США собрались бросить вызов «чрезмерным претензиям» России в Японском море

Ракетный эсминец ВМС США Маккэмпбелл (USS McCampbell) проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море, «чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России», заявил пресс-секретарь Тихоокеанского флота США лейтенант Рэйчел Макмарр.

По версии телеканала CNN, действия американского военного корабля в ВМС США считают «свободой судоходства».

Официальный представитель ВМС США заявил, что Соединенные Штаты не признают «морские претензии» России. По его версии, Москва претендует на районы, которые намного превышают 12 миль от российского побережья, гарантированные международным правом.

Издание отмечает, что залив Петра Великого – крупнейший залив в Японском море, который является домом для российского Владивостока, а также для Тихоокеанского флота России.

По словам американского чиновника, это был первый раз, когда Соединенные Штаты проводили операцию «по свободе судоходства» в этой области с 1987 года, когда свои «претензии выдвигал» Советский Союз.

«Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где допускает международное право», – заявил пресс-секретарь Тихоокеанского флота США, отметив, что это касается как Японского моря, так и других мест по всему миру.

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