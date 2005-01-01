Японцы высказались по поводу мирного договора с Россией

Большинство японцев высказались против заключения мирного договора с Россией без предварительных условий, говорится в результатах опроса, опубликованного в газете «Иомиури».

Около 75% японцев выступают против заключения мирного договора с Россией без предварительных условий, показало исследование общественного мнения, сообщает РИА «Новости».

Именно такое число японцев поддерживает курс правительства Японии на первоочередное решение территориального вопроса и лишь потом заключение мирного договора с Россией.

Предложение президента России Владимир Путина поддержали только 14% опрошенных японцев.

Результаты другого исследования, опубликованного газетой «Никкэй», показывают, что 66% японцев выступают за предварительное решение территориальных вопросов с Россией, и лишь 19% допускают предварительное заключение мирного договора.

Напомним, на пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин предложил Токио заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий и только потом решать спорные вопросы, «как друзья».

Однако в Кремле рассказали и об «ограничителях» для заключения мирного договора с Японией.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в революционном предложении Путина.

Отношения России и Японии уже долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.