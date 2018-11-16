В Кремле отреагировали на слова японского премьера о базе США на Курилах

Пресс-секретарь президента Дмитрий песков заявил, что при обсуждении мирного договора с Японией важна тема союзнических обязательств Токио; так он прокомментировал обещание премьера Японии Синдзо Абэ не размещать базы Соединенных Штатов на Курильских островах.

Песков подчеркнул, что президент Владимир Путин и премьер Абэ общались на тему мирного договора «в формате один на один», передает РИА «Новости».

При этом он добавил, что не хотел бы разглашать детали переговоров.

«Единственное, могу подтвердить, что тема союзнических обязательств Японии является достаточно важной в контексте обсуждения проблематики мирного договора. У Японии есть союзнические обязательства перед ее союзниками, эта тема фигурирует», – отметил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что японский премьер в ходе переговоров с российским лидером пообещал не размещать военные базы США на южных Курилах в случае их передачи японской стороне.

Позднее Абэ уточнил, что Япония будет стремиться на переговорах с Россией решить вопрос о принадлежности всех южных островов Курильского архипелага, ускорив процесс консультаций на основе совместных деклараций 1956 года.

В Совете Федерации также комментировали на информацию об американских базах на Курилах.