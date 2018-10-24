Путин и Абэ решили активизировать диалог по мирному договору на основе декларации 1956 года

Президент России Владимир Путин договорился с премьером Японии Синдзо Абэ активизировать российско-японские переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года, сообщил по итогам встречи лидеров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин и Абэ по итогам проведенной беседы условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года», – передает его слова РИА «Новости».

В субботу сообщалось, что Токио хочет подтвердить Совместную декларацию СССР и Японии от 1956 года, в которой Москва якобы выражала готовность передать Японии острова Шикотан и Хабомаи в качестве жеста доброй воли после заключения мирного договора.

Утверждалось, что Токио хочет подтвердить Совместную декларацию от 1956 года, планируя ускорить ход переговоров по территориальному вопросу и подписать рамочное соглашение в 2019 году.

После этого планируется продолжать переговоры по принадлежности двух оставшихся островов южной части Курильской гряды – Итурупа и Кунашира.

В конце октября премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией.