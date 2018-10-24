МИД прояснил позицию России по Курилам на фоне слухов о передаче островов

В Министерстве иностранных дел сообщили, что позиция России по мирному договору с Японией не изменилась.

Позиция России по переговорам с Японией не претерпела изменений, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил об активизации российско-японских переговоров по мирному договору.

В конце октября японский премьер сообщал о намерении заключить мирный договор с Россией.

Россия и Япония со времен окончания Второй мировой войны ведут территориальный спор из-за Курильских островов, входящих в состав Сахалинской области. Япония считает часть гряды своей, Россия отказывается идти на какие-либо уступки. Это является одной из основных причин, по которой между странами до сих пор не подписан мирный договор.

Газета ВЗГЛЯД разбирала слухи, ходящие о якобы возможной передаче двух курильских островов Японии.