных действий. «Но в целом это агрессивное плавание американского эсминца. Они дирижируют напряженностью в Мировом океане, и это подрывает стабильность, доверие, напрягает весь мир», – сказал Ненашев газете ВЗГЛЯД.

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов считает действия США игрой военными мускулами.

«Это попытка показать, что Америка – владычица морей. Попытка таким образом погрозить нам пальчиком за Керчь»,

– сказал Морозов газете ВЗГЛЯД.

Ненашев, в свою очередь, отметил, что «весь этот сценарий реализуется с целью напрягать Россию... Они дождутся того, что мы будем направлять свои корабли и морскую авиацию поближе к видам Нью-Йорка. Вблизи территориальных вод США мы тоже можем демонстрировать свой флаг», – предупредил Ненашев.