В Кремле рассказали об «ограничителях» для заключения мирного договора с Японией

Россия и Япония продолжат переговоры о заключении мирного договора, но у каждой страны есть ограничители и нюансы в подходах, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Переговоры будут продолжаться. Понятно, что у каждой из сторон в силу внутренних соображений, по иным причинам существуют свои ограничители, существуют свои нюансы в подходах. Но стратегически Абэ и Путин подтвердили намерение работать для заключения мирного договора», – передает его слова РИА «Новости».

Песков добавил, что отталкиваться нужно от того, что Токио подтвердил намерение двигаться в сторону заключения мирного договора. Этот вопрос он назвал особенно важным для обеих стран.

«Важным, наверное, является то, что обе стороны признают большой проблемой отсутствие мирного договора. И никто не отказывается от намерения все-таки продолжать переговоры, чтобы выйти на консенсус», – заявил Песков.

Ранее премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что перед заключением мирного договора необходимо разрешить территориальный спор вокруг Южных Курил с Россией.

Президент России Владимир Путин перед этим предложил Токио заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий и только потом решать спорные вопросы, «как друзья».

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в революционном предложении Путина.