В Совфеде оценили обещание Японии не размещать базы США на Курилах

«Мы готовы сотрудничать с Японией, развивать Курилы, но мы не готовы Курилы сдать, в военно-стратегическом плане это сегодня просто невозможно», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя обещание японского премьера Синдзо Абэ не размещать военные базы США на Южных Курилах.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич напомнил, что переход России четырех островов Курильской гряды «был связан с обстоятельствами, которые сложились на тот исторический момент при абсолютном соблюдении международного права».

Сенатор подчеркнул, что острова имеют для России важнейшее историческое и стратегическое значение. «Сданные Курильские острова приведут к тому, что наш Тихоокеанский флот будет заперт. Мы будем спрашивать разрешения на выход любого корабля и подводной лодки из наших территориальных вод», – объяснил он.

«Мы готовы сотрудничать с Японией, развивать Курилы, но мы не готовы Курилы сдать, потому что в военно-стратегическом плане это сегодня просто невозможно», – добавил Клинцевич, пояснив, что это связано с «вопросами безопасности и государственного суверенитета».

Сенатор верит, что обещание Абэ не пускать военных «значительно смягчит отношения Японии и России» и «может приблизить вопросы, связанные с подписанием мирного договора». «Этот договор просто необходим нашим странам для добрых взаимоотношений. Но его подписание не может быть объектом торга», – считает собеседник.

Напомним, накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным пообещал не размещать военные базы США на Южных Курилах в случае их передачи японской стороне.

МИД прояснил позицию России по Курилам на фоне слухов о передаче островов.

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