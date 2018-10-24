Премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Япония заключит мирный договор с Россией и откроет новую эру в двусторонних отношениях, заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

«На основе отношений доверия между мной и президентом России мы решим территориальную проблему и заключим мирный договор. Мы откроем новую эру в японо-российских отношениях», – цитирует РИА «Новости» выступление Абэ в парламенте страны.

По его словам, отсутствие мирного договора в течение 70 лет является ненормальной ситуацией.

В то же время, отметил он, уже второй год бывшие жители островов, на которые претендует Япония, могут прилететь туда на самолете, чтобы посетить могилы предков.

«Мы начали работу над реализацией совместной экономической деятельности», – добавил Абэ.

В сентябре большинство японцев высказывались против заключения мирного договора с Россией без предварительных условий, говорится в результатах опроса, опубликованного в газете «Иомиури».

Напомним, на пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин предложил Токио заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий и только потом решать спорные вопросы, «как друзья».

Однако в Кремле рассказали и об «ограничителях» для заключения мирного договора с Японией.